Аня Шаркунова перепела «Воинов света», а ее затроллили в интернете

Видимо, такой поворот событий меньше всего ожидали поклонники творчества Сергея Михалка. Блондинка, которая до этого пела про «сердце красавицы» и любовь, вдруг выпустила свою версию песни «Воины света», которую многие считают гимном украинской революции 2014 года.

Аня Шаркунова - Воины света (cover Brutto).

Критика в интернете раскалилась добела: мол, разве можно так обращаться со знаковыми песнями? Мы решили разузнать у Ани, как она справляется с обрушившимся на нее негодованием.

- Совершенно не была готова к тому, что моя, женская версия «Воинов света» вызовет такую бурю эмоций у хейтеров, - призналась Аня. - С другой стороны, ни одна моя работа еще не вызывала такого резонанса. Стоило мне разместить ее в соцсетях, как новость тут же разлетелась по СМИ. Так что негативные комментарии, видимо, неизбежно сопутствуют популярности.

- Зачем тебе это?

- Я меняюсь, степень осознания себя в этом мире меняется. И все это ищет воплощения в творчестве. К тому же Михалок и сам говорил, что «Воины света» изначально задумывалась не как гимн революции. Он написал ее в Доминикане, глядя на голубых китов и вспоминая романтическую приключенческую литературу, которой увлекался в юности. Опять же не забываем о «Книге воина Света» Пауло Коэльо. А дальше у песни началась собственная жизнь, и я воспринимали свою версию как еще один этап. В записи мне помогали барабанщик Александр Сторожук, который работал в «Ляписах» 15 лет, трубач Влад Сенкевич, а писали ее мы в минской студии Сергея Михалка.

- Как отозвался о твоей работе Михалок?

- Сергей сказал, что у него мурашки по спине и он мою версию одобряет. Более того, он репостнул ее в инстаграме своего проекта «Ляпис 98». После этого пыл хейтеров поубавился. Но на самом деле были сотни людей, которые написали слова поддержки. Вадим Галыгин позвонил и сказал: «Держись!».

- Будешь продолжать?

- Не критикуют лишь того, кто ничего не делает. Так что у меня идея записать 10 любимых белорусских песен в своей версии. И даже знаю, чью песню «испорчу» следующей (спойлер - это будет композиция «J:Морс» «Не умирай». - Авт.). А еще скоро появится наш дуэт с Дмитрием Войтюшкевичем - это белорусскоязычная версия одного очень известного мирового хита. Белорусский текст написал к ней Никита Найденов, он же и предложил нам спеть вместе.

- Аня, ты записывала песни в Америке, на английском, но не особенно о них рассказываешь.

- Были репосты, даже устраивала конкурсы на своих интернет-площадках. Но мне кажется, что здесь, в Беларуси, они неконкурентоспособны. Это был эксперимент, я не знаю английский настолько хорошо, чтобы на нем свободно петь. А в творчестве я к себе достаточно придирчива. Когда совсем плохо знала язык, пела и кайфовала, не понимая, что у меня есть акцент. А теперь уже слышу разницу, поскольку сейчас занимаюсь английским и здорово его подтянула.

- Собираешься издать новый альбом?

- У меня уже хватает песен, чтобы его собрать. К сожалению, очень мало у меня сейчас времени на творчество, потому что я молодая мама. Причем я бы хотела родить еще одного ребенка - мне ведь 14 октября будет уже 35 лет. И я решила, что не стоит с этим тянуть.

- А как же «Евровидение»? Будешь подаваться в этом году?

- Да, я очень хочу, и даже есть набросок песни. Надо ехать! Я раньше как-то безразлично относилась к этому конкурсу, а сейчас прямо хочу. Ну а кто, если не я. Вот если бы еще Михалок написал мне песню для «Евровидения» (смеется).