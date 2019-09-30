2019-09-30T16:17:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Национальном аэропорту «Минск» второй раз за месяц пропало электричество

На протяжении воскресенья десятки рейсов вылетали и прибывали с опозданием
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: vk.com/minsknationalairportФото: vk.com/minsknationalairport
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В главном аэропорту Беларуси уже второй раз за месяц пропало электричество. В минувшее воскресение работа аэровокзала встала на 4 часа. Задерживались десятки вылетающих и прибывающих рейсов, не работало большинство систем аэропорта и кассы, а сотни людей скопилось в здании в ожидании своих рейсов. Особенно нервничали пассажиры стыковочных рейсов.

Что говорят люди?

- Я летела из Москвы в Одессу с пересадкой в Минске, - рассказала «КП» пассажирка Анна. - Наш рейс задержали на 2,5 часа, вместо 10.35 мы вылетели в 13.05, а так как в Шереметьево нет представительства «Белавиа», то никто не мог объяснить, с чем связано опоздание. В минском аэропорту было суетно, много людей. Было видно, что сотрудники аэровокзала переживают из-за коллапса и пытаются решить проблему. По громкой связи постоянно объявляли, что по посадочному талону можно получить воду, соки, бутерброды. Рейс в Одессу тоже задержали, поэтому я успела на него, - вспоминает девушка.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Мой самолет в подмосковный аэропорт Жуковский задержали на 3 часа, а остальные рейсы - на час-полтора. Почему - нам не объяснили, только извинились по громкой связи. Сотрудник аэропорта, который приносил воду и сок, сказал, что задержка связана с туманом, - сообщила «КП» одна из пассажирок.

Минскэнерго: «Проблема на стороне аэропорта»

Специалисты ГПО «Белэнерго» сообщают, что исправно снабжают местную подстанцию электроэнергией:

«Высоковольтные линии 110 кВ и оборудование подстанции «Аэропорт», принадлежащие РУП «Минскэнерго», работали без сбоев. Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с техническими неполадками на оборудовании, принадлежащем аэропорту», - сообщается в официальном твиттер-аккаунте «Белэнерго».

Чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение местной подстанции, работники предприятия оказали техническую помощь специалистам энергослужбы аэровокзала.

Фото: instagram.com/travel_galka

Фото: instagram.com/travel_galka

Аэропорт: «Причина неполадок выясняется»

- Сбои в подаче электроэнергии зафиксированы 29 сентября в 4.22. В здании аэровокзала повсеместно предоставлялась питьевая вода, а пассажиров обеспечивали дополнительными местами для сидения. В 8.21 перебои устранили, и аэропорт перешел на работу в штатном режиме. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной неполадок, - сообщила официальный представитель Национального аэропорта «Минск» Ромина Саматханова.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Кстати, это уже второй раз за месяц, когда в минском аэропорту пропадает электричество. Первый случай произошел в пятницу, 13-го: около 45 минут жизнедеятельность аэровокзала поддерживали автономные источники питания и аварийные источники освещения. Свет пропал в 22.05 - за окнами уже стемнело и пассажиры делились в соцсетях видео, как проходят досмотр багажа в темноте. Тогда пять вылетающих рейсов «по техническим причинам» задержались примерно на полчаса. В 22.50 электричество восстановили, и аэропорт заработал в штатном режиме.

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