Долги Беларуси в августе выросли, но они меньше, чем в начале года

Министерство финансов опубликовало данные по внешним и внутренним долгам Беларуси. Так вот, на 1 сентября 2019 года общий госдолг Беларуси составил без малого 43,6 миллиарда рублей (34,2% к ВВП). Относительно показателя на начало августа общий государственный долг увеличился на 900 миллионов рублей. При этом внешний долг страны на первый день осени составил почти 16,6 миллиарда долларов (на 1 августа - 16,5).

Есть и хорошая новость - относительно начала года общий долг Беларуси показывают значимый минус - 1,8 млрд рублей или 4%.

По отношению к январю внешний госдолг стал меньше почти на 2% (0,3 млрд. долл. с учетом курсовых разниц). Снизился с января и уровень внутреннего госдолга - на 0,1 миллиарда рублей. На протяжении года этот показатель колеблется в пределах 8,5 - 9,0 миллиарда рублей (около 7% ВВП страны).

За первые восемь месяцев этого года Беларусь взяла в долг у других стран - 806,5 миллиона долларов. Основной кредитор - правительство и банковские структуры России.

Нужно отметить, что Беларусь ответственно платит по долгам - за период январь-август на то, чтобы рассчитаться по взятым ранее обязательствам, страна потратила 1,12 миллиарда долларов. Почти поровну составили выплаты кредиторам России и Китая, 176,5 миллиона долларов государство выплатило Евразийскому фонду стабилизации и развития. Кстати, около 80% всего внешнего государственного долга Беларуси приходится на Россию и Китай.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменились долги Беларуси с начала года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Белорусы продолжают брать кредиты - долги растут. Может пора ужесточать правила?

Нацбанк опубликовал новую статистику: на 1 сентября 2019 года общая задолженность белорусов перед банками составила 13 миллиардов 72 миллиона рублей. В эту сумму входят как потребительские кредиты (в том числе - карты рассрочки), так и кредиты на недвижимость. Выходит, за август задолженность выросла почти на четверть миллиарда (247,5 миллиона) рублей. Читайте подробнее здесь >>>