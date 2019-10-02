«А меня не посадят?» Как в Минске собирают подписи за потенциальных кандидатов в депутаты

«Комсомолка» прошлась по пикетам для сбора подписей за будущих кандидатов и узнала, о чем говорят минчане и насколько они активны.

«Лучше бы работать пошли»

Под пасмурным вечерним небом Минска горожане спешно идут по своим делам. Среди этой суеты на ул. Якуба Коласа расставляют стол для сбора подписей и вывешивают красный флаг с надписью «Справедливый мир» представители одноименной партии. Прохожие поглядывают на флаг, но особого интереса к происходящему не проявляют.

Участники инициативной группы собирают подписи за потенциального кандидата в депутаты от «Объединенной гражданской партии».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Стоим уже не первый день. Часть людей интересуется, хотя многие в прямом смысле прячут глаза. Боятся своей тени, не говоря уже о том, чтобы подпись поставить. Хотя бывает, что и люди из другого округа, и несовершеннолетние хотят нашего претендента в кандидаты поддержать, но из-за технических моментов подпись поставить не могут, - рассказывает член партии Павел Катаржевский.

По его словам, чаще всего ставят подписи люди среднего и старшего возраста, которые в 90-е застали активную политическую жизнь: «они понимают, зачем это надо». Но иногда те же пенсионеры реагируют на пикет негативно.

- От людей глубокого пенсионного возраста звучит фраза: «Лучше бы работать пошли». А мы работающие. В основном же негатив есть к избирательному процессу. Часть людей не понимают, что происходит, думают, что у нас голосование началось. А еще многие сомневаются в том, что их подпись и их голос в последующем что-то решит, - делится наблюдениями Павел Катаржевский.

Минский студент оставляет подпись за кандидата Белорусской партии левых «Справедливый мир».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Его слова дополняет второй участник пикета Евгений Макаров:

- Даже когда собирали подписи по квартирам, реакция была негативной. Говорили: «А что вообще эти депутаты решают?» Но некоторых удается переубедить, и это хорошо.

«А меня не посадят?»

К пикету бодрой походкой подходит студент, пока изучает стенд, ему предлагают оставить свою подпись.

- А меня не посадят? - спрашивает парень. Участники пикета убеждают, что ничего плохого с ним не случится. Им это удается, и студент достает паспорт, чтобы оставить свою подпись. Расписавшись, он удаляется.

По словам Павла, некоторые люди, ставя подпись, начинают делиться своими проблемами.

- А проблем масса. Многие молодые люди высказывали проблему отсрочек от армии, люди всех возрастов традиционно жаловались на низкую зарплату, на то, что трудно найти работу. А люди постарше традиционно жалуются на низкий размер пенсий.

Минчанка Алёна Гурецкая общается со сборщиками подписей от Республиканской партии труда и справедливости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Собрали две подписи за час»

На следующем пикете от Республиканской партии труда и справедливости, который расположился возле торгового центра «Рига», тоже не наблюдается особый ажиотаж. У пикета стоят трое мужчин. Говорят, что за час собрали две подписи.

- Народ бывает и активней: и четыре подписи, и пять. Не знаю, почему так. Вообще люди подходят, интересуются партией и кандидатом, но часть из них прописаны в другом районе, поэтому они не могут оставить подписи, - говорит Олег Штанко.

Прохожих рядом с пикетом практически нет, а те, что и появляются, не задерживаются. На общем фоне выделяется дама, которая, увидев пикет, идет целенаправленно к нему. Как оказалось, она знакома со сборщиками подписей и подошла поздороваться. Подпись за будущего кандидата она уже отдала: она работает в колледже, а будущий депутат - ее непосредственный начальник.

- Я думаю, что это достойный кандидат. Мы болеем за нее и хотим, чтобы она стала депутатом. Она очень целеустремленная женщина, всегда добивается того, чего хочет, - сказала Елена.

На пикете можно и обсудить текущую политическую ситуацию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«А это против батьки или за?»

Следующая точка - пикет «Объединенной гражданской партии» возле бульвара Шевченко. Издалека внимание привлекают бело-красно-белый флаг и оживленность возле самого пикета. Подписи здесь собирают сразу четыре человека, среди них и сам потенциальный кандидат. Участники пикета расположились неподалеку у входа в магазин, активно зазывая проходящих. Активность приносит результаты: то и дело кто-то из прохожих оставляет свои данные.

- Пикеты проходят очень хорошо. Я не знаю, почему так. Может, дело в том, что людям это все надоело, и они хотят перемен. Люди и сами походят, может быть, по флагу понимают, что мы альтернатива, - говорит претендент в кандидаты Николай Козлов. По его словам, пикет поставили около 15 минут назад и уже четыре подписи.

Хотя, по его наблюдениям, далеко не все знают, что в стране идет предвыборная кампания: во время сбора по квартирам часть людей думают, что пришли проводить перепись населения.

- Потому что про перепись населения люди слышат гораздо больше, чем про выборы, - рассуждает собеседник.

Он рассказывает, что, получив возможность пообщаться с потенциальным кандидатом, минчане просят помощи в решении разных вопросов. Чаще всего жители этого района жалуются на низкое качество капремонта.

- Проблем, связанных с капитальным ремонтом, много. Эта часть города, несмотря на то, что дома выглядят нормально, их оштукатурили, состояние домов не выдерживает никакой критики, - пересказывает слова местных жителей Николай Козлов.

Тем временем к пикету продолжают подходить разные люди. Оставляют свои данные, беседуют со сборщиками. Одна из них - местная жительница:

- Я оставила свою подпись, потому что я за такую Беларусь, - говорит дама, показывая на бело-красно-белый флаг, - а будет оно или нет, знаете ли…

В Минске собирают подписи за потенциальных кандидатов в депутаты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Только она успевает договорить, к пикету подходит выпивший молодой парень с вопросом: «Голосуем?». Ему поясняют, что это еще не голосование.

- А это против батьки или за? Я за, давайте я вам за него подпись поставлю! - не теряет энтузиазма молодой человек. Ему объясняют, что президентские выборы только в следующем году, а потом кто-то из сборщиков уходит с ним в долгую дискуссию.

Тем временем город постепенно тонет в вечерней темноте, продолжая свою ежедневную суету.

БУДЬ В КУРСЕ!

17 ноября состоятся выборы в Палату представителей. Мы ответили на три наивных вопроса о сборе подписей.

Зачем собирают подписи?

В Беларуси 7 октября завершается один из первых этапов парламентских выборов - выдвижение кандидатов в депутаты. Стать кандидатом в депутаты можно разными способами: выдвинуться от партии, трудового коллектива или собрав 1000 подписей. Последний способ выдвижения как раз и выбрали кандидаты, за которых собирают подписи на пикетах и по квартирам.

Я могу оставлять подпись только за одного кандидата?

Нет, оставлять подписи можно за всех потенциальных кандидатов, которые к вам обращаются. На этом этапе будущие кандидаты собирают подписи, чтобы получить возможность участвовать в выборах. То есть ваша подпись - это еще не голосование, а только поддержка желающего стать кандидатом в депутаты.

Какие данные нужны сборщикам подписей?

Чтобы оставить свою подпись за кандидата, вам нужен паспорт. Кроме фамилии, имя и отчества, сборщики поинтересуются местом прописки: это важно, так как кандидаты выдвигаются по определенному району. То есть жители Фрунзенского района не могут подписываться за потенциального кандидата, который планирует выдвигаться в Центральном районе. Также у вас спросят дату рождения и номер паспорта. Эти данные нужны избиркому, чтобы в случае необходимости убедиться, что все расписавшиеся - реальные люди.