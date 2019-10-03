2019-10-03T15:58:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Брестской области задержали мужчину, который снимал и распространял детское порно

Пострадали шестеро детей
Алеся ДОБЫШ
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За последние 8 лет количество преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, увеличилось в 22 разаЗа последние 8 лет количество преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, увеличилось в 22 разаФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В МВД подчеркивают, что сейчас большинство преступлений, которые заканчиваются сексуальным насилием над детьми, начинаются в интернете.

Во время оперативной работы сотрудники наркоконтроля и противодействия торговле людьми узнали, что в 2015 году 16-летний парень из Брестской области переписывался «17-летним мальчиком», который предлагал ему вступить в половые отношения.

Милиция нашла того самого «мальчика». Оказалось, что за профилем в соцсети скрывался 43-летний мужчина, житель одного из райцентров Брестской области. Представляясь подростком в интернете, он знакомился с несовершеннолетними, заигрывал с ними и предлагал секс.

Для таких действий есть специальный термин - груминг, то есть обработка потенциальных жертв в интернете. В сети преступники стремятся не только войти в доверие к ребенку, но и получить его интимные фото и видео, а дальше события могут развиваться по разным сценариям: шантаж, вымогательство денег, личная встреча.

Мужчина вовлекал детей в сексуальные отношения, происходящее записывал на видео и распространял в интернете.

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. За создание и распространение детской порнографии ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Правовую оценку другим преступлениям мужчины следователи дадут позже.

- Каждый факт совершения подобного преступления мы оцениваем как личную трагедию отдельно взятого ребенка, с другой стороны - это огромный негатив и позор и для общества, и для правоохранительной системы, которая не могла вовремя пресечь и предотвратить это, - говорит начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич. - Поэтому МВД в течение нескольких лет выступает за криминализацию груминга.

В министерстве приводят впечатляющую статистику: за последние 8 лет количество преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, увеличилось в 22 раза. Детей, которые стали жертвами педофилов, стало больше в 7 раз. За этот год в стране задержали 273 педофилов - они совершили больше 420 преступлений в отношении 275 детей.

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