Екатерина Карстен: «Хотела на восьмую Олимпиаду, но, увы… Буду готовиться к чемпионату ветеранов»

Легенда спорта - всегда есть соблазн употребить этот штамп, если идет речь о чемпионе. Но в отношении Екатерины Карстен (в девичестве Ходотович) это определение можно использовать без всяких сомнений. В академической гребле она выиграла пять олимпийских медалей (две золотые, серебряную и две бронзовые), шесть раз становилась чемпионкой мира, первой среди белорусов стала полным кавалером ордена Отечества и выиграла первое олимпийское золото в суверенной истории (1996 год). В 47 лет она выиграла чемпионат Беларуси, готовилась к чемпионату мира, чтобы в 2020-м поехать на свою восьмую (!) Олимпиаду. Но планы спутала травма, полученная во время тренировки: из-за перелома ребра Екатерина 29 августа заявила о завершении карьеры и о том, что хочет вернуться в Беларусь из Германии, где жила и тренировалась с 1997 года. Пока гребчиха вернулась в немецкий Дормаген к мужу Вильфриду (пара поженилась в 1998 году) и дочери. Журналист «Комсомолки» поговорил с ней по телефону.

«КОГДА УЗНАЛА О ТРАВМЕ, ТРЕНИРОВАЛАСЬ ОДНА И ПЛАКАЛА»

- Екатерина, как в Германии отреагировали на ваше решение о возвращении домой?

- Честно говоря, у меня тут мало общения, поэтому ажиотажа не было. Свое решение я обсуждала только с тренером Норбертом Ладерманом. Понятное дело, он очень расстроился.

- Когда на пресс-конференции в Минске вы говорили, что уходите из большого спорта, кажется, сильно волновались…

- Еще бы! Не так хотела завершить карьеру. Планировала квалифицироваться на восьмую Олимпиаду, не факт, что поборолась бы за медаль, но думаю, выступила бы достойно. Судьба решила иначе… Когда узнала, что сломано ребро, тренироваться на воду не ходила, но занималась одна в зале со слезами на глазах. Думала, как все будет дальше без этих тренировок. Столько работы было проделано… Но потом смирилась.

- Что вспоминается больше всего об этапах вашей карьеры?

- Всё. Олимпийские игры - это особенное. Помню, как в Сиднее-2000 судьба первого места решилась по фотофинишу. Мне сказали, что я первая, я тогда вышла на понтон очень уставшая, ходила вперед-назад и все думала: почему не приглашают на награждение? Уже и наш министр спорта Александр Григоров поздравил… Оказалось, судьи смотрели фотофиниш (Екатерина обошла болгарку Румяну Нейкову. - Ред.). Это сейчас все быстро делают, а тогда ушло много времени. К Лондону-2012 хорошо подготовилась, была готова бороться за медаль, но оказалось, что было сломано ребро (эта травма - частая у гребцов. - Ред.), плюс боковой ветер дул, делая еще больнее. На финальном заезде выступила, но итоговое пятое место разочаровало. Если бы не травма…

- Когда-нибудь пробовали взвесить все свои медали?

- Нет (смеется). В прошлом году для фото надела пять Олимпийских медалей - уже тяжело стало! Дома муж сделал комнату для медалей, кубков, дипломов, все лежит за стеклом в шкафах.

Екатерина Карстен с пятью олимпийскими медалями. Фото: личный архив

- Вы ушли из спорта в 47 лет. Ваши соперницы завершали карьеры в основном раньше?

- В основном да. В прошлом году встретилась на чемпионате мира с соперницей, с которой гонялись больше всего - болгаркой Нейковой, которая сейчас работает тренером. Румяна подошла ко мне вместе с мужем, мы поговорили, вспомнили былое. Но недавно вернулась в греблю 39-летняя Мирослава Кнапкова, с которой мы соперничали с 2005 года… А вообще, конечно, в спорте я долгожитель. Помню, пару лет назад на одном из соревнований ко мне подошла девушка из литовской команды и сказала, что я еще с ее мамой тренировалась.

«МУЖ ГОВОРИТ - СТАНОВИСЬ ЛИЦОМ НОК!»

- Какие эмоции испытываете, когда возвращаетесь на малую родину в деревню Осечено в Крупском районе?

