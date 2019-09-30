В минском баре разорвало баллон газовой горелки

В ночь на субботу к горящему зданию на минской улице Немига примчались шесть пожарных машин, газовая служба, милиция и «скорая». Пожар произошел в популярном баре «Пересмешник» - там загорелась летняя терраса.

К счастью, до того, как произошло ЧП, все посетители сами вышли из бара. Фотографии террасы после пожара выглядят пугающе: обгорело и закопчено буквально все - от пола до потолка. Огонь повредил мебель, оконные блоки, входную дверь, стекла выбиты.

Пожар произошел в популярном баре «Пересмешник» - там загорелась летняя терраса. Фото: МЧС

Как оказалось, всему виной - газовая инфракрасная горелка, которую используют для обогрева помещений. Из-за высокой температуры баллон горелки разорвался. Как позже объяснили в МЧС, газа внутри было немного, поэтому взрыв не произошел.

Работники бара поначалу сами пытались справиться с неисправной горелкой, тушили порошковыми огнетушителями. Когда ничего не вышло, позвонили в «101».

Спасатели МЧС приехали на место в 1.45 - через 4 минуты после того, как на пульт дежурного поступил звонок. Через 9 минут пожар был полностью ликвидирован. Помощь врачей, к счастью, никому не понадобилась.

Огонь повредил мебель, оконные блоки, входную дверь, стекла выбиты. Фото: МЧС

По словам хозяйки заведения Ольги Мазур, эти горелки раньше стояли на складе. Все документы в порядке, оборудование сертифицировано.

- Мы поставили их днем, проверили - все работало без сбоев, - продолжает Ольга. - Сейчас мы очень ждем информации о причине пожара. Все видеоматериалы передали экспертам.

Главная версия, которую рассматривают в МЧС - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Такие газовые горелки сейчас модно устанавливать в кафе. Но за оборудованием нужно строго следить: нарушение инструкции или техники безопасности может привести к трагедии.

Никто не пострадал, посетители вышли из помещения сами. Фото: МЧС

В феврале 2012 года в кафе «Белладжио» в российском Волгограде произошел взрыв газа. Газовые баллоны, которые использовали для обогрева помещения, находились в подвале. Пламя быстро охватило первый этаж, где как раз располагался ресторанчик. Старое здание послевоенной постройки горело как порох, в панике люди не сразу сообразили, куда бежать. Машины скорой помощи увезли в больницу 24 пострадавших: 10 человек в тяжелом состоянии, столько же в состоянии средней тяжести, остальных после оказания первой помощи отпустили домой. Владельца кафе приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По версии обвинения, он знал, что эти газовые обогревательные приборы можно использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях - беседках, террасах, но дал указание персоналу временно установить их в зале ресторана во время сильных морозов.