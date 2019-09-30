Отставке Кононова из «Спартака» поспособствовал белорусский вратарь

В воскресенье московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» (1:2) - это четвертое поражение подряд в чемпионате России. Такого с «красно-белыми» не было 10 лет. Спартаковцы расположились только на 9-м месте в турнирной таблице после трети сезона - всего 14 очков. Ранее «Спартак» не сумел пробиться в Лигу Европы. А ведь в межсезонье клуб потратил на новых игроков 42 миллиона евро (больше только «Зенит»).

Олег Кононов часто говорил пламенные речи о построении игры, но задуманное сделать не получилось. По ходу матча с «Оренбургом» фанаты скандировали обидные кричалки и просят тренера уйти - ему оставалось лишь подать в отставку.

К ближайшему матчу команду будет готовить и.о. главного тренера Сергей Кузнецов. Среди потенциальных кандидатов на вакантный пост: Андрей Тихонов, итальянец Дженнаро Гаттузо, Дмитрий Парфенов, Владимир Федотов, Валерий Карпин. Правда, последний уже не раз приходил в «Спартак», сейчас его «Ростов» идет высоко в таблице, а в контракте тренера прописана сумма отступных - 5 млн евро.

Интересно, что отставке Кононова поспособствовал белорусский вратарь «Оренбурга» Андрей Климович, не раз спасавший свою команду от гола. Кстати, до прихода Климовича «Оренбург» набрал 2 очка в семи матчах, с белорусом в воротах - 9 очков в четырех матчах.

А ведь раньше и Кононова считали белорусом: он родился в Курске, как игрок и тренер состоялся в Беларуси, где долгое время жил и женился. Во время работы в «Карпатах» фанаты в его честь сделали гигантский баннер с изображением символов Украины и белорусского герба «Пагоня». Но, работая в России, Кононов подчеркивал, что он россиянин. Логика понятна: за иностранного тренера в РПЛ клубу надо платить налог.