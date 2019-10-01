Лукашенко в Ереване опоздал на встречу, предложил упростить торговлю с Евросоюзом и улетел домой досрочно

1 октября в Ереване прошел саммит ЕАЭС. Александр Лукашенко прилетел накануне вечером. Благодаря онлайн-трансляции, которую вел армянский портал news.am, можно было рассмотреть церемонию встречи в аэропорту во всех подробностях. Был и красный ковер, и рукопожатие командира воздушного судна, и кортеж из 11 автомобилей. Вместе с Лукашенко в машине уехал и посол Беларуси в России, он же спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко. Кортеж отправился на прием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну:

- Здравствуй дорогой, - сказал Лукашенко, и на вопрос «Как дела?», ответил: - Ничего. Летим в Ереван как домой, чего ты расстраиваешься? У нас все в порядке.

Дальше небольшая встреча двух лидеров, с традиционным обменом любезностями:

- Политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, - уверил Лукашенко.

- У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались, - ответил премьер Армении.

На следующий день - собственно, проходил сам саммит ЕАЭС. Пашинян встречает всех гостей в холле своей резиденции и провожает в зал. Потом - традиционная церемония фотографирования. До обеда в узком составе встретились президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и премьер-министр Армении. После краткой вступительной речи, Пашинян попросил журналистов покинуть зал переговоров - такой формат. По сообщению пресс-службы президента Беларуси, обсуждали вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

Пока хозяин саммита выступал с приветственной речью, Лукашенко в другой части зала общался с некой женщиной

После обеда к пяти главам государств присоединились президент Молдовы, президент Ирана и премьер-министр Сингапура - в качестве почетных гостей. Портал news.am показывал встречу в прямом эфире. Главы государств вместе со своими сопровождающими лицами зашли в зал и уселись за круглый стол. За их спинами расположились члены делегаций. В «белорусском секторе» стояли глава нашего МИДа Владимир Макей и Владимир Семашко. Однако к моменту, когда хозяин саммита Никол Пашинян начал свою приветственную речь, кресло Александра Лукашенко пустовало. На общих планах трансляции видно, что в это время Лукашенко стоит в другой стороне зала и общается с некой женщиной в бежевом пиджаке.

Лукашенко общается с женщиной (на фото справа), Пашинян выступает с приветственной речью (слева). Кресло рядом - пустует. Кадр портала news.am.

Пашинян на секунду прервал выступление и взглянул на пустое кресло слева от себя - именно перед этим креслом стояла табличка «Республика Беларусь». Но продолжил речь. Спустя несколько секунд Лукашенко прошел к своему месту. Но перед тем как его занять, подошел на секунды к стоящим сзади Семашко и Макею. В итоге, по нашим подсчетам, президент пропустил чуть больше минуты выступления хозяина саммита.

Лукашенко садится на свое место, хотя Пашинян говорит свою речь уже почти полторы минуты. Кадр портала news.am.

Вот эта женщина крупнее. Кадр пресс-службы премьер-министра Армении.

После Пашиняна со своей программной речью выступил Александр Лукашенко (по протоколу, последовательность идет по алфавиту названия стран) - его речь длилась почти 7 минут.

- Для расширения международной повестки Евразийского экономического союза нужно уделить особое внимание странам дальней дуги, где наши товары и услуги пока еще мало узнаваемы, - обратился Лукашенко к коллегам, его цитирует БелТА. - Предлагаем Евразийскому банку развития подключиться к этому направлению. Нашим национальным банкам развития и другим финансовым учреждениям также стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри союза, так и на внешнем контуре.

Президент также напомнил, что в октябре вступает в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. В июне ЕАЭС и КНР, чтобы ускорить прохождение грузов через свои границы, договорились обмениваться предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые проходят таможни Содружества и Китая.

- Комиссии стоит проработать аналогичное соглашение с Европейским союзом, чтобы сделать сухопутный путь из Китая в Европу через наши страны наиболее привлекательным, - считает глава государства.

Затем с подобными речами выступили все остальные приглашенные главы государств.

На церемонию подписания документов Александр Лукашенко пришел последним

Небольшая заминка произошла и во время церемонии подписания соглашений о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром. Протокол такой: главы государств выстраиваются во втором ряду, а перед ними находятся представители, которые непосредственно будут подписывать документы. Когда все выстроились, и все было готово, - не хватало только Александра Лукашенко.

Место Александра Лукашенко на церемонии подписания соглашений пустует. Кадр портала news.am.

Впрочем, буквально через 15 секунд он занял свое место - и церемония началась. После окончания церемонии все участники стали аплодировать, в это время Александр Лукашенко успел пообщаться со стоящим рядом президентом Казахстана.

После окончания церемонии все участники стали аплодировать, но Александр Лукашенко в это время общался с рядом стоящим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кадр портала news.am.

С ним, кстати, у Лукашенко на полях саммита прошла отдельная встреча:

- Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам, - сказал итогам встречи Александр Лукашенко.

- Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами (без всякого преувеличения и красного словца) носят стратегический характер, - ответил Касым-Жомарт Токаев. - В Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет.

На конференцию по транзитному потенциалу Евразийского континента Лукашенко не пришел - улетел домой

В рамках саммита гостей ждало еще одно мероприятие - конференция по транзитному потенциалу Евразийского континента. Корреспонденты «Комсомолки» не увидели там Александра Лукашенко - место в первом ряду, где сидели все приглашенные в Ереван главы государств, пустовало.

Корреспонденты «Комсомолки» не увидели на концеренции Александра Лукашенко – место в первом ряду, где сидели все приглашенные в Ереван главы государств, пустовало. Кадр портала news.am.

Оказалось, что Лукашенко вместе с делегацией покинул саммит ЕАЭС досрочно. Пока Никол Пашинян выступал на конференции с речью, Boeing-767 Александра Лукашенко уже вылетел в Минск (в 18.10 по минскому времени - за 15 минут до окончания конференции). Причины такого скорого отлета белорусской делегации пока неизвестны.

Остальных гостей саммита еще ждала неформальная программа. На нее гости, выйдя из резиденции армянского премьера, все вместе отправились на шикарном VIP-микроавтобусе Mercedes – с неоновой подсветкой и с армянскими номерами.

все вместе отправились на шикарном VIP-микроавтобусе – с неоновой подсветкой и с армянскими номерами. Кадр портала news.am.