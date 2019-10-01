Белорусы продолжают брать кредиты - долги растут. Может пора ужесточать правила?

Задолженность растет, но с каждым месяцем все медленнее

Нацбанк опубликовал новую статистику: на 1 сентября 2019 года общая задолженность белорусов перед банками составила 13 миллиардов 72 миллиона рублей. В эту сумму входят как потребительские кредиты (в том числе - карты рассрочки), так и кредиты на недвижимость. Выходит, за август задолженность выросла почти на четверть миллиарда (247,5 миллиона) рублей.

По кредитам на недвижимость белорусы задолжали 7 миллиардов 948,5 миллиона рублей (+122,4 миллиона рублей за месяц), по потребительским кредитам - 5 миллиардов 123,4 миллиона рублей (+125,1 миллиона рублей за месяц).

Напомним, активно брать кредиты белорусы начали с сентября 2016 года. На тот момент общая сумма задолженности составляла скромные по нынешним меркам 6 млрд 830 млн рублей. За прошедшие 3 года эта сумма увеличилась вдвое. Отметку в 10 миллиардов рублей мы перешагнули год назад, в июне 2018-го, в 11 миллиардов рублей - в ноябре, в 12 миллиардов - в июне этого года, и вот, в сентябре - уже 13 млрд долгов.

Сейчас сохраняются две тенденции, о которых можно было говорить уже с прошлого года: кредитование физлиц растет, но темпы этого роста замедляются. В этом есть определенная заслуга Нацбанка: с 1 мая 2018 года госрегулятор рекомендовал банкам выдавать новые кредиты только тем, кто выплачивает по кредитам в месяц не более 40% от зарплаты.

Люди обычно выплачивают кредиты вовремя, чего не скажешь о госпредприятиях

Вместе с количеством кредитов растет и количество просроченных платежей. Так белорусы в августе вовремя не выплатили по кредитам 34,1 млн рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем в июле.

Но это мизерное количество по сравнению с долгами предприятий перед банками. Судя по статистике, коммерческие госпредприятия за месяц почти вдвое увеличили просроченную задолженность по кредитом - с 40,7 до 79,3 млн рублей! И это при том, что именно на юрлица приходится 98% от общего объема необслуживаемых активов - то есть тех долгов, которые почти не возвращают. В чем причина резкого скачка в августе?

- Ситуация с госпредприятиями такая же печальная, как и раньше, просто вмешался «бухгалтерский эффект», - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Весной 2018 года в отчетности кардинально изменили методику учета плохих кредитов предприятий. По старой методике они составляли порядка 15%, по новой методике их стало около 4% (Но плохие кредиты никуда не делись, их просто стали по-другому считать. Допустим, приходит срок возвращать кредит, а предприятие его вернуть не может. И вместо того, чтобы объявить его плохим и невозвратным, срок его возврата продлевают на год, и в статистику плохих он не попадает. Таким вот образом «под ковер» было спрятано большое количество плохих кредитов. Сейчас же такое продление обязательно приведет к тому, что кредит пополнит статистику плохих. Похоже, большое количество кредитов были пролонгированы именно до августа, и раньше к плохим они формально не относились, а с новой методикой уже «не отвертишься». Сейчас будут подходить сроки возврата пролонгированных кредитов - и с огромной скоростью будут расти показатели плохой задолженности.

Хотя темпы кредитования физлиц (и вместе с ними - задолженности) продолжают расти, в отличие от предприятий, они более дисциплинированные плательщики. Их просроченная задолженность перед банками в Беларуси еще ни разу не становилась угрожающе большой. Поэтому о введении каких-либо жестких правил кредитования для физлиц говорить пока не приходится.

- По сравнению с кредитами госпредприятий, с потребительскими кредитами все замечательно. Доля плохих кредитов предельно мала, и угрозы не представляет. Возможно, Нацбанк будет принимать мягкие, «косметичекие» меры к тому, чтобы задолженность физлиц в будущем не стала проблематичной, - подытожил Вадим Иосуб.