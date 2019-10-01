«Поняли, что белорусы в парах разучились просто говорить, и придумали тренажер для отношений»

Сергей Лопарев и Евгения Точицкая вместе уже 10 лет.

- Я врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт, - начинает рассказывать о себе Евгения.

- А я был военным историком и культурологом, работал в Музее истории Великой Отечественной войны. Когда мы стали семьей и нужно было кормить двоих детей, ушел в разработку компьютерных игр как гейм-дизайнер и бизнес-аналитик. А через несколько лет жена предложила вместе походить на семейную психотерапию, - говорит Сергей.

- Можно было поучиться на семейного консультанта, да и нам к тому моменту это было нужно - назрел кризис в отношениях, - уточняет Евгения.

- Мы прошли этот курс, наладили отношения, еще и получили сертификаты по cемейной терапии, а потом решили попробовать работать вместе как семейные консультанты. Речь идет о ко-терапии - это когда семейную пару принимает пара консультантов, благодаря чему каждый из супругов-клиентов может найти поддержку в лице одного из консультантов, и нет перекоса.

- И как вам такой совместный опыт работы?

- Мы не всегда работаем в паре. Я как врач-психотерапевт продолжаю работать в диспансере, Сергей продолжает заниматься гейм-дизайном и бизнес-анализом. Когда работаем вместе, часто своим общением показываем клиентам, как можно взаимодействовать в паре. Даже спорим иногда перед ними, демонстрируя, как это можно делать безопасно, - говорит Евгения. - Да мы и сами бонусы от этого получаем! Например, как-то вели пару с сексуальными проблемами. После этого у нас в этом плане тоже все лучше стало. Шутили потом: «Теперь нужна пара, у которой мало денег и сложности с воспитанием детей»…

«Для мужчин сюрприз, что с женой надо взаимодействовать»

Сергей и Евгения работают вместе – и помогают семейным парам спасти и улучшить отношения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А с какими проблемами к вам чаще всего приходят пары?

- Главная проблема - непонимание, - говорит Евгения. - Как следствие - измены, семейные травмы и прочее. Сразу вспоминается история. Женщина говорит мужу: «Ты не обращаешь на меня внимания». Мужчина: «Да я каждую неделю по выходным тебе розы дарю!» А она: «Так я их терпеть не могу!» Они 10 лет вместе, а он все это время не знал об этом!

Первое упражнение, которому мы учим своих клиентов, называется «говорите ртом». Иначе никто не догадается, чего вы хотите! Нам со школьной скамьи на уроках литературы вбивают в головы, что существуют какие-то идеальные вторые половинки, которые почему-то должны уметь читать ваши мысли. Чепуха! С реальной жизнью это не имеет ничего общего.

- Одна из частых мужских проблем, - подмечает Сергей, - непонимание того, что необходимо проявлять свою любовь к женщине. Делать комплименты, говорить по душам. В нашей культуре проявлять чувства, кроме агрессии и страсти, не принято. Такое вот наследие патриархата - подавлять эмоции и не показывать свою уязвимость, иначе конкуренты задавят.

- Поэтому женская история «Почему ты не говоришь, что любишь меня?..» у нас на приеме часто находит мужской ответ: «Я сказал тебе это 5 лет назад. С тех пор ничего не изменилось»… - смеется Евгения.

- Поработав семейными консультантами несколько лет, мы заметили, что довольно часто говорим людям одни и те же слова: «Говорите ртом», «Делайте друг другу приятно», «Обнимите»… И когда люди начинали это делать, мы видели, как их отношения налаживаются. В среднем на это уходило от нескольких месяцев до года. И даже те пары, которые после терапии решали разойтись, делали это экологично, - рассказывает Сергей.- Я подумал: если с похожими проблемами сталкивается такое большое количество пар, это можно алгоритмизировать, разработав программу, которая будет чем-то вроде помощника, дающего советы, подбрасывающего интересные идеи и ставящего задачи по улучшению взаимоотношений. Имея опыт разработки мобильных приложений и занимаясь бизнес-анализом, я представлял, как это можно сделать.

