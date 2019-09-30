2019-09-30T17:37:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси запустили праздничную доставку букетов и открыток для учителей — можно отправить даже из-за границы

Накануне Дня учителя в Беларуси организовали праздничную доставку букетов и открыток учителям, которые научили нас самому главному и помогли измениться к лучшему
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Рис. Надя БукаРис. Надя Бука
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Бесплатная доставка работает по принципу мессенджера: человек оставляет сообщение со словами благодарности конкретному преподавателю, указывая учебное заведение, а организаторы бесплатно отправляют туда один из 100 зарезервированных букетов или неограниченное количество открыток. Поздравления можно отправлять из любой точки земного шара в Минск и областные города Беларуси.

Чтобы отправить учителю символический, но душевный подарок, необходимо сделать пост в Instagram о том самом человеке, который научил вас самому главному, с хештегом #ИсточникПеремен. В публикации важно указать его имя, город — это может быть столица или Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев — и номер школы или название университета, колледжа или студии, где он преподает.

Рис. Надя Бука

Рис. Надя Бука

“Думаю, наш мессенджер будет особенно актуален для тех, кто переехал из города, в котором вырос и отучился. Для таких людей это уникальная возможность, несмотря на расстояния, сказать “спасибо” тем самым важным для них учителям”, — говорят организаторы проекта.

Рис. Надя Бука

Рис. Надя Бука

Мессенджер готовится принимать истории про учителей до 5 октября, а уже с 8 числа организаторы начнут доставлять подарки адресатам. Открытки разошлют всем учителям, историями про которых поделятся белорусы, а героям 100 самых запоминающихся рассказов “Святой Источник” доставит букеты и бутылочки воды. Выбирать победителей, которым отправятся подарки, будут известные “наставники”:

Shuma – певица и преподаватель вокала;

Надя Бука – художник с большим количеством последователей;

Макар Шнип – самый известный директор Лицея БГУ.

Рис. Надя Бука

Рис. Надя Бука

“Сейчас много говорят о том, каким должен быть настоящий учитель. Уверен, что у каждого в жизни, были такие люди, которых хочется отблагодарить за те важные уроки, которые они нам преподнесли и которые по прошествии лет начинаешь ценить. «Святой Источник» решил дать возможность белорусам сказать им “спасибо”, так как миссия нашего бренда схожа с миссией учителей — мы помогаем людям выработать полезные привычки, которые меняют жизнь к лучшему”, — рассказывает Денис Крупец, представитель бренда “Святой Источник” и организатор проекта.

Рис. Надя Бука

Рис. Надя Бука

Автором специальной серии поздравительных открыток для мессенджера #ИсточникПеремен стала художница Надя Бука. Она является создателем необычной техники “бутинанка”, преподает рисование для детей и взрослых. На праздничных карточках обыграны ситуации, которые знакомы многим преподавателям из личного опыта.

Рис. Надя Бука

Рис. Надя Бука

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