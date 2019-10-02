2019-10-02T13:56:59+03:00
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КП Беларусь

Умер композитор, написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

84-летний Гия Канчели тяжело болел, в последнее время лежал в одной из тбилисских клиник
Сергей МАРТОВ
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Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб ДжавахадзеУмер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
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Народный артист Советского Союза, лауреат Госпремии Грузии прославился не только монументальными музыкальными произведениями, среди которых семь симфоний, опера «Музыка для живых» и музыка для хора. Широкой публике он больше известен благодаря музыке к фильмам Георгия Данелия, среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй». Среди его работ также музыка к фильму «Круглянский мост», который сняли в 1990 году на «Беларусьфильме» по одноименному произведению Василя Быкова.

Как-то в интервью «Комсомолке» он рассказывал, как работал с замечательным режиссером Георгием Данелия над музыкой к фильмам:

- Я для Данелия - как боксерская груша. Он на мне тренировался в течение всей своей жизни. Данелия всегда знает, что за музыка ему нужна. Но не сразу приходит к этому. Только после многочисленных встреч. При советской власти он мог записывать несколько сценариев, пока искал то, что ему надо. Пока своего не добьется, он не отстанет.

- До драк не доходит?

- Я же знаю, ради чего на это иду. Я все его фильмы очень люблю. Особенно «Мимино». Мне кажется, Данелия обладает каким-то особенным качеством - теплоты, чистоты, мягкого юмора.

- И как он передает вам свои ощущения - он же не знает нот?

- На слух. Говорит: «Возьми эту ноту». Беру. «Сейчас возьми следующую». Беру опять. Он говорит: «Я тебе только что сказал, что она не годится - возьми другую». Беру другую. Так и работаем.

- С каким фильмом больше всего мучились?

- «Кин-дза-дза». Там странноватая музыка. Данелия притаскивал на запись какой-то старый ржавый замок с заржавевшим ключом. И во время записи то открывал, то закрывал его. Потом все это художество накладывали на музыку скрипача, которого мы пригласили на запись. Режиссер заставлял скрипача издавать такие звуки, что тот был в ужасе и все спрашивал: «Зачем вы меня позвали?»

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