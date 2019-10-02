Первый в Беларуси благотворительный «Венскi баль з А1 у Купалаўскiм» пройдет в декабре

Организаторами бала выступили компания А1 и Национальный академический театр имени Янки Купалы, а патронирует его посольство Австрии в Беларуси и лично госпожа посол Алоизия Вергеттер, которая любит вальсировать.

Купаловский театр был выбран неслучайно - балы в его стенах устраивали более ста лет тому назад. Для нынешнего бала зрительный зал и сцена с помощью технических средств станут единым пространством, которое сможет вместить около 250 танцующих.

Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер на пресс-конференцию пришла как на бал . А еще станцевала свой любимый вальс «в левую сторону». Фото: предоставлено организаторами

По установившейся в Вене традиции на бал будут приглашены дебютанты. Это не состоящие в браке молодые девушки от 16 до 23 лет и юноши от 18 до 26 лет. Среди претендентов будет проведен кастинг, и 40 лучших смогут вечером 14 декабря станцевать полонез, открыв тем самым «Венский бал» в Минске. Если хотите поучаствовать - следите за информацией на сайтах организаторов. Помогут молодежи освоиться с танцами, бальным этикетом в том числе и авторитетные в балах австрийские эксперты.

Бальный дресс-код - вечерние платья, закрытая обувь для женщин, черный костюм, белая рубашка, бабочка - для мужчин. Стоимость билета на «Венский бал с А1 в Купаловском» пока не оглашалась и будет известна в начале ноября. Половину из собранных средств планируется по традиции венских балов направить на благотворительность, а именно в организацию «SOS-детские деревни Беларусь»

У Венского бала многолетняя история. В декабре 2019 этот проект международного уровня впервые придет в Беларусь. Фото: предоставлено организаторами

- Компания А1 всегда видела свою миссию в том, чтобы устанавливать связь между людьми - на самых разных уровнях и в самых разных смыслах: от исключительно технических аспектов до активной международной культурной коммуникации. Именно поэтому мы совместно с нашими партнерами решили в этом году начать традицию проведения в Минске благотворительных венских балов. Это один из самых известных и самых красивых символов столицы Австрии - страны, которая имеет особое значение для нашей компании как части европейского холдинга А1 Telekom Austria Group, - отметил заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко (на фото слева) и посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер (на фото справа) на «Венском балу в Минске могут станцевать мазурку или вальс. Фото: предоставлено организаторами

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Традиция проведения венских балов существовала уже в первой половине XIX века, когда Вена была столицей Австрийской, а после Австро-Венгерской империи и славилась балами при дворе династии Габсбургов. В современной истории венские балы во главе с Венским оперным балом проводятся начиная с 1956 года. ЮНЕСКО внесла их в Список нематериального наследия и зафиксировала критерии, которым должен соответствовать бал, чтобы иметь право называться венским.