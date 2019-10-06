«Ушла на пенсию и посвятила себя внуку-инвалиду». В Жодино 11-летнего Рому ставят на ноги бабушка и дедушка

Пенсионерке Татьяне Стародубец из Жодино 59 лет. Вместе со своим мужем она воспитывает 11-летнего внука с непростым диагнозом - детский церебральный паралич (ДЦП), спастический тетрапарез с выраженными двигательными нарушениями, задержкой речевого развития. Рома не ходит и почти не разговаривает.

«Живем ради Ромки»

Чтобы научить мальчика хотя бы элементарным вещам, например держать кружку в руке, бабушка Татьяна Васильевна регулярно ездит с ним в белорусские реабилитационные центры.

- Четыре года назад я ушла на пенсию и посвятила себя этому ребенку, - рассказывает «Комсомолке» Татьяна Васильевна. - Моей дочери Наталье, маме Ромы, я сама предложила помочь с воспитанием внука. Она работает целый день на заводе, у нее подрастает еще и младшая дочка. Кроме того, Роме нужна постоянная реабилитация, как минимум 3 - 4 раза в год он ездит в медицинские центры и санатории. Я же на пенсии, у меня есть время заниматься его лечением. Бывший муж дочки не живет со своими детьми, но его родители иногда берут Рому погостить.

С Татьяной Васильевной и ее внуком мы встречаемся у них дома, в общежитии. Это квартира с двумя комнатами, кухней и санузлом. Жилье выделил БелАЗ, где женщина со своим супругом проработали много лет.

Пока мы общаемся, Рома произносит звуки, улыбается. И время от времени запрокидывает голову назад.

- Посиди ровненько. Хорошо, заяц? - смотрит с любовью на внука Татьяна Васильевна. - Он понимает обращенную к нему речь, говорит отдельные слова: «Дед», «дай», «на». Любит слушать музыку.

Татьяна Васильевна предложила своей дочери помочь с воспитанием внука. И несколько раз в год она ездит с Ромой в реабилитационные центры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На выходные Рому забирает его мама.

- Она забирает Рому в пятницу, а в воскресенье он уже у нас. В будние же дни Рома посещает коррекционный центр. А летние каникулы мы проводим на нашей даче. Там дедушка сделал внуку качели из детского автокресла. На даче у нас есть карусели, беседка, бассейн, фонтан… Все это смастерил дедушка. Как он говорит: «Три раза с того света врачи меня доставали. Точно ради Ромы еще живу!» Наверное, так и есть.

Рома в будние дни посещает коррекционный центр, а выходные проводит с мамойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Васильевна часто встречает отзывчивых медиков.

- В реабилитационных центрах все относятся к нам с Ромой по-человечески. Помогают. Если мне надо в город выйти, медсестры и заведующая отделением смотрят за Ромкой. А в одном детском центре медицинской реабилитации врачи принесли нам в палату из ординаторской микроволновку. Это чтобы я Роме грела еду. Но иногда я сталкиваюсь с неприятными ситуациями. В одной областной больнице, куда мы поехали лечить Роме зубы, меня возмутили слова врача: «Какое вы имеете право смотреть этого ребенка? Я сообщу в компетентные органы!» Он узнал, что я прихожусь Роме бабушкой, и сказал, что с ним должна быть мама. Но ведь до этого момента ни у кого из медиков ко мне не было вопросов. С Ромой я езжу везде.

«Лечение в Друскининкае дало хороший толчок»

Доход у Татьяны Васильевны и ее мужа небольшой. Но она старается радовать внука и ни в чем ему не отказывать.

- Моя пенсия 523 рубля, Ромина пенсия по инвалидности - чуть больше 200 рублей. Плюс пенсия мужа по инвалидности, из которой мы оплачиваем коммуналку. А еще нам нужно купить лекарства - мужу, Роме. Где-то мальчику оплачиваем платные услуги - например, консультацию врачей или лечение зубов. Из еды внук любит домашнюю колбаску, котлетки, красную рыбку. Сто грамм рыбки возьму - на два раза ему хватит. Себе такой деликатес не покупаем. А ему нужно обязательно и телятина, и фрукты.

- Та поездка дала нам очень хороший толчок. Рома стал более пластичным - он мог даже ногами меня обнять. Стал лучше сидеть, держать голову. Лечение там очень хорошее: в день было по 8 - 10 различных процедур. Например, это шерстяное обертывание, после которого сразу идет массаж, затем ЛФК и спа-бассейн. Все лечение длилось 21 день. Как нам сказали те врачи, если бы мы побывали в Друскининкае уже семь раз, то Рома уже бы разговаривал и сидел. Но тогда я долго добивалась этой путевки...В прошлом году Рома впервые побывал в санатории в литовском городе Друскининкай за госсчет.

Скоро Рома поедет со своей бабушкой на реабилитацию в Минск. А в ноябре - второй раз в Друскининкай, чему Татьяна Васильевна очень рада.

- Нам бы Роме снизить спастику… Я не жду с моря погоды. Мы везде ездим, занимаемся. Кстати, в медцентрах я встречаю таких же бабушек, как и я - они тоже ездят со своими внуками на лечение. Одна такая бабушка посоветовала отправить Рому на море, чтобы он прогрелся на горячих песках. Ее внук ездил, это помогло. К сожалению, финансовой возможности, чтобы поехать на море, у нас нет. Моя же мечта - это покупка для Ромы тренажера MOTOmed viva 2. Но нашей с мужем пенсии не хватит, чтобы его приобрести.

- Вы все время носите Рому на руках. А он нелегкий, весит 18,5 килограммов. Хватает здоровья?

- Мне тяжело. Я проработала в БелАЗе почти 30 лет резьбонарезчиком на специальных станках, тягала все время железные детали. И это дало о себе знать - у меня проблемы со спиной. Из-за этого не могу долго носить на руках Рому. В основном я вожу его в коляске.

Мечта Татьяны Васильевны - покупка для Ромы тренажераФото: Святослав ЗОРКИЙ

«На внука смотрят как на какое-то чудо»

Во время поездки в литовский санаторий Татьяна Васильевна была поражена доброжелательным отношением людей к ней и Роме.

Татьяна Васильевна нередко встречает в медцентрах таких же бабушек, как она, которые ездят со своими внуками на лечение.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Думаю, что наше общество еще не готово к инвалидам, - говорит Татьяна Васильевна. - Идешь по городу, а все оборачиваются на Рому. Смотрят на него как на какое-то чудо. А в магазине далеко не все, кто поможет, например, откроет дверь. В очередях же меня практически никто не пропускает вперед. В Жодино есть аптеки, куда я не могу подняться с коляской. Тогда я захожу в помещение, занимаю очередь и возвращаюсь на улицу. Моя очередь подходит - я быстренько забегаю в аптеку. В Литве я увидела другое отношение. Помню, как в Друскининкае везла Рому в коляске, а в 10 метрах от магазина стоял человек и уже придерживал нам дверь. Заходишь в магазин, а продавцы подходят, спрашивают, что предложить, чем помочь, что подать? Пыталась зайти в один парфюмерный магазин, но с коляской не смогла туда заехать. И продавец вынесла коробку с духами мне на улицу. У нас такого нет, к сожалению. Но хочется верить, что в скором времени и у нас люди станут более внимательными к тем, кому нужна помощь.

P.S. Если кто-то из читателей «Комсомолки» захочет помочь Роме, позвоните его бабушке Татьяне Васильевне: (8029) 364-40-36.