2019-10-01T16:03:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«Прабабушка Зоя спасла от смерти всю деревню»

«Комсомолка» продолжает конкурс рассказов о тех, кто воевал и получал награды за подвиги
Ирина КАЛИНИНА
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Прабабушка Зоя (слева), рискуя своей жизнью, шла на переговоры с немцами. На фото с дочерями Ксенией и Ларисой. Фото: личный архивПрабабушка Зоя (слева), рискуя своей жизнью, шла на переговоры с немцами. На фото с дочерями Ксенией и Ларисой. Фото: личный архив
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«Моя бабушка Цылько Ксения Гавриловна рассказывала мне о своей матери, Зое, которая перенесла все страдания, выпавшие на нашу семью в годы войны.

Моя прабабушка 1880 года рождения, в дореволюционное время она была женой офицера царской армии, который умер от тифа в 1919 году. Зоя была образованной и знала немецкий язык.

Люди в нашей деревне знали, что Зоя говорила по-немецки. В первые дни войны в Озаричах был лагерь военнопленных, в который попали многие мужчины окрестных деревень, призванные в армию в самом начале войны. Немцы тогда еще были лояльными и за сало, яйца отпускали военнопленных, если за ними приезжали родственники из местных жителей. Люди брали мою прабабушку с собой и на подводе ехали в Озаричи, чтобы найти своих родственников в лагере военнопленных. Прабабушка Зоя говорила с немцами, убеждала их, что местных людей можно отпустить, и таким образом многие люди были спасены от верной смерти.

В первые месяцы войны в нашу деревню Копцевичи Петриковского района Гомельской области (ранее это был Копаткевичский район Полесской области) пришли немцы. В один из дней они устроили облаву в деревне и всех, кого задержали, собрали в центре деревни. Часть людей убежала с семьями в лес, который находился рядом. Моя прабабушка Зоя и бабушка Ксения вместе с детьми также убежали в лес. Потом к ним прибежал подросток и сказал, что немцы хотят расстрелять всех людей за то, что на дороге рядом с нашей деревней были обстреляны немецкие мотоциклисты и один из них был убит. Тогда прабабушка Зоя оставила семью в лесу и пошла в деревню, чтобы попытаться спасти людей.

Когда она пришла в деревню, уже были расставлены пулеметы и немцы были готовы всех расстрелять. Поговорив с немецким офицером на его языке, прабабушка Зоя выяснила, что жителей деревни могут расстрелять за смерть немецкого солдата. Но один из оставшихся в живых немецких солдат рассказал, что он видел, как в них стреляли люди в красноармейской форме, а не партизаны в гражданской одежде. Прабабушка Зоя попросила немецкого офицера отпустить людей, так как в обстреле немецких мотоциклистов вины жителей деревни нет. И офицер приказал солдатам отпустить всех. Так наша большая деревня осталась цела вместе со всеми своими жителями...

А недалеко, всего в 12 километрах, немцы сожгли вместе с жителями большую деревню Хвойня за связь с партизанами. Хвойня входит в мемориал сожженных деревень в Хатыни. Такая же участь могла ожидать и нашу деревню. Прабабушка Зоя пережила войну и умерла в 1956 году. Местные жители до самой ее смерти вспоминали свое спасение и благодарили ее.

У меня сохранились старые фотографии, на которых запечатлены моя прабабушка Зоя, бабушка Ксения и их родственники. Я часто их рассматриваю - это настоящие семейные реликвии».

Борис Валентинович ТАЛЕЦКИЙ.

КСТАТИ

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