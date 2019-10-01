2019-10-01T14:56:36+03:00
Звезды
КП Беларусь

BRUTTO представляют песню и клип «Мельхиор и Каспар» и анонсируют выход документального фильма

Съемки клипа проходили на третьем съезде #bruttofamily, а режиссером клипа стал большой друг всего BRUTTO Дмитрий Авдеев [фото + видео]
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BRUTTO – это больше, чем очередной музыкальный эксперимент Сергея Михалка. BRUTTO – это мощная музыкальная машина с настоящим арсеналом хитов, которые любят и взрослые, и дети. А самое главное: BRUTTO FAMILY – это большая и дружная семья, состоящая не только из участников группы, но и множества поклонников по всему миру. Специально к пятилетию BRUTTO Сергей Михалок и #bruttofamily представляют новый клип и песню «Мельхиор и Каспар»!

Съемки клипа проходили на третьем съезде #bruttofamily, а режиссером клипа стал большой друг всего BRUTTO Дмитрий Авдеев.

- У нас была классная тусовка, где мы наконец-то собрались с семьями и c друзьями. Было очень весело, увлекательно, потому что мы все друг по другу соскучились. Мы редко собираемся большой компанией, потому что все заняты, и к тому же собрать всю #bruttofamily практически невозможно, потому что наша семья большая. Поэтому в нашей невероятно семейной и веселой атмосфере мы даже не замечали, что снимаем клип. У нас не было репетиций и дублей и время пролетело очень быстро. В принципе, клип отлично передает всю атмосферу нашей встречи.

Несмотря на то, что у BRUTTO сейчас вынужденный перерыв по ряду объективных причин, мы всегда собираемся вместе на знаковые концерты и фестивали. Там, где мы можем вломить немножко тяжело звучания BRUTTO и сыграть наши хиты. Мы все росли, в принципе, на песнях группы Ляпис Трубецкой, давно дружим и последний тур Ляписа также вместе откатали. Поэтому всегда с радостью присоединяемся к концертам Ляпис-98 и чувствуем себя очень гармонично на этих концертах. Но, не переживайте – BRUTTO еще выступит с полноценными концертами во всеоружии, – поделился эмоциями солист группы BRUTTO Виталий Гурков.

Более 500 концертов за 5 лет и тысячи зрителей и на концертах, 3 полноценных альбома и 22 официальных видеоклипа, триумфальное возвращение Сергея Михалка и BRUTTO в Беларусь и запуск проектов «Ляпис-98» и «DREZDEN» - и еще много всего, о чем зрители смогут увидеть в документальном фильме «BRUTTO NOSTRA», премьера которого состоится 8 октября на всех цифровых площадках группы. А также для всех поклонников в Минске в Voka Cinema by Silver Screen в 19:00 состоится специальный показ фильма на большом экране. Чтобы попасть на премьеру, необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено!

Кто мы? BRUTTO! Что мы хотим? Чтоб было круто!

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/xNxUhzPq5aQgPZ9X8

BRUTTO NOSTRA - Мельхиор и Каспар .

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