«Комсомолка» вручила премию «МедиаПерсона года»

Часто случается, что люди, которые делают добрые дела, остаются в тени. Иногда просто в силу своей скромности. Мы постоянно восстанавливаем справедливость - на страницах «Комсомолки» и на нашем сайте рассказываем о таких замечательных людях. Но специальной премии, чтобы отметить героев самых разных профессий, которые совершают хорошие и нужные дела для нас, белорусов, до сих пор не было.

Мероприятие прошло в зале отеля Renaissance.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» решила исправить эту ситуацию и создать премию «МедиаПерсона года». В числе 25 лауреатов оказались бизнесмены, деятели культуры и искусства, представители СМИ, руководители крупных предприятий. Почему именно 25? В этом тоже есть свой смысл - ведь в этом году белорусская «Комсомольская правда» отметила четвертьвековой юбилей.

В числе 25 лауреатов оказались бизнесмены, деятели культуры и искусства, представители СМИ, руководители крупных предприятий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итак, более 200 человек мы пригласили в бальный зал отеля Renaissance. Никто из них не знал заранее, кто станет «МедиаПерсоной года», и это добавляло мероприятию интриги. Вели мероприятие Катерина Раецкая и Денис Дудинский.

Ведущиме мероприятия Катерина Раецкая и Денис Дудинский.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За время церемонии вручения премии было несколько очень эмоциональных моментов, от которых на глазах присутствующих появились слезы. Тронуло, когда белорусский композитор Максим Алейников вышел на сцену вручать приз, открыл конверт, а в нем оказалось имя его мамы Ольги Алейниковой - профессора педиатра-онколога, которая более 20 лет возглавляла белорусский Центр детской онкологии и гематологии. Для Максима это было сюрпризом, но он справился с волнением и сказал добрые слова в адрес мамы, которые никого не оставили равнодушным. Но если Алейникову все же не впервой выходить на сцену и произносить речь, то для руководителя поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана награждение стало большим потрясением. Было невероятно трогательно видеть, как суровый, видевший многое мужчина подбирает слова из-за переполняющих его чувств. А когда объявили следующего номинанта - легендарную белорусскую телеведущую Зинаиду Бондаренко, весь зал встал и искупал эту замечательную женщину в аплодисментах. Так же тепло встречали и 70-летнюю модель Ольгу Шатыко, которая призналась нам, что после публикации ее истории в «Комсомолке» в ее жизни произошли кардинальные изменения.

Руководитель Поисково-спасательный отряда «Ангел» Сергей Ковган с наградой «МедиаПерсона года».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну а где еще могли встретиться первый заместитель министра информации Павел Легкий и самый романтичный дворник страны Денис Юрков, как не на нашей премии «МедиаПерсона года». Сидя рядом в зале, они о чем-то оживленно беседовали. Как потом выяснилось, замминистра добавил Дениса в друзья в своем Инстаграме.

- Знаете, меня очень тронула история этого парня, который совершенно искренне, от души выкладывает в нашем городе картины из листьев. Я всегда утром подхожу к окну, и если бы я увидел рядом со своим домом такую картину, мой день однозначно удался бы. Добавил Дениса в Инстаграме и буду наблюдать за его творчеством, - сказал нам Павел Николаевич.

На сцене премии «МедиаПерсона года» выступила группа «NaviBand».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более подробный отчет о премии с представлением всех лауреатов будет чуть позже, а пока предлагаем вам фоторепортаж об этом замечательном событии.

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Лауреатами премии «МедиаПерсона 2019» стали:

Кучинский Александр Васильевич - Председатель Правления Ассоциации белорусских банков.

Кристина Юханнессон - Госпожа посол Королевства Швеции в Беларуси.

Андрэй Кім - кіраўнік праекта «КінаКонг».

Ольга Шатыко - модель.

Павел Латушка - генеральны дырэктар Нацыянальнага тэатра імя Янкі Купалы.

Максим Грачев - главный организатор фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста».

Ольга Алейникова - главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Наталья Батракова - писательница.

Меркулов Игорь Алексеевич - Председатель Правления «БПС-Сбербанк».

Виталий Новицкий - официальный представитель МЧС.

Иван Троцкий - генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин».

Денис Юрков - самый романтичный дворник Минска.

Сергей Ковган - руководитель Поисково-спасательного отряда «Ангел».

Суслопаров Сергей Владимирович - Председатель Правления Банк ВТБ (Беларусь).

Андрей Эзерин - активист кампании за спасение Осмоловки.

Елена Бабкина - PR-директор компании «Савушкин продукт».

Владислав Рекунов - парфюмер.

Марат Сергеевич Марков - Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал», автор и ведущий программы «Марков. Ничего личного».

Юлия Рыбакова - заместитель генерального директора Минского часового завода «ЛУЧ».

Александр Скрабовский - руководитель проекта Social Weeekend.

Светлана Шевлик - генеральный директор группа компаний А-100 Девелопмент.

Анатолий Котов - заместитель директора фонда «II Европейские игры».

Гельмут Дуз - генеральный директор унитарного предприятия «А1».

Зінаіда Бандарэнка - легенда беларускага тэлебачання.

Катя Тикота - дизайнер, автор проекта Tikota Inclusive, одним из направлением которого является комфортная одежда для людей на коляске.

Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков и первый заместитель Министра информации Павел Легкий на сцене церемонии вручения премии «МедиаПерсона года».Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси назвали лауреатов премии «Медиаперсона года».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ксениия Жук, Артём Лукьяненко и кіраўнік праекта «КінаКонг» Андрей Ким на сцене премии «МедиаПерсона года».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Активист кампании за спасение Осмоловки Андрей Эзерин получил награду из рук столичного блогера Антона Мотолько.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске назвали лауреатов премии «Медиаперсона года».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий получает награду от Алеся Мухина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На специальной премии присутствовал главный редактор «Комсомолки» Андрей Левковский.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Легенда беларускага тэлебачання Зинаида Бондаренко получает награду от Владимира Максимкова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Церемония в Беларуси прошла впервые.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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