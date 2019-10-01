2019-10-01T16:25:57+03:00
Общество
КП Беларусь

«Салон был в дыму, человек кричал от боли». Молодожены спасли водителя из горящей машины

Жених вырвал дверь и вытащил пострадавшего, хотя машина могла взорваться
Павел МИЦКЕВИЧ
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Молодожены спасли водителя из горящей машины. Фото: личный архивМолодожены спасли водителя из горящей машины. Фото: личный архив
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На днях под Гомелем едва не произошла трагедия, предотвратили которую неравнодушные молодые люди. Александр и Ирина Грицевич ехали на такси с собственной свадьбы. Гуляли в Гомеле, а ночевать отправились к родителям невесты в деревню. И вдруг на подъезде к дому такси остановил парень, который просил о помощи.

- Было уже около двух часов ночи. Я даже задремала в такси и не поняла сразу, что мы еще до дома не доехали. Рядом увидели горящую машину, которая врезалась в дерево. В ней за рулем был человек. Саша сразу выбежал, пытался открыть дверь, но ее заклинило. Вдруг у него получилось вырвать дверь. Я тоже подбежала: салон был весь в дыму, в машине лежал человек в крови, стонал, кричал от боли, - рассказывает «КП» о своей первой брачной ночи Ирина.

Александр достал пострадавшего и вместе с подоспевшим таксистом оттащил подальше от горящей машины.

- Саша тоже обжег руку. Было очень страшно, у меня началась истерика, слезы. На эмоциях я сразу вызвала «скорую» и МЧС. Когда они прибыли, мы отправились пешком домой. Долго не могла уснуть, эта сцена стояла перед глазами, - признается девушка.

Машина врезалась в дерево и загорелась. Фото: ГАИ

Машина врезалась в дерево и загорелась. Фото: ГАИ

Александр говорит, что и сам не знает, как у него получилось вырвать дверь: действовал не раздумывая, ведь машина могла и взорваться.

После такого случая Ирина стала еще больше ценить мужа:

- Для меня он настоящий герой. Я поняла, что могу быть за ним как за каменной стеной!

Пара работает в Солигорске: Александр - шахтер, а его супруга - кладовщица. Интересно, что познакомились молодые люди в интернете, но их аккаунтов в соцсетях мы не нашли:

- Я еще не успела сменить фамилию, а Саша удалил свою страницу, когда мы познакомились. Сказал, что она больше ему не нужна, ведь свою вторую половинку он уже нашел! - объяснила Ирина.

ОФИЦИАЛЬНО

На трассе «Пионер-Прибор-Урицкое» в Гомельском районе 22-летний водитель, с признаками алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Рено Логан». Двигаясь в направлении деревни Прибор, на закруглении дороги не правильно выбрал скорость, из-за чего не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на дерево. Затем автомобиль загорелся. В результате происшествия водитель и 16-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщили в ГАИ.

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