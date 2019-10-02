У «Динамо» лучшая посещаемость матчей за пять лет

Во вторник «зубры» на «Минск-Арене» в овертайме обыграли «Сочи» (2:1) - это четвертая домашняя победа подряд, а если учесть выездную серию, то команда набирает очки в семи играх кряду. Давненько такого не было.

В Западной конференции «Динамо» делит 6 - 7-е места со «Спартаком» - по 13 очков. Причем, у идущего на четвертом месте «Торпедо» 16 баллов и на две игры больше.

«Зубры» в большинстве матчей показывают всю ту же агрессивную и атакующую игру: в 12 играх забросили 35 шайб, лишь у пяти команд этот показатель выше. Игроки «Динамо» активно действуют во всех играх, например, в воскресенье с «Нефтехимиком» в топ-5 игроков матча по пройденной дистанции было 4 динамовца (Пулккинен накатал 6556 м, Граньяни - 6356 м).

Во вторник на матче с «Сочи» было 13 280 зрителей, сейчас средняя посещаемость домашних матчей «Динамо» - 12 621, это лучший показатель на последние пять сезонов. Что привлекает болельщиков кроме яркой игры? Харизматичные легионеры. Фирменные мощные броски Тему Пулккинена приводят фанатов в восторг. За 11 матчей финн отличился восемь раз и сделал пять голевых передач! Некоторое время он лидировал в списке снайперов, пока его не обошел Никита Капризов из ЦСКА.

Франсис Паре привнес в «Динамо» стабильность на точке вбрасывания - то, чего не хватало раньше. Нападающий занимает второе место в КХЛ по этому показателю - 58,2%. Швед Юнас Энрот в составе «Динамо» одержал 36 побед - лучший показатель в истории клуба среди вратарей.

Самое главное, что среди легионеров не теряются и молодые белорусы. 20-летний защитник Владислав Еременко, играя в паре с матерым канадцем Марком-Андре Граньяни, растет на глазах. В игре с «Сочи» тренеры доверили ему и выпустили на лед в овертайме (игра три на три). И именно Еременко поспособствовал началу голевой атаки, проводя силовой прием.

Кстати, чтобы лучше понимать хоккей, КХЛ предлагает интересную статистику. Так, максимальную скорость в матче «Динамо» - «Сочи» развил Андрей Костицын - 35,12 км/ч, второй - Игорь Мартынов - 34,5 км/ч.

3 октября «Динамо» дома сыграет с «Трактором» из Челябинска.