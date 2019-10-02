2019-10-02T14:24:03+03:00
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КП Беларусь

Умер чешский соловей Карел Готт. Ему было 80 лет

Лев Лещенко признался, что учился у коллеги свободе - на сцене, в песне и в жизни
Александр ГАМОВСергей МАРТОВ
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Чехословацкий певец Карел Готт в 1974 году. Фото Виктора Созинова и Валерия Христофорова / Фотохроника ТАСС/Чехословацкий певец Карел Готт в 1974 году. Фото Виктора Созинова и Валерия Христофорова / Фотохроника ТАСС/
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Президент Чехии Милош Земан назвал смерть Готта «чрезвычайно печальной новостью». «Карел Готт был настоящим артистом, который отдавал себя другим. Карел Готт подарил свою жизнь целым поколениям, подарил ее нам всем», – написал президент в соцсетях. Карела Готта хотели пригласить в этом году на «Славянский базар» в Витебск, но, увы, он уже был тяжело болен - у него обнаружили острую лейкемию. Он был одним из самых успешных чешских певцов. Его даже прозвали чешским соловьем. А в Советском Союзе любили так, что его пластинки с песнями на русском языке расходились миллионными тиражами.

- Это очень печальное событие не только для чешской публики, чешского слушателя, но и для всех нас, - сказал Лев Валерьянович, когда мы попросили его прокомментировать трагическую новость. - Он многие годы работал здесь, у нас - и достаточно продуктивно. В то время, когда был практически железный занавес, мы через него получали какие-то образцы настоящей западной культуры. Я имею в виду музыкальной, вокальной культуры - эстрадной.

Певец Карел Готт на сцене, 1998 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Карел Готт на сцене, 1998 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, у Карела очень много друзей, мы с ним общались, когда он приезжал сюда. В последние годы реже, конечно, но тем не менее...

Его уход - это большая утрата именно для тех наших слушателей, которые помнят его как великолепного исполнителя.

- А вы лично что-то почерпнули для себя из его творчества?

- Да, конечно. Некий образец свободы... И потом вот его замечательный оркестр, по принципу которого мы все делали свои коллективы, начиная с бэк-вокала. Я помню, у него была замечательная тройка девочек таких, которые ему помогали. Я это взял на вооружение - и уже у меня лет 20 тоже бэк-вокалистки присутствуют.

Действительно, певцы братских соцстран шли немножко впереди нас, это понятно, потому что у них был доступ к мировой музыкальной эстрадной культуре.

Карел Готт в июне 2019 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карел Готт в июне 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вместе вы выступали?

- Много раз! У нас же были «Мелодии друзей» всевозможные. На телевидении программа была такая, куда приглашали Карела Готта. Я с ним встречался и на фестивалях за рубежом. Мы с ним плотно общались. Он меня хорошо знал, я его. К сожалению, время не щадит никого.

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