БАТЭ выясняет отношения с бывшим тренером Олегом Дулубом

В БАТЭ Олег Дулуб проработал с января по июнь 2018 года. При нем команда выдала лучший старт в чемпионате - восемь побед подряд. Но после ничьей и поражения его уволили (кроме этого были поражения от брестского «Динамо» в Суперкубке и финале Кубка Беларуси).

Долгое время стороны не комментировали расставание. Правда, Станислав Драгун обронил фразу, что Дулуб не смог наладить контакт с футболистами, особенно с лидерами.

- Бага изменил атмосферу внутри коллектива. Стало все более прозрачно, честно, искренне. Все были одним целым. У нас не было разделения на тренерский штаб и футболистов. Выигрывали и проигрывали все вместе. Это единственное, что сразу изменилось, - сказал Драгун в эфире «Беларусь 5».

Недавно в программе «Спорт кадр» Дулуб вспомнил о борисовском этапе карьеры:

- У меня была договоренность устная на момент ухода с Анатолием Капским о том, что я их не трогаю и они меня не трогают. Но БАТЭ нарушил все свои договоренности. Потому что на протяжении года я постоянно слышу вот это вот все: лидеры, лидеры, лидеры. Чтобы было понятно с лидерами - Стасевичем, Драгуном - разговоры велись постоянно. И создавались максимально комфортные условия для них. Может, средства, которые мы применяли на тренировках, отличаются от тех, что применялись раньше. Но это нормальная ситуация при работе любого тренера. С нашей стороны мы делали все максимально возможное. Другой вопрос, что те процессы, которые шли у нас за спиной, это были не контролируемые процессы, которые в конечном итоге привели к тому, к чему привели.

Тренер не стал уточнять, что это за процессы, но сказал, что, уходя из БАТЭ, почерпнул для себя две вещи:

- Первое - это контракт, который должен быть составлен по всем правилам. Что нам помогло спокойно выйти из Казахстана (недавно Дулуб ушел из казахстанского клуба «Атырау». - Ред.). Второе - наличие только своего тренерского штаба. Максимально закрытого. Информация которого чисто для служебного пользования. И не будет никакой утечки информации. Третье - выстраивание правильных отношений с руководством клуба.

Также Дулуб рассказал, были ли компенсация после расторжения контракта:

- С «Атырау» компенсации как таковой не было. Клуб выплатит деньги за эти два оставшиеся месяца. А то, что касалось БАТЭ… Честно говоря, мне не хотелось брать те деньги, - сказал Дулуб в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

БАТЭ выступил с официальным заявлением, подчеркнув, что в клубе молча терпеть намеки не намерены, и попросил тренера в любой удобной для вас форме ответить на вышеуказанные вопросы:

- В противном случае ФК БАТЭ и его болельщики вправе считать ваши высказывания заведомой неправдой и грязью. А вопроса два:

- Какие договоренности в отношении вас не выполнил ФК БАТЭ?

- О каких неконтролируемых процессах за своей спиной вы говорите?

В БАТЭ также отметили:

- Считаем крайне некорректным, что вы высказываетесь в таком ключе только сейчас, когда с нами больше нет человека (Анатолия Капского. - Ред.), который назначал и увольнял вас из ФК БАТЭ. При его жизни вы почему-то не осмеливались делать подобные заявления.