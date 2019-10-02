Умер чешский соловей Карел Готт. Ему было 80 лет

Президент Чехии Милош Земан назвал смерть Готта «чрезвычайно печальной новостью». «Карел Готт был настоящим артистом, который отдавал себя другим. Карел Готт подарил свою жизнь целым поколениям, подарил ее нам всем», – написал президент в соцсетях. Карела Готта хотели пригласить в этом году на «Славянский базар» в Витебск, но, увы, он уже был тяжело болен - у него обнаружили острую лейкемию. Он был одним из самых успешных чешских певцов. Его даже прозвали чешским соловьем. А в Советском Союзе любили так, что его пластинки с песнями на русском языке расходились миллионными тиражами.

- Это очень печальное событие не только для чешской публики, чешского слушателя, но и для всех нас, - сказал Лев Валерьянович, когда мы попросили его прокомментировать трагическую новость. - Он многие годы работал здесь, у нас - и достаточно продуктивно. В то время, когда был практически железный занавес, мы через него получали какие-то образцы настоящей западной культуры. Я имею в виду музыкальной, вокальной культуры - эстрадной.

Певец Карел Готт на сцене, 1998 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, у Карела очень много друзей, мы с ним общались, когда он приезжал сюда. В последние годы реже, конечно, но тем не менее...

Его уход - это большая утрата именно для тех наших слушателей, которые помнят его как великолепного исполнителя.

- А вы лично что-то почерпнули для себя из его творчества?

- Да, конечно. Некий образец свободы... И потом вот его замечательный оркестр, по принципу которого мы все делали свои коллективы, начиная с бэк-вокала. Я помню, у него была замечательная тройка девочек таких, которые ему помогали. Я это взял на вооружение - и уже у меня лет 20 тоже бэк-вокалистки присутствуют.

Действительно, певцы братских соцстран шли немножко впереди нас, это понятно, потому что у них был доступ к мировой музыкальной эстрадной культуре.

Карел Готт в июне 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вместе вы выступали?

- Много раз! У нас же были «Мелодии друзей» всевозможные. На телевидении программа была такая, куда приглашали Карела Готта. Я с ним встречался и на фестивалях за рубежом. Мы с ним плотно общались. Он меня хорошо знал, я его. К сожалению, время не щадит никого.