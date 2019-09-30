2019-09-30T17:02:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси живет почти 400 пенсионеров, которым больше 100 лет

Какие надбавки получают пожилые люди за возраст и почему геронтология - это не дискриминация по возрасту
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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1 октября во всем мире считается Днем пожилых людей.1 октября во всем мире считается Днем пожилых людей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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1 октября во всем мире считается Днем пожилых людей. Специалисты поделились статистикой.

- Сегодня мы вынуждены констатировать, что белорусское общество стареет, - говорит замминистра труда и соцзащиты Александр Румак. - По международной классификации, общество считается старым, если 7% жителей - люди 65 лет и старше. В нашей стране этот показатель - 15,2%. Сегодня это 1 миллион 440 тысяч человек.

Кстати, долгожителей (а это люди старше 100 лет) в Беларуси 396 человек.

- Это статистика на 1 июля 2019 года, - уточняет Александр Румак. - Продолжительность жизни в стране растет, увеличивается и число людей пожилого возраста. А вот еще один процесс, рождаемость, к сожалению, имеет другие тенденции.

Средний размер пенсии по возрасту в сентябре составил 446,8 руб.

- Есть и надбавки - для поддержания людей в престарелом возрасте. Те, кто достиг возраста 75 лет, дополнительно получают 43,3 рубля. А люди в возрасте от 80 лет - 57, 73 рубля дополнительно к пенсии, - приводит цифры замминистра.

89 пожилых людей живут в замещающих семьях - это как приемная семья для детей.

- Для одинокого пожилого человека подбирается семья, которая готова жить с ним, - комментирует Александр Алексеевич. - Считаю, что это самый высокий пример гуманизма в обществе, когда люди готовы оказывать такую поддержку для вроде как чужого человека.

Здоровьем пожилых людей занимаются геронтологи и гериатры.

- Мне недавно позвонила журналистка и спросила: а не является ли элементом эйджизма (дискриминации по возрасту. - Ред.) то, что у нас существует гериатрическая служба и мы выделяем таким образом пожилой возраст? - рассказывает главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич. - Но никого же не удивляет, что у нас есть педиатрическая служба, где мы говорим о физиологии детского возраста.

В доказательство выступает главный специалист управления организации медицинской помощи Минздрава Ирина Лобах.

- Здоровье пожилого человека имеет свою специфику. Чаще всего это не одно, а несколько хронических заболеваний, которые требую более тщательного контроля, - уточняет Ирина Николаевна.

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