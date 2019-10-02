2019-10-02T16:58:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси ждут: бизнесмена Юрия Аверьянова экстрадируют из Германии, его дочь Викторию – из Москвы

Викторию Аверьянову обвиняют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму
Полина СВЕТЛОВА
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Виктория Аверьянова. Скриншот с YouTube.com.Виктория Аверьянова. Скриншот с YouTube.com.
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В Москве для экстрадиции в Беларусь арестовали Викторию Аверьянову, гендиректора компаний «Бистроф», которая занимается торговлей, и «Интек» (компания управляет несколькими ресторанами и клубами в Минске).

Об этом пишет российский «Коммерсантъ». В Беларуси Следственный комитет обвиняет Аверьянову в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Следствие считает, что уклонение от уплаты налогов на 890 тысяч рублей допустили клубы «Медисон», «Табу» и «Африкана» - эти заведения подконтрольны компании «Интекс».

Тогда же было задержано шесть человек. В том числе директор ЗАО «Торговый Мир - «Кольцо» и ООО «Парк развлечений «Дримлэнд», управляющий Madison Royal Club и другие. Компании находились под контролем Юрия Аверьянова.

Решение об аресте Виктории Аверьяновой принял Тверской районный суд Москвы, дело рассмотрели 28 сентября. Адвокат Аверьяновой уже обжаловал арест. Защита настаивает на том, что Виктория Аверьянова не скрывалась в России от следствия, а просто около двух лет назад переехала сюда вместе с семьей и воспитывает двух детей - младший ребенок родился как раз в разгар расследования. Адвокат считает, что Аверьянова могла рассчитывать как минимум на домашний арест. Летом в другом районном суде Москвы отклонили просьбу прокуратуры об аресте Виктории Аверьяновой. С того времени, по информации защиты, ничего нового в деле не появилось, но Аверьянову тем не менее отправили в СИЗО.

Уголовное дело возбуждено и в отношении отца Виктории, Юрия Аверьянова: его обвиняют в неуплате налогов и злоупотреблении служебными полномочиями. Год назад его объявили в международный розыск, а в январе прошлого года задержали в Германии.

- В октябре 2017-го в Германию был направлен пакет документов на выдачу этого гражданина, и 18 января он был задержан, а 21-го взят под стражу с целью выдачи. Экстрадиционное производство начато. Были приняты меры, чтобы лицо не скрылось от правоохранительных органов, - сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

Позже бизнесмен был освобожден из-под стражи, сейчас он находится под подпиской.

Напомним, Юрий Аверьянов - бизнесмен, известный как основатель парка аттракционов «Дримлэнд», соучредитель клубов Madison Club, «Блиндаж» и «Африка». В начале 90-х он открыл вещевой рынок на стадионе «Динамо», затем авторынок в Малиновке и строительный - в Уручье.

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