Максим Аверин: Я еще ни разу не привез в Минск халтуру!

А накануне мы поговорили с Максимом о низкопробных спектаклях, тяжелых зрителях и о том, какие отношения связывают его с Анной Якуниной, партнершей по театральной сцене и сериалу «Склифософский».

- Вы приезжаете к нам со спектаклем «Там же, тогда же» по пьесе Бернарда Слэйда. А видели ли вы ее с Любовью Полищук и Константином Райкиным в главных ролях?

- Это было очень давно, в те годы я учился в институте, и попасть на спектакль было нереально из-за ажиотажа. И хорошо, что так получилось: надо мною не довлеют созданные этими замечательными артистами образы. А ведь мы с Константином Аркадьевичем проработали вместе в «Сатириконе» двадцать лет. Поэтому приходилось иногда бороться с собой, чтобы в каких-то местах ему не подражать. И мне в этом не стыдно признаться, потому что мы все дети своих родителей.

- В Минск сейчас привозят столько антреприз, причем довольно низкого качества, что само слово уже стало ругательным…

- Секундочку! Я еще ни разу не привез в Минск халтуру! А коллег не обсуждаю. Наш принцип - делать театр, даже если это антреприза, то есть коммерческий спектакль.

- История, которая положена в основу пьесы, полностью выдумана. Но было немало людей, которые уверены, что она списана с их жизни.

- Да, после спектакля ко мне тоже подходят со словами «эта история произошла со мной, только мой Джордж уже умер». Ошибочно считать, что пьеса про внебрачные связи. Если бы история была про секс, страсть - за год их чувства остыли бы. Но нет, они тянутся друг к другу, чтобы поделиться своей радостью или несчастьем. Эта странная связь помогает героям сохранить собственные браки. Каждый раз они убеждаются, что их реальная жизнь прекрасна. Оба не ходоки налево. Я играю семьянина, который привык слушать жену. Но когда он встречает Стеллу, у него как будто открывается шлюз, а там воздух, и он жадно глотает его… Я всегда говорю, что мы с Аней в спектакле рассказываем о нашей с ней жизни. Но это совсем не значит, что мы… Если бы мы с Аней в реальной жизни были мужем и женой, точно никогда не сыграли бы так.

- Вы так давно играете спектакль…

- Нет, всего год. Правда, за этот время у нас было уже 70 представлений. В данный момент вы застали меня за сбором чемодана. Улетаем в Сибирь в большой тур.

- Вы с Анной сейчас бываете вместе даже больше, чем она со своей семьей.

- Мы дружим более 20 лет. У нас даже шутка есть на эту тему: ее муж Леша называет меня дублером. Когда привожу Аню домой с гастролей, говорю ей: оставляю тебя на продленку! Аня и Леша стали частью моей семьи, а их дочери - моими детьми тоже. Я занимаюсь с их Марусей, ставлю с ней отрывки в институте. Нам всегда есть что обсудить - книги, фильмы, просмотренные спектакли, на которые ходим вместе. Да и путешествуем тоже вместе. Проехали всю Италию, много раз бывали в Черногории.

Максим Аверин приезжает в Минск со спектаклем «Там же, тогда же».

- Муж не ревнует?

- Послушайте, он мой друг! Это же черт знает что. Кому тогда можно верить (смеется).

- Бывали у вас тяжелые залы, которые невозможно раскачать?

- Нет. Если такое происходит, значит, ошибка в тебе - это ты не можешь зацепить зрителя. Конечно, каждый из них приходит со своим настроением, кто-то просто устал после работы. И нужно создать такую атмосферу, как раньше говорили, театральное варево, которое заставило сопереживать всех в зале. Бывают вещи, которые разрушают атмосферу - телефоны, например. Уму непостижимо, но некоторые смотрят весь спектакль через экран своего смартфона, постоянно что-то снимая. Как-то сидит в первом ряду мужчина с телефоном. У Ани монолог: «Я так не хотела сюда приезжать! У меня не получится!..», и вдруг этот мужик тяжело так вздыхает. На сцене как раз притушили свет, я подполз к нему и из темноты прошептал: «Убери телефон». Он так испугался, что весь оставшийся спектакль сидел, не отрывая взгляда от сцены.

- Не устраиваете «зеленые» спектакли, чтобы подшутить друг над другом?

- Нет, не люблю. Зрителю важно донести мысль, которая заложена в спектакле. Там очень тонкая грань: чуть отойдешь в сторону - и получится пошлость.

- Минск у вас какие ассоциации вызывает?

- У меня в Минске традиция - все цветы, которые дарят на спектакле, я всегда оставляю у памятника на площади Победы. Еще есть несколько кафе - к сожалению, не помню названий, но знаю, где находятся, - которые мы обожаем, и всегда туда заглядываем.

КСТАТИ

О чем пьеса?

Пьеса Same Time, Next Year - главный хит канадского драматурга и сценариста Бернарда Слэйда. На Бродвее она появилась в 1975 году, после чего была исполнена почти полторы тысячи раз! Была переведена на русский язык и впервые поставлена в 1991 году режиссером Леонидом Трушкиным.

Это история о том, как однажды в маленькой гостинице встречаются двое - и начинается роман протяженностью в 25 лет. Меняется политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Постоянно лишь одно: они встречаются раз в год в том же месте.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Спектакль «Там же, тогда же» - 9 ноября, 19.00, КЗ «Минск». Билеты: от 37 до 117 руб. Тел.: (17) 293-03-74, (29) 989-19-25