2019-09-30T14:28:08+03:00
Звезды
КП Беларусь

Ольга Napoli прошла в украинский «X-Фактор»

Мы ждали в выходные в эфире украинского реалити-шоу Георгия Колдуна, а увидели нашу Ольгу Шиманскую, которая известна также как Napoli [фото, видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Ольга прошла отборочное сито в «X-Фактор». Фото: кадр видео / телеканал «СТБ»Ольга прошла отборочное сито в «X-Фактор». Фото: кадр видео / телеканал «СТБ»
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За Ольгу активно ратовала женская половина жюри - певицы Ольга Полякова и Нино Катамадзе. А мужчины - Игорь Кондратюк и Андрей Данилко - прислушались к их доводам и… в итоге "за" проголосовали все четыре члена жюри. Так что Ольга прошла отборочное сито «X-Фактора».

- Я не подавала заявку, - рассказала нам Ольга. - Редакторы сами меня нашли и пригласили на кастинг через Инстаграм. А я решила, почему бы и нет, ведь это лишний инфоповод. И согласилась. Теперь меня ждет лагерь для участников шоу.

- Бывшие участники говорили, что в «X-Факторе» все решает сценарий и замысел режиссеров.

- Во всяком случае, никто там и не думает делать звезд. Тебя подстраивают под общую идею, а потом могут взять и поменять ее. Когда у меня было интервью перед участием в шоу, задавали множество самых разных вопросов - даже про то, курила ли я. Я ожидала, что обо мне расскажут какую-то драму жизни, как телевизионщики умеют. Но, к счастью, обошлось без этого.

Редакторы сами нашли и пригласили Ольгу на кастинг. Фото: личный архив

Редакторы сами нашли и пригласили Ольгу на кастинг. Фото: личный архив

- Песня Jessie J Price Tag была твоим выбором?

- Совместным. Это уже 10-й сезон, и столько песен перепето, что особо не развернешься. Многие исполняли авторские песни, режиссеры это поддерживали - а потом исполнители оказывались под ударом жюри.

- Но мне показалось, что твои вокальные возможности лучше раскрыла бы лирическая песня.

- Для «X-Фактора» нужно что-то веселое, шоу.

За Ольгу проголосовали все четыре члена жюри. Фото: кадр видео / телеканал «СТБ»

За Ольгу проголосовали все четыре члена жюри. Фото: кадр видео / телеканал «СТБ»

- Общалась ли за кулисами с Ольгой Поляковой и Нино Катамадзе, которые активно за тебя ратовали?

- Да, они очень простые, совершенно не звездные. Были доброжелательны и желали удачи. Чего не скажешь о комментаторах в интернете. Я уже начиталась, что пишут обо мне. Вспомнили, что я уже шесть раз пыталась попасть на «Евровидение» в белорусском отборе. Мол, она и в седьмой раз пробоваться будет.

- А будешь?

- А вот я и подумала - раз меня так ждут, почему бы и не попробовать! Только нужно определиться со стилем, написать что-то модное. Собираюсь спросить у своих хейтеров, что мне петь (смеется. - Авт.). Поедем покорять Европу общими силами.

Теперь Napoli ждет лагерь для участников шоу. Фото: личный архив

Теперь Napoli ждет лагерь для участников шоу. Фото: личный архив

- Оля, ты уже два года живешь на Кипре. Вышла замуж? В «X-Фактор» сказали, что ты спасаешь кошек.

- Нет, замуж не вышла. Я пою, работаю над новым альбомом в стиле даун-темпо, собираемся снимать уже второй клип. У меня новый продюсер Ксения Анисимова, хотя и прежний остался - Саша Слуцкий отвечает за Беларусь. А про котов… По всему Кипру стоят коробочки для пожертвований, в них можно кидать деньги, на которые потом покупают еду для животных. Я просто поддерживаю эту акцию.

Ольга Шиманская Jessie J Price Tag. Х-фактор 10.Источник: Х-фактор

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