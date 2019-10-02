2019-10-02T14:36:06+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Люди с редкими заболеваниями смогут применять незарегистрированные в Беларуси лекарства

А регистрация препаратов будет проводиться быстрее за счет уменьшения количества документов
Таисия ЧЕРНУХО
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В последнее время в Беларуси ужесточили перечень препаратов, которые выдаются только по рецепту. Фото: pixabay.comВ последнее время в Беларуси ужесточили перечень препаратов, которые выдаются только по рецепту. Фото: pixabay.com
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Депутаты Палаты представителей 2 октября проголосовали за принятие новой редакции закона о лекарственных средствах. Предполагается, что он упростит формальности при получении регистрации новых лекарств.

Регистрация препаратов будет проводиться быстрее за счет уменьшения количества документов. Означает ли это, что будет возможно массовое применение вакцин вроде скандальной «Эупенты»?

- Препараты без регистрации массово не применяются. Это закон не только Беларуси, но рамочные законы ЕАЭС. Для препаратов, которые имеют редкое применение (например, для одного, двух или нескольких десятков пациентов), будет более упрощенный ввоз в страну и использование в клинической практике. Это улучшит доступность препарата пациенту, и люди, которые на сегодняшний день имеют редкие заболевания, получат более широкий выбор препаратов, необходимых для их лечения. В том числе импортных, - говорит зампредседателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике Александр Старовойтов.

Для пациентов с редкими орфанными заболеваниями разрешат провозить препараты, не имеющие госрегистрации в Беларуси, если у нас в стране нет подходящего лечения.

Кроме того, с принятием закона можно будет изымать препараты, которые в процессе применения начали давать много побочных действий. То есть, если в процессе применения пользы будет меньше, чем риска - лекарства изымут.

- Предусмотрена возможность применения оригинальных клинических препаратов, находящихся на стадии клинических исследований и предназначенных для лечения, профилактики или диагностики жизнеугрожающих или тяжелых инвалидизирующих заболеваний для обеспечения равного доступа к методам лечения. Это станет возможным при условии отсутствии эффективных методов медицинской помощи, либо отсутствии зарегистрированных лекарственных препаратов, а также имеющихся данных о превышении пользы применения данных лекарственных препаратов над риском для здоровья и жизни пациента, - объясняет министр здравоохранения Владимир Караник.

В последнее время в Беларуси ужесточили перечень препаратов, которые выдаются только по рецепту. Например, без рецепта теперь не выдают противозачаточные препараты и многие антибиотики. Планируется ли еще больше расширить этот список?

- На сегодняшний день у нас не такой уж и большой перечень препаратов, которые выдаются по рецепту. И в первую очередь это нужно пациентам. Для того чтобы не было передозировок, самостоятельного назначения себе тех или иных препаратов, которые в большей степени могут навредить здоровью, нежели помочь, - говорит Александр Старовойтов.

Решится ли с принятием новой редакции закона проблема периодически пропадающих из аптек лекарств? Например, сейчас в аптеках Минска отсутствует «Йодомарин» и многие его аналоги.

- Уменьшение всех препятствий для регистрации ускорят и облегчат поступление препаратов для конечного потребителя, - заверил зампредседателя.

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