2019-10-02T14:36:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Лидия Ермошина о выдвижении «Мисс Беларусь» в парламент: В депутаты должны идти люди зрелые

Глава Центризбиркома прокомментировала желание Марии Василевич стать депутатом парламента
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Мария Василевич собралась участвовать в выборах депутатов Палаты представителей. Фото: МАРТИНЧИК Павел / ГИЛИЦКИЙ ВикторМария Василевич собралась участвовать в выборах депутатов Палаты представителей. Фото: МАРТИНЧИК Павел / ГИЛИЦКИЙ Виктор
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- Как вы относитесь к тому, что такие молодые люди, как 22-летняя Мария Василевич, идут в депутаты? - спросила «Комсомолка» у Лидии Михайловны перед началом открытия осенней сессии парламента.

- Я думаю, что населению это понравится. Моя личная позиция как избирателя и государственного чиновника, что все-таки в депутаты должны идти люди зрелые.

Напомним, победительница «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич собралась участвовать в выборах депутатов Палаты представителей, которые пройдут 17 ноября. Василевич выдвигается путем сбора подписей, она пока не зарегистрирована кандидатом.

- А как вы относитесь к тому, что кандидаты в депутаты, которые записывают свои обращения на телевидении, потом не имеют права размещать эти обращения в соцсетях? - уточнили журналисты у главы ЦИК.

- Это позиция Белтелерадиокомпании. Это авторские права. У нас здесь нет позиции, так как этот продукт принадлежит БТ.

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