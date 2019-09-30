«Если бы не она, то я президентом бы не был»: умерла теща Александра Лукашенко

В субботу, 28 сентября, Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Марка Захарова. А в воскресение, 29 сентября, принимал соболезнования сам: умерла его теща Елена Федоровна Желнерович. Ей было 90 лет, это мать супруги президента Галины Родионовны, бабушка Виктора и Дмитрия Лукашенко.

- Президент изменил планы и поехал - не мог не поехать - попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич, - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт.

Как удалось узнать «Комсомолке», похороны прошли в воскресение, 29 сентября на деревенском кладбище в Большом Межнике. Меры безопасности были усилены, в самой деревне, а также в Александрии и Копысе было много милиции. В местном сельсовете рассказывать подробности журналистам не хотят:

- Я не компетентен давать вам какую-либо информацию, - заявил председатель Александрийского сельского исполнительного комитета Николай Стояков. А в местной школе «Комсомолке» сообщили, что кроме президента на похороны приезжали другие «близкие родственники», правда, уточнить, кто именно, отказались.

На следующий день после похорон Александр Лукашенко вылетел в Армению на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В 2014 году в интервью Ксении Собчак в эфире «Дождя» Лукашенко говорил, что Желнерович для него «второй человек после матери»:

- Федоровна для меня - друг человека, как я ей всегда говорю (…) Если бы не она, то я президентом бы не был, - говорил тогда Лукашенко. При этом белорусский президент указал, что с ее дочерью не живет уже около 30 лет.

Елена Желнерович родилась и жила в Великом Межнике Шкловского района. Некоторое время жила на Минщине, но после смерти родителей вернулась в родительский дом вместе с мужем Родионом - он умер в 1983 году.

На протяжении сорока лет она работала учителем белорусского языка и литературы, была замдиректора школы в соседней Александрии.

Елена Федоровна вырастила дочерей Галину и Тамару. В начале 1970-х девятиклассница Галина стала встречаться с десятиклассником Александром Лукашенко - оба учились в одной школе. Впоследствии они стали мужем и женой. Когда в 1990-е Александр Лукашенко переехал в Минск, жена Галина осталась жить и работать на малой родине.