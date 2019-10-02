От «Брюгге» у вратаря «Реала» закружилась голова

«Бавария» забивала после каждого удара

Главным матчем футбольного вторника было противостояние в Лондоне, где «Тоттенхэм» рванул со старта, как Range Rover, а финишировал, как ржавый «запорожец» - 2:7. Это наикрупнейшее домашнее поражение английских клубов в еврокубках. Два мяча супербомбардира Роберта Левандовского не удивили, а вот четыре гола от полузащитника Сержа Гнабри потрясли.

Он некогда играл за «Арсенал» - главного соперника «Тоттенхэма». После матча Серж сказал, что фанаты «Арсенала» должны оценить его триумф: «Северный Лондон - красный!».

Вратарь «шпор» Льорис сетовал:

- Мы слишком легко сдались, после чего счет стал еще хуже.

Главный тренер Маурисио Почеттино не смог объяснить, что произошло с одной из элитных команд Англии:

- «Бавария» забивала после каждого удара. Это тяжело принять, но надо двигаться дальше.

У «Реала» одно очко после двух матчей

Можно спорить, кто удивил вас вечером 1 октября больше - «Тоттенхэм» или «Реал». Мадридский клуб после поражения в первом туре от ПСЖ - 0:3 - уступал на родном «Сантьяго Бернабеу» Брюгге, которого даже к середнякам европейского футбола не причислишь - 0:2! И только во втором тайме невероятными усилиями смог сравнять счет - 2:2.

Два гола на счету 21-летнего нигерийского форварда «Брюгге» Дениса Бонавентуре. Еще два года назад он выступал за луганскую «Зарю». Денис отпраздновал голы в стиле Роналду и объяснил это так:

- Мне нравится Криштиану. Он мой любимый футболист, и я недоволен тем, что он ушел из «Реала». Поэтому я так отпраздновал гол, чтобы показать, что им чего-то не хватает.

«Реал» сейчас действительно выглядит командой, которую обидеть может каждый. И это при звездном составе. Хотя Зидан не унывает и говорит, что второй тайм сыграли хорошо, а смешные голы первого он забудет.

Кстати, в перерыве голкипера Куртуа заменили не из-за результата. У него кружилась голова, да так, что после матча он самостоятельно не мог вести машину.

Роналду - рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов

Форвард «Ювентуса» снова забил, теперь уже «Байеру» (3:0). Сейчас Криштиану обходит Месси по голам как в Лиге чемпионов (127:112), так и в еврокубках в целом (130:115). 5 раз он забил за МЮ, 105 - за «Реал» и еще 7 - за «Ювентус». Кстати, по окончании сезона 2014/15 у обоих нападающих было по 77 голов в Лиге чемпионов.

И вот его новый рекорд - по числу побед в Лиге чемпионов португалец обошел экс-голкипера «Реала» Икера Касильяса. Их у КриРО уже 102! У Месси - 80.