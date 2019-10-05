Найденные в Вильнюсе останки Кастуся Калиновского хотят перезахоронить в Беларуси

В интернете появилось открытое письмо парламентариям и руководству Литвы, подписаться под которым могли все желающие. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, теледиктор Зинаида Бондаренко, писатели Владимир Орлов и Виктор Мартинович, певцы Лявон Вольский и Змитер Войтюшкевич, спортсмены Виталь Гурков и Мелитина Станюта, депутат Елена Анисим, художник Владимир Цеслер и еще сотни человек просили соседей позволить перезахоронить в Беларуси останки главы восстания 1863 -1864 годов, обнаруженные на горе Гедимина в Вильнюсе. Подписавшиеся подчеркивают: пантеон борцов за свободу сегодня особенно нужен белорусам. Письмо хотели передать в Литву 27 сентября, кому именно - не уточнялось.

Ранее мнение, что Литва готова передать останки Кастуся Калиновского Беларуси, озвучила группа литовских философов. Они обратились к ряду белорусских интеллектуалов с предложением написать обращение, уточняя: Калиновский - прежде всего герой для белорусов.

В соцсетях подписавшиеся говорили: перезахоронение Калиновского у нас станет символом консолидации белорусов на фоне слухов об углублении белорусско-российской интеграции. Те, кто против такой позиции (например, политик Зенон Позняк, литературовед Александр Федута, историк Алесь Смоленчук), объясняли: Беларусь не готова перезахоронить Калиновского - власти не расценивают его как национального героя. Неясно и то, где могли бы похоронить главу восстания. Еще один тезис против: из-за перезахоронения снизится присутствие белорусской составляющей в Вильнюсе, некогда столице Великого княжества Литовского. Были и те, кто говорили: где бы ни похоронили Калиновского, его могила станет культовой для белорусов. Еще звучала идея разделить прах между Вильнюсом и Минском.

После появления письма вице-канцлер правительства Литвы Дэйвидас Матулёнис сообщил: обращений о передаче останков Калиновского Беларуси не было ни на госуровне, ни от общественности. Не подтвердил он и информацию, что группа литовских парламентариев готовит аналогичное обращение.

- Участников восстания, в том числе Сераковского и Калиновского, похоронят в центральной часовне кладбища Расу, - сказал Матулёнис каналу LRT. А в комментарии каналу «Белсат» сказал о перезахоронении в Минске: - Мы не говорим категоричного «нет», но сегодня вопрос не стоит в повестке дня.

Вице-канцлер подтвердил: церемония пройдет 22 ноября. Начнется она на Кафедральной площади Вильнюса, затем останки повстанцев в маленьких гробах транспортируют на кладбище Расу.

Часовня сейчас реставрируется. Кстати, по инициативе белорусов Литвы на табличке захоронения Калиновского наряду с надписями по-литовски и по-польски появится надпись на белорусском языке.

Казнили Калиновского на площади Лукишки. Фото: Wikipedia.org

КСТАТИ

Пока неизвестно, кто из официальных лиц Беларуси будет присутствовать на церемонии

На прошлой неделе разрешилась интрига с приглашением белорусской делегации на церемонию перезахоронения Калиновского. Ранее политсилы Литвы высказывали полярные мнения вплоть до игнорирования белорусских госструктур. Мол, они не интересовались исследованием останков, что, кстати, опровергал наш МИД.

Тем не менее официальный Вильнюс наряду с делегациями Польши, Украины и Латвии ждет белорусов. В августе даже сообщалось: президент Литвы Гитанас Науседа передавал приглашение на церемонию перезахоронения правительству Беларуси. Правда, пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз заявил тогда: «По дипломатическим каналам никаких приглашений к нам не поступало».

Кроме того, 25 сентября в Нью-Йорке во время 74-й сессии Генассамблеи ООН на встрече глав министров иностранных дел Беларуси и Литвы Владимира Макея и Линуса Линкявичуса последний пригласил белорусскую госделегацию посетить похороны участников восстания 1863 года. По словам литовца (кстати, экс-посла в нашей стране), у белорусов есть заинтересованность, но с уровнем делегации все не ясно.

Что касается официальной реакции Беларуси на открытое письмо с просьбой перезахоронить в Беларуси останки Кастуся Калиновского, пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз сказал в комментарии Tut.by:

- Мы сейчас не будем подключаться к диалогу общественности Беларуси с общественностью Литвы. Пока мы будем просто делать свое дело.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Еще в ХІХ веке виленцы предполагали, что повстанцев тайно похоронили на горе, где тогда стоял российский гарнизон. Захоронение на горе Гедимина впервые исследовали летом 1915 года белорусы во главе с лидерами национального движения братьями Луцкевичами. По останкам одежды и амуниции установили: могила середины ХIХ века. Место отметили клумбой в форме креста. Затем при сменах власти знаки тут то появлялись, то исчезали.

Оползень на горе Гедимина открыл останки повстанцев. Фото: VirsVisko.lt

Зимой 2017 года из-за оползня на поверхности оказались фрагменты останков. Первая гипотеза археологов: это кости казненных повстанцев и, возможно, самого Калиновского. В могилах были мужчины со связанными руками, похороненные без гроба, их тела полили негашеной известью. Ученые выявляли пол, возраст, рост, проводили радиоуглеродный анализ костей, накладывали имеющиеся портреты на компьютерную модель черепа, выполняли генетический анализ по образцам от прямых потомков повстанцев. И пришли к выводу: на горе Гедимина захоронено 20 участников восстания, казненных в Вильно. Руководивший исследованием профессор-антрополог Вильнюсского университета Римантас Янкаускас сказал «Комсомолке»: в останках, которые ученые считают принадлежащими Калиновскому, их уверенность составляет 95%. Что-то могли бы изменить данные проб, взятых в июле во время поиска в Свислочи на Гродненщине могилы Виктора Калиновского, старшего брата Кастуся и его ближайшего родственника по мужской линии (детей у повстанца не было). Но оказалось, могилу не нашли: надгробный камень Виктору поставили в 90-х на много раз менявшем планировку кладбище приблизительно, а не точно на его могиле. Кроме того, белорусская сторона еще не передала литовцам результаты исследований.

- Увы, у нас нет материалов, несмотря на усилия нашего посольства, - говорит профессор.