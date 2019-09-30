«Все судимости перечислять?»: В Минске судят 12 сбытчиков мака

В Минском областном суде началось судебное слушание по делу о поставке в Беларусь мака. 12 человек обвиняют по ч. 3 и 4 антинаркотической 328-й статьи. Некоторых - в предпринимательской деятельности, осуществляемой без лицензии. А одному из обвиняемых Константину Королевичу вменяют и 285-ю статью УК "Создание преступной организации либо участие в ней".

Родные обвиняемых прятали лица от фотографа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, в Беларуси в период с января 2015 года по май 2018 года действовала преступная организация, которая поставляла в страну смеси семян мака и маковой соломы. Как сообщал Следственный комитет, сырье привозили из России и Украины на законспирированные склады. Наркотические средства перемещались через пункты пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам. А спустя время смесь стали перемещать лесными тропами. Смесь расфасовывалась членами групп сбытчиков на разовые дозы для наркозависимых людей.

Всего был задержан 41 человек. Еще одну часть обвиняемых по этому громкому делу - 17 человек - судят в Мингорсуде.

Многие из подсудимых уже отбывали наказание.

- Все судимости перечислять? - спрашивает судью 38-летний Руслан Копылов, который был ранее судим в том числе за покушение на убийство.

До задержания кто-то из обвиняемых работал таксистом в "Убере", кто-то - электромонтажником, а у кого-то было открыто ИП.

На столе судьи много томов уголовного дела.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Башура в мае 2016 года приобрел пищевой мак. А был задержан в марте прошлого года по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Свою вину он не признает.

- Предметом преступления была признана маковая солома, в микроскопической части которой находились семена маков, изъятых у меня. Содержания данных частиц было настолько мало, что обнаружить их визуально было невозможно, - говорит Башура. - Приобретать данные частицы я не желал. Приобретался мной пищевой продукт - мак, что следует из показания Рубаника (еще один обвиняемый. - Ред.), который продал мне его.

Мужчинам грозит большой срок, если их вину докажут в суде.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После обеда прокурор начал зачитывать обвинение. В суде звучали фамилии тех, кого на скамье подсудимых нет.

Так, по словам гособвинителя, Константин Королевич имел непогашенную судимость, но так и не встал на путь исправления. Он совершил ряд новых преступлений. Некий Тоболин вовлек Королевича, а также других обвиняемых в организованную преступную группу, которая занималась распространением смеси семян мака.

В преступную организацию Соболевского входила организация, состоящая из не менее пяти организованных групп распространителей смеси на территории Минска и Бобруйска. Была организована и группа, которая занималась доставкой в страну наркотических средств. Соболевский вовлек в преступную деятельность даже бывшего следователя.

Судебное слушание продолжается.