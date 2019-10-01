Владимир Макей рассказал о встрече Лукашенко и Трампа и о новом здании американского посольства в Минске

1 октября было опубликовано большое интервью, которое министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал российскому порталу РБК. «Комсомолка» приводит самые интересные моменты.

О встрече Лукашенко и Трампа:

- Возможная встреча нашего президента с президентом США не обсуждалась и никоим образом не затрагивалась. Визит теперь уже бывшего помощника президента США по национальной безопасности носил ознакомительный характер, он очень живо интересовался ситуацией в стране, оценкой руководством Беларуси происходящего в регионе, перспективами урегулирования тех кризисов, которые существуют. Был действительно очень искренний и заинтересованный разговор.

О размещении российской военной базы в Беларуси:

- Никогда Беларусь не будет принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил. Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет, - это основной принцип. Что касается самого предложения, размещать или не размещать базу на территории Беларуси, вы знаете, с учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе. Поэтому нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения. И сегодня этот вопрос в повестке дня наших отношений с Россией не стоит.

Об углублении интеграции Беларуси и России:

- Есть много конспирологических измышлений вокруг программы углубленной интеграции между Беларусью и Россией. Сразу хочу сказать, что, на наш взгляд, никакой опасности программа не несет. Мы исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое - сохранение суверенитета наших государств. В данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь. Если бы кто-то хотел сегодня построить федерацию или конфедерацию с другим государством, я думаю, что это вряд ли бы удалось, потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем, которое было в 1990-х годах, когда только-только распался Советский Союз. Уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь эту независимость. И потом, я вообще не понимаю, как мог бы первый президент страны, создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и кем бы он вошел в историю.

Что касается самой программы, то она основывается строго на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. Никакого отхода от этого договора нет. Да, первоначальные предложения, если говорить откровенно, предусматривали включение каких-то положений, которые были абсолютно неприемлемы, в частности, для белорусской стороны.

О введении единой валюты в Беларуси и России:

- О создании единого эмиссионного центра речи не идет. Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия.

О строительстве в Минске нового посольства США:

- Решение о возвращении послов не значит, что они приедут завтра, требуется еще выполнение ряда внутренних процедур, связанных с назначением полномочных чрезвычайных представителей в обеих странах. США планируют также построить новое здание посольства в Беларуси, потому что прежнее не соответствует, по их мнению, требованиям безопасности. Они ужесточили эти требования после известного теракта в Бенгази.