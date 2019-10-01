«Фашисты обещали большие деньги тому, кто выдаст деда»

«Моя бабушка Зинаида Леонидовна Койко бережно хранит старые семейные фотографии, письма, наградные документы на имя моего прадедушки Леонида Семеновича Корнелюка и часто рассказывает мне, что в годы войны на долю моей семьи выпали тяжкие испытания.

Мой прадедушка награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Таких высоких наград он удостоен за то, что был начальником разведки партизанского отряда им. Ворошилова бригады им. Сталина, который действовал в домачевских и малоритских лесах.

До войны прадедушка работал участковым милиционером в Домачевском отделении милиции. Моя прабабушка Любовь Николаевна вела домашнее хозяйство. Их дочери Нине было всего пять лет. В семье вот-вот должен был родиться еще один малыш. Жили очень дружно и счастливо.

Ранним утром 22 июня проснулись от грохота канонады, земля содрогалась от взрывов. Началась война. Шел тяжелый бой на границе. К вечеру прадедушка добрался до места сражения и увидел страшную картину: вдоль границы, у колючей проволоки, лежали тела погибших в неравном бою пограничников, которые сражались до последнего дыхания. А зеленая трава была полита их кровью. В этот день стала вдовой его молоденькая племянница Ольга Михайловна. Она всего лишь две недели тому назад стала женой Саши Павлюка, политрука заставы, который в этот страшный день тяжело умирал от полученного ранения.

Прадедушка понял, что теперь он должен защищать свою семью, свою родную деревню, свою большую Родину. Он подобрал на поле боя оружие, патроны и спрятал все в лесу. К нему присоединились друзья детства, которые тоже хотели защищать свою землю от фашистов. Этот небольшой партизанский отряд возглавил прадедушка. Вскоре присоединилась к ним еще одна группа партизан, а затем и бежавшие из лагеря для военнопленных солдаты Красной армии. Теперь это был большой партизанский отряд, в котором прадедушка стал начальником разведки, и с тех пор он был участником всех боевых операций, проводимых их отрядом. Леонид Семенович участвовал в разгроме немецких гарнизонов в деревнях Отоки, Новосады, Гвозница, Домачево, в операции по уничтожению высших чинов Брестского гебитсткомиссариата. Фашисты знали об этом смелом и решительном человеке и хотели его убить, обещали большие деньги тому, кто выдаст его или его семью.

Моя прабабушка Любовь Николаевна с пятилетней дочкой и крохотным сынишкой прятались в лесу, но приближалась зима, и надо было спасать детей от неминуемой гибели. Прабабушка в холод и непролазную грязь пешком отправилась с детьми на Пружанщину, где жила ее родная тетя. Этот путь она запомнила навсегда: почти 100 километров они, усталые, голодные, тайными путями добирались до деревни Глебанцы. У ее тети Софьи Черникевич с мужем Степаном было четверо детей, и они хорошо понимали, что их ждет, если они укроют семью, но племянницу с детьми приютили, обогрели, делились всем, чем могли. В деревне знали все, что Черникевичи прячут партизанскую семью, но никто их немцам не выдал. Вот такие у меня родственники, вот такие рядом с ними были смелые и порядочные люди. Такой героический народ победить нельзя.

А прадедушка продолжал воевать против фашистов. Разведчики отряда под его руководством в июле 1944 года добыли ценные сведения о количестве войск противника, их вооружении на левом берегу западного Буга от Бреста до Владавы. Эти сведения были переданы в Москву. Мать Леонида Семеновича Зинаида Прокофьевна во всем помогала сыну: сообщала ценные сведения, пекла хлеб, вязала теплую одежду для партизан, за что была схвачена фашистами и зверски замучена. Связной партизанского отряда была сестра Леонида Семеновича Евдокия Грищенко, она была расстреляна фашистами в Бресте. В 1943 году расстрелян за связь с партизанами родной дядя моего прадедушки Филипп Федорович Корнелюк.

Я горжусь своими родными, которые в годы войны героически сражались за наше счастье».

Юлия КОЙКО, а/г Чернавчицы, Брестский район.

КСТАТИ

Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми! Один раз в месяц мы будем публиковать письма в газете. А абсолютно все истории попадут на наш сайт kp.by.

Пишите на электронный адрес: pobeda@phkp.by с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!