«Даем задание сделать комплимент или купить билет на концерт»

- Разве можно к разным парам применять одинаковые советы?«Даем задание сделать комплимент или купить билет на концерт»

- Мы много спорили по этому поводу, - вспоминает Евгения. - Договорились: приложение - не терапевт и не попытка его заменить. Это что-то вроде фитнес-тренера ментальных взаимоотношений. Факт: существуют навыки и приемы, которые в 95% помогают большинству пар. И если в этих навыках тренироваться, они сыграют отношениям только в плюс.

Сергей и Евгения провели тщательный анализ пар, с которыми они работали. В компьютере Сергея результат исследований представлен в виде схем и диаграмм, которые и легли в основу программы для улучшения отношений Together: CoupleAssistant.

Сейчас главная страница приложения выглядит так.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Так появился сайт togetherapy.by, где достаточно ввести свой электронный адрес и ответить на несколько вопросов: в каких отношениях вы состоите со своим партнером, с какими проблемами столкнулись, есть ли дети, живете в свей квартире или съемной… В конце нужно выбрать цель, которую вы преследуете в отношениях: уменьшить конфликтность отношений, разграничить семейные обязанности, решить кризисную ситуацию, улучшить взаимоотношения…

"Приложение – не терапевт и не попытка его заменить. Это что-то вроде фитнес-тренера ментальных взаимоотношений".Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- Сейчас приложение работает в тестовом режиме. После получения анкетных данных мы анализируем их и разрабатываем советы, которые применимы к конкретной ситуации. Когда человек их выполняет, продолжаем работу и высылаем следующие задания. К примеру: «Сегодня сделайте комплимент, который подчеркивает две сильные стороны вашего партнера». Или: «Вы отметили, что оба любите рок. Как раз сегодня в вашем городе рок-концерт. Сделайте себе приятно». Или: «Освободите партнера на неделю от домашней обязанности», «Проведите ужин в темноте», «Сплавьтесь на байдарках»…

- Как много людей к вам обратились?

- Уже несколько сотен человек. Топ запросов - «улучшить взаимоотношения», «уменьшить конфликтность», «интересно провести время» и «разобраться в своих чувствах». 80% обратившихся - женщины, - говорит Евгения. - Не потому, что женщинам это важнее. Просто большая часть аудитории, которые читают наши сообщения, а их мы пока что размещаем только в соцсетях, - женщины. Но недавно я была на IT-мероприятии и говорила о приложении с мужчинами. И многим эта идея очень понравилась.

- Пока что разрабатываем помощь-программу для своих пользователей в ручном режиме, но в дальнейшем разработку алгоритма планируем автоматизировать, - поясняет Сергей. - Анкета будет превращаться в набор тегов, а сервер будет выдавать набор последовательных рекомендаций, основанный на данных, которые пользователь предоставил о себе и своих отношениях. Разумеется, вся информация о пользователе будет конфиденциальной. Мы будем видеть только ник.

"Надеемся, в будущем сервис станет нашим успешным делом с нуля, а белорусы поймут, что работать над отношениями не страшно, и в дальнейшем многие решатся в том числе и на работу с психотерапевтами".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Похожие приложения уже существуют?

- Пока нет. Есть приложения, похожие на сборники психологических советов на все случаи жизни, но они не дают пользователю персональных советов и заточены на теорию. А наши алгоритмы предложат стратегию работы с конкретными ситуациями. Пока что программа бесплатная. В дальнейшем платные пользователи смогут получать доступ к большому количеству информацию в любой момент. Тем, кто будет пользоваться бесплатной версией, нужно будет подождать некоторое время либо посмотреть рекламу, после чего ему придут задания. Сначала хотим отработать методику в Беларуси, а уже потом выходить на другие страны. Надеемся, в будущем сервис станет нашим успешным делом с нуля, а белорусы поймут, что работать над отношениями не страшно, и в дальнейшем многие решатся в том числе и на работу с психотерапевтами.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что можно сделать прямо сейчас, чтобы улучшить отношения?

- Помогайте понять себя простыми человеческими словами. Не додумывайте за партнера. Если что-то не понятно - спросите.

- Если у вас есть чувства друг другу - проявляйте их. Делайте хотя бы иногда комплименты партнеру и обозначайте, что именно вам в нем нравится.

- В конфликтах говорите о своих чувствах и только о конкретной ситуации. Не «Ты сломал нашу жизнь» или «Ты испортила выходные», а «Мне обидно, когда ты так делаешь», «Я расстраиваюсь, когда…».