Арина Соболенко: «Спасибо команде, что не бросили меня»

Как и год назад, белорусская теннисистка виртуозно дошла до финала турнира WTA Premier 5 в китайском Ухане. В решающей игре Соболенко встречалась с американкой Элисон Риск. Ранее Арина дважды ее обыгрывала, причем однажды в финале этого года и тоже в Китае (в Шэньчжэне). Эти матчи получились похожими: Соболенко легко выиграла первый сет (6:3), во втором американка добавила в стабильности, и все решалось в третьей партии, где белоруску было не остановить - 6:1.

Весь турнир она прошла ровно и уверенно, хотя позже призналась:

- Поверить не могу, что я защитила титул. Я даже не могла представить, что мне это удастся. Сейчас я просто очень рада. Это для меня очень много значит. Этот год получился сложным для всех. Я очень боялась, что не смогу здесь победить. Уже начинала рассчитывать на очки (в мировом рейтинге за победы на турнирах. - Ред.) в начале сезона. В этом была проблема. Поэтому я не могла нормально работать, нормально играть, не могла бороться.

Было еще одно признание:

- Отдельное спасибо моей команде. Этот год получился для нас очень сложным. Я очень боялась защиты титула в Ухане, но мне удалось это сделать, и я очень рада. Спасибо большое, что не бросили меня, несмотря ни на что. Поверьте, я знаю, что со мной тяжело.

Как победительница Соболенко заработала 520 615 долларов США до вычета налогов.

Арина могла увезти две победы с турнира: через пару часов она вышла на еще один финал - в парном разряде с Элиз Мертенс, но китаянка Дуань Ин-Ин и россиянка Вероника Кудерметова в этот вечер были удачливее.

Спарринг-партнер Арины Антон Дубров в соцсетях поделился видео. Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов между финалами ужинают.

- Подписчики интересуются, что надо жрать, чтобы так играть? - говорит Дубров.

- Что надо жрать, чтобы так тренировать? - подыгрывает Турсунов.

- Па-а-аста, - манерно говорит Арина, уплетая спагетти.