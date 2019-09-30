Решение судьи привело Сергея Гуренко в ярость: Зайди в раздевалку и извинись за свои ошибки

В центральном матче 23-го тура минское «Динамо» принимало солигорский «Шахтер». Команды соседствуют в турнирной таблице: «горняки» в погоне за Брестом и БАТЭ, «динамовцы» хотят потеснить «Шахтер» из топ-3.

На старте «Динамо» организовало ряд опасных моментов, но не забило. На 27-й минуте гости повели в счете после подачи штрафного, главный тренер «бело-синих» позже эпизод назвал цирком, очевидно, намекая, что забивший мяч Бодул боролся за позицию не только корпусом, но и руками. На 37-й минуте «динамовца» Данило при выходе один на один с вратарем уложил на газон защитник - рефери Андрей Василевич пенальти не назначил. Вскоре судья в спорной ситуации дал желтую карточку хавбеку «Динамо» Яхая.

После каждого эпизода Гуренко выражал негодование. Точка кипения: Василевич не отреагировал на жесткий стык, Гуренко с криками выходит на поле. Судья показывает желтую карточку, а затем и красную. Первый тайм удаленный тренер досматривал на трибуне. А в перерыве еще раз пошел разбираться к судейской бригаде, коуча пришлось сдерживать помощникам.

Матч завершился ничьей - 1:1. После финального свистка Гуренко в третий раз пошел к рефери, после рукопожатий получился такой диалог:

- За свои ошибки зайдите в раздевалку и извинитесь.

- Вы тоже извинитесь за свои слова.

- Я свои слова знаю, а ты извинись за свои ошибки.

На пресс-конференции тренер похвалил команду за характер, отметил качество игры с обоих сторон и еще раз прошелся по судьям:

- Судьи должны готовиться к таким играм и популяризировать футбол, чтобы он был интересным, а не уничтожать его. У меня нет слов. А у вас есть? Знаете, раньше говорили: «Если к тебе в карман залезут и возьмут деньги, что ты сделаешь?» Отвечали: «Я его убью». Или еще что-то. Так вот, здесь ,на футбольном поле, тоже есть такое. То, что вытворял судья, - это верх непрофессионализма. Но их же кто-то готовит, кто-то назначает. Так, может быть, они тоже должны ответить за это?

Скорее всего, Гуренко дисквалифицируют на ближайший матч, он не сможет быть рядом с командой во время игры. Не жалеет ли коуч, что не сдержался? - задали мы вопрос.

- Да ничего страшного. Буду ближе к народу. Какие проблемы? Вместе с судьей можем посмотреть. Думаю, его дисквалифицируют, как и меня, - улыбнулся тренер.

Кстати, в понедельник Сергей Гуренко отметил 47-летие. Поздравляем!

Положение лидеров: 1. «Динамо» (Брест) - 58 очков (23 игры). 2. «Шахтер» - 54 (23). 3. БАТЭ - 53 (22). 4. «Динамо» - 44 (22).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Билеты на матч болельщиков и блогеров разошлись за 15 минут

В субботу, за день до игры «Динамо» и «Шахтера», прошла встреча фанатов минского клуба и команды «Амкал», сформированной из российских блогеров. «Амкал» давно популярен в интернете (суммарная аудитория подписчиков их YouTube-блогов более 15 миллионов), игра в Минске стала первой за пределами России, где они уже собирались по несколько тысяч на своих матчах (например, с «Матч ТВ», Sports.ru, ФК «Балтика»).

Квота в 2700 квитков разошлась за 15 минут. Столько не собирает рядовой матч чемпионата Беларуси. На трибунах были в основном школьники, которые вряд ли знают игроков «Динамо», БАТЭ, сборной Беларуси. Они увлечены футболом, но скорее посмотрят 15 видеороликов с финтами, трюками, челленджами блогеров, чем 90-минутный матч. Для них реалити-шоу с приколами интереснее, чем хитросплетения турниров. Ажиотаж был таким, что после матча, который выиграли болельщики «Динамо», милиции пришлось отменить автограф-сессию блогеров из-за угрозы давки. Раздача автографов состоялась в воскресенье на стадионе «Динамо» до матча чемпионата Беларуси: очередь растянулась несколько сотен метров.

Как к этому относиться? Конечно, популярность приходит и уходит. Но если кто еще не свыкся, пора принять: все уходят в YouTube. В 1979 года группа The Buggles выпустила песню Video Killed the Radio Star («Видео погубило звезду радиоэфира»). Сейчас такое ощущение, что блогеры забирают аудиторию у всех: телевизионщиков, певцов, футболистов…