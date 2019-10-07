Улица Советская в Пружанах: Свое «метро», итальянская вилла и подвалы НКВД, где держали кардинала Свёнтака

- Советская - исторический центр города, известного в летописях с 1433 года. Самое древнее название улицы - Дворная, вероятно, из-за соседства с королевским охотничьим двором ХVI - XVIII века, - говорит наш гид, директор музея «Пружанский палацык» Юрий Зелевич. - А когда Пружаны (по-местному - Пружана) в 1588 году получили Магдебургское право, на этой улице появилась ратуша.

У торговых рядов фотографировались немцы

Начиналась улица с Рыночной (Торговой) площади. В 1880-х вместо прежних деревянных на деньги предпринимателей-евреев построили торговые ряды из камня - «Белые лавки». Каждая арка здания с элементами классицизма и барокко - отдельный магазинчик с небольшим подвалом. А в просторном помещении под сквозным проходом торговых рядов позже стали устраивать танцы - тогда этот подвал прозвали метро.

На рынке с «Белыми лавками» в начале ХХ века спросом пользовалась местная керамика. Фото: Архив музея

- Сегодня эти торговые ряды - едва ли не единственные подобные в Беларуси, - замечает Юрий Зелевич. - Причем торговали тут аж до второй половины ХХ века. В 1980 году, после реставрации «Белых лавок», сюда переехала горбиблиотека, но с конца 1990-х снова появились магазинчики. Достопримечательностью Пружан они стали куда раньше - тут часто снимались в Первую мировую немецкие солдаты.

Рынок по ассортименту не уступал нынешнему супермаркету. А чаще всего в Пружаны ехали за известной с ХVI века чернозадымленной керамикой - теперь ее традиции возрождают.

Сейчас «Белые лавки» тоже связаны с торговлей. Фото: Сергей РАБЧУК

Одеяния из костела отдали комсомольцам, а орган - в лом

Почти друг напротив друга на улице были уже не существующие деревянные храмы: в 1473 году была построена церковь Рождества Христова, а в 1522 году - костел Святых Сигизмунда и Вацлава.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы не пережила времена атеизма. Фото: Архив музея

- В ХІХ веке рядом с костелом начали строить новый каменный по проекту известного архитектора Генриха Маркони. Но после восстания 1863 года здание передали в православное ведомство и освятили под церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она была почти вдвое больше главного храма города - сохранившегося Свято-Александро-Невского собора. Церковь пострадала во время Второй мировой, а в послевоенные годы ее руины снесли. На этом месте теперь универмаг.

С другого пружанского костела - Вознесения Пресвятой Девы Марии конца ХІХ века - начинал служение будущий кардинал, глава католической церкви Беларуси Казимир Свёнтак. С 1993-го тут снова идут службы, хотя после войны костел переделали под Дом культуры. Тогда имущество храма раздали: одеяния - комсомольскому театру, повозку - колхозу, орган сдали в лом.

В костеле, где служил будущий кардинал Свёнтак, в советское время был ДК. Фото: Архив музея; Сергей РАБЧУК

Со Свёнтаком связано и одно из каменных зданий на Советской. Там когда-то было казначейство, в 1920 - 1930-х - ремесленное училище, а потом - отдел НКВД.

- Через подвалы последнего прошли тысячи невиновных, в том числе и будущий кардинал.

В замке держали повстанцев Калиновского

В 1828-м напротив костела, где будет служить Свёнтак, построили тюрьму - вернее, тюремный замок. Сюда в свое время заключали повстанцев Кастуся Калиновского. Теперь на месте острога - райбиблиотека.

Замковой улица называлась из-за тюремного замка (на снімке - 1960-е). Фото: Архив музея

- С 1828-го из-за тюремного замка Дворная улица называлась Замковой. А в 1926 году ее переименовали в честь жившего в Пружанах доктора Августа Пацевича. Врач, чей деревянный дом стоял здесь, заслужил эту честь еще при жизни: он был благотворителем и содержал палату для бедных.

Оранжерее палацыка завидовали Радзивиллы

В конце улицы Советской - Пружанский палацык. Его первый хозяин Валентий Швыковский 150 лет назад построил усадьбу в стиле сельской итальянской виллы с 4-этажной башней.

- Огромные венецианские окна, балконы, большая терраса… Владельцы, которые открывали в Пружанах бесплатные школы, строили храмы, собирали пожертвования на городские нужды, вложили всю любовь в каждый уголок усадьбы. Валентий сам досматривал парк и сад, а такой оранжереи, писали современники, не было и у несвижских Радзивиллов!

В конце ХІХ века усадьбу купила фрейлина императорского двора, графиня Вера Клейнмихель - уединяться от столичной суеты.

- «За польскім часам» дом арендовала поветовая администрация. Во время войны тут было общежитие сначала немецких, а потом советских офицеров, после войны - различные учреждения от агробиостанции до детсада. В 1998 году после 9 лет реставрации сюда переехал наш музей, - говорит Юрий Зелевич.

Сегодня застройка Дворной-Замковой-Пацевича-Советской только на отдельных участках напоминает старые Пружаны. Фото: Wikipedia.org

В каменной одноэтажке жила семья Голды Меир

Облик улицы Советской сильно поменялся в 2003 году - к республиканским «Дожинкам». Тогда снесли квартал деревянной застройки, где размещались в межвоенные годы райком и явочная квартира Компартии Западной Беларуси, Общество белорусской школы. Снесли и несколько каменных одноэтажек конца ХІХ века. В одной из них, говорят, перед отъездом в США жила семья Голды Меир.

- Тогда же в центре Пружан образовалась самая большая в городе площадь с видом на Дворец культуры - на его месте в 1922 - 1939 годах было здание польской гимназии.