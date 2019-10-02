2019-10-02T13:14:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

Бюджет Беларуси впервые в истории запланирован с дефицитом

Но социальная поддержка от этого не должна пострадать
Таисия ЧЕРНУХО
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На что будет тратиться бюджет?На что будет тратиться бюджет?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Похоже, впервые в истории суверенной Беларуси он планируется не с профицитом, а с дефицитом.

- Профицит был все предыдущие годы, сейчас впервые - дефицит. Но мы знаем, почему так. В том числе повлияли потери от налогового маневра, сумма убытков вам известна. Но сегодня это не такой большой дефицит. Главное, что социальные расходы у нас не сокращаются, параметры на 2020 год мы должны выполнить,- рассказала «Комсомолке» председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Но дефицит не должен отразиться на социальной поддержке населения, это по-прежнему указывается основной его целью. Вместо этого уменьшат кредитования госпредприятий, о котором так долго просил МВФ.

- Господдержка предприятий будет снижаться на 10%. Сегодня бюджет имеет социальную направленность. В большей части бюджет касается поддержки строительства жилья для многодетных семей, малообеспеченных. У нас кредитных средств не хватало, особенно в регионах подчеркивали, что банки должны пойти навстречу. Задача увеличения строительства будет решена, - заверяет председатель комиссии.

На что будет тратиться бюджет? Кроме запланированного увеличения зарплат в бюджетной сфере, много средств отнимет и погашение долгов перед кредиторами, а также обслуживание госдолга.

- Последние годы ведется работа по усилению расходов на увеличение зарплат в бюджетной сфере, в т. ч. низкооплачиваемым категориям работников. Мы должны выйти на показатель 80% - соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере к средней заработной плате по стране. Но этот параметр может быть и несколько выше. Доходы в номинальном выражении у нас не растут, фактически они остаются на прежнем месте, и тут есть определенные причины. Но резервы развития экономики у нас есть, и результат будет, - говорит Тамара Красовская.

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