2019-10-02T16:51:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

Почти 512 тысяч белорусов находятся за чертой бедности

Беларусь входит в категорию стран с самым высоким уровнем человеческого развития, но доходы более полумиллиона жителей - ниже бюджета прожиточного минимума
Виктор ПАЖИТОК
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Беларусь входит в категорию стран с самым высоким уровнем человеческого развитияБеларусь входит в категорию стран с самым высоким уровнем человеческого развитияФото: Павел МАРТИНЧИК
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Каждый год Программа развития ООН (ПРООН) составляет рейтинг стран мира и публикует Доклад о развитии человеческого потенциала. Основные показатели, принимаемые в расчет составителями рейтинга, - валовый национальный доход на душу населения,ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности и пр. Беларусь в этом рейтинге (всего в нем 189 позиций) входит в группу стран (их 59) с самым высоким уровнем человеческого развития, занимая 53-строчку. К слову Россия - на 49-м месте, Казахстан - на 58-м.

Подобная положительная статистика, безусловно, приятна, тем более что экспертами отмечается прогресс: в 2017 году позиция Беларуси была на строчку ниже. Настораживают иные актуальные данные: сегодня доходы более 2,667 миллиона граждан (29,4% населения республики) не позволяет им приобрести даже минимальный набор товаров и услуг. Данные цифры содержатся в опубликованном Белстатом «Статистическом ежегоднике Беларуси». Получается, что среднедушевой доход каждого четвертого белоруса не превышал 344 рубля - именно такая сумма выходила в 2018-м году при определении минимального потребительского бюджета (МПБ), рассчитанного на одного из четырех человек в семье. Считается, что данная сумма позволяет человеку купить набор товаров и услуг, удовлетворяющий «основные физиологические и социально-культурные потребности». Методика расчета среднедушевого дохода (не путать со средней зарплатой) - проста: общий объем доходов делится на численность населения, при этом учитываются и безработные, и пенсионеры, и несовершеннолетние.

Второй значимый показатель, который считается при оценке уровня малообеспеченности, - бюджет прожиточного минимума (БПМ). Это стоимость минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы. В 2018 году этот показатель составлял 210,6 рубля, при этом, по данным Белстата, уровень среднедушевого дохода 511,5 тысячи белорусов (5,6% населения) был ниже этого показателя.

БУДЬ В КУРСЕ

В настоящее время:

- бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения - 230 рублей 91 копейка;

- минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения - 473 рубля 67 копеек;

- МПБ для семьи из четырех человек - 369 рублей 55 копеек.

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