- С одной стороны, радостно, с другой - тяжело, ведь в июне не стало мамы… Сейчас там живет брат, он старше меня на два года. Когда подъезжаешь к деревне, сердце щемит, сразу вспоминается детство, то, как родители строили дом, как мы играли. У нас была компания: я, брат, его одноклассник, сосед… Бывало, дралась с братом. Во что-нибудь играем, я выигрываю, он начинает обзываться - уже драка. Отец нас разнимал. В обиду себя не давала.

Детство в деревне прошло на улице, надо было помогать картошку сажать и копать, сено заготовить, дрова колоть и возить, хозяйство было большое. Зимой играли в хоккей, в снежки. Все это, видимо, и закалило для спорта.

- Уже решили, чем будете сейчас заниматься?

- Наша федерация гребли готова помочь. Но пока я в поиске, хочется посидеть в офисе, потому что устала от разъездов. А работа тренера еще сложнее, чем у спортсмена - надо думать не только за себя, но и за других. Муж говорит - становись лицом НОК. Но если бы все было так просто! Может, соскучусь по тренировкам и все-таки стану тренером - как вариант, с кем-то в тандеме.

- Вы говорили, что не сумели стать своей в Германии в глобальном смысле, не выучили досконально язык…

- Чтобы учить язык, надо было ходить на курсы, а я все свободное время проводила с семьей или восстанавливала силы между тренировками. Если бы можно было вернуть время назад, старалась бы находить время на учебу.

- Ваш муж Вильфрид приедет в Беларусь с вами?

- Он не очень хорошо себя чувствует, беспокоят легкие и сердце, почти не выходит из дома, отошел от бизнеса. Я предлагала ему ехать в Беларусь, но ему надо часто проходить осмотр у врачей, он привык делать это в Германии. Когда все в порядке было со здоровьем, он был готов ехать в Беларусь после моего завершения карьеры. Сейчас сложнее…

- А дочка Александра?

- Ей 21 год, она точно останется в Германии - Саша получает образование и уже устроилась в фирму, которая сотрудничает с футбольным клубом «Байер» из Леверкузена. Как медиадизайнер она готовит журналы, буклеты, видеоролики.

- Ваша известность ей помогает?

- Когда она искала работу, ее шеф отметил, что им нужен не просто медиадизайнер, но человек, знакомый со спортом не понаслышке. А Саша тоже занималась греблей, плюс его подкупил тот факт, что я спортсменка. В общем, да, это помогло, и я счастлива, потому что она, как и я, немного нерешительна.

Екатерина Карстен в штаб-квартире Национального олимпийского комитета подписала постер со своим изображением.Фото: Владимир КРИУЛИН

«МЕНЯ НАЗЫВАЛИ ШОКОЛАДОВИЧ»

- Как-то ваш бывший тренер Анатолий Квятковский рассказывал, что ему еще во времена СССР руководство в Москве предлагало допинг, чтобы вы выиграли юношеское первенство Союза и поехали на чемпионат мира...

- Разумеется, я отказалась! В итоге выиграла отбор и поехала на чемпионат мира, где тоже стала первой. Для меня и моего тренера любые неспортивные способы достижения победы были неприемлемы. Это некрасиво и нечестно.

Кстати, в Германии мой тренер Ладерман сказал: фармакология мне не нужна - все можно получать через сбалансированное питание. После Олимпиады я проходила медосмотр в спортивном диспансере, и врачи не поверили, что я обхожусь без фармакологической поддержки. Но это правда, я принимала только магний и изотоник (спортивный напиток с магнием и другими микроэлементами. - Ред.) на тренировках. Пью до сих пор, потому что бывают спазмы в мышцах.

- И что вы включали в свой рацион, чтобы питание было сбалансированным?

- Зимой, когда у нас много тренировок на развитие выносливости и силы, больше мяса. В соревновательный период - больше углеводов: спагетти, каша, картошка. Само собой, много фруктов и овощей. Калории никогда не подсчитывала, был период, когда ела много шоколада - меня даже называли Шоколадович!

- Знаю, что вы любите складывать пазлы - психологи считают, что это метафора жизни, которую мы тоже складываем по частям...

- В этом что-то есть... Плюс отвлекает от забот. Удобно, что сейчас есть паззлы в телефоне, ведь раньше приходилось возить их с собой в больших коробках.

- Екатерина, футболисты, завершающие карьеру, проводят прощальный матч. Думали сделать символический прощальный заезд?

- Интересная идея! Но это же надо тренироваться, чтобы не опозориться (смеется). Само собой, я буду поддерживать форму, когда ребро заживет. А еще хочу выступить следующей весной - правда, уже на ветеранском чемпионате.