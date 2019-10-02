Банковский сектор пересмотрел процесс выдачи кредитных средств малому бизнесу

Этой осенью в банковском секторе произошла трансформация представления о том, каким должен быть процесс одобрения и выдачи заемных средств индивидуальным предприятиям и небольшим компаниям. Кардинально изменить подходы к предоставлению кредитов стало возможным после внедрения новой автоматизированной технологии кредитования - Smart Technology. Благодаря ей «time to money» - время, когда деньги доступны на счете компании, - составляет всего 2 часа! Как БПС-Сбербанку удалось достичь такой высокой скорости обработки заявок, «Комсомолке» объяснил директор департамента малого и микробизнеса Александр Овсяников.

- Ядром технологии являются модели, построенные на больших данных, собранных банком за период с 2011 года. Модели учитывают как финансовые показатели, так и качественные триггеры потенциального клиента, что дает возможность с высокой долей вероятности без участия человека предсказать своевременность погашения кредита. Фактически решение о выдаче кредита банк принимает за считаные минуты, все остальное время занимает ввод данных по клиенту в систему банка и подписание автоматически сформированной кредитной документации. В итоге клиент на руки получает договор в течение двух часов, и сразу после этого на его счет переводятся деньги.

Интересно, что раньше время принятия решения в этом сегменте по кредитам занимало до пяти дней. Учитывая, что для бизнеса важен каждый день, каждый час, а порой и каждая минута, изменения кардинальные.

Вскоре – полный онлайн

- В перспективе мы полностью уйдем в онлайн - подача документов в банк и подписание договоров будет происходить дистанционно, без посещения банка, - считает Александр. - В наших планах тотальная диджитализация c возможностью осуществлять все необходимые операции через мобильный или интернет-банк.

Когда в банке говорят о позиционировании Smart-кредита, вспоминают эспрессо. И тут же поясняют, что фактически прямо за чашкой кофе можно подать кредитную заявку и практически одновременно, допивая ароматный напиток, получить решение о выдаче кредита.

Кто получит кредит

Требования к получателям стандартные: зарегистрированное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Срок осуществления хозяйственной деятельности - не менее 12 месяцев, годовая выручка - не больше двух миллионов долларов.

Максимальная сумма кредита - 380 тысяч рублей.

Максимальный срок кредита зависит от целей: кредит на пополнение оборотных средств выдают на срок до 3 лет, для приобретения основных средств - до 5 лет. Заемные средства доступны в белорусских или российских рублях, долларах США или евро.

БУДЬ В КУРСЕ!

Основные преимущества Smart-кредита БПС-Сбербанка

- ультраоперативное оформление;

- минимальный пакет документов;

- индивидуальный подбор условий кредита под бизнес-клиента;

- возможность предоставления кредита без залога (под поручительство собственника бизнеса или иного лица);

- комфортный график использования и погашения кредита.

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