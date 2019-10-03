«Виноват «Женский рай». Озаричи в шоке от убийства батюшкой своей жены

Эта трагедия потрясла всех, кто знал семью Огиевичей. Сельский священник Георгий жестоко убил свою жену Татьяну - изрезал ножом, а задержали его мертвецки пьяным. Хотя никто из опрошенных сельчан не видел раньше батюшку даже чуть-чуть выпившим, никто не замечал, что супруги хоть немного ссорятся. Идеальная семья - твердят люди. Всегда вместе, всегда в позитиве. Но нередко страшные события происходят, почему-то, именно в благополучных, внешне идеальных семьях...

- 2 октября в городском поселке Озаричи Калинковичского района в частном доме была обнаружена без признаков жизни 42-летняя женщина с телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления задержан ее 47-летний супруг. При задержании по месту жительства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ним работают следователи. Калинковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за убийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - кратко сообщил Следственный комитет.

Что скрывается за скупой информацией, «КП» попыталась узнать, отправившись на место жуткой трагедии.

Возле большого кирпичного дома батюшки стоит машина следователей и председателя сельсовета. Прямо у калитки - взрослый сын супругов. Он сам подошел к нам и сказал, что говорить ничего не хочет. В глазах стояли слезы. Родители прожили вместе больше 20 лет…

У калитки перед домом висит крестикФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Мы оба рыбаки, часто общались с отцом Георгием. И огороды рядом. Вежливый, культурный человек. Абсолютно ничего не говорило о том, что у них с женой что-то не так. И в тот вечер не было никаких криков, ничего, - рассказывает сосед Евгений.

- Если бы и подумала о ком такое, то только не у них! Не ругались с женой никогда и пьяным его в жизни не видела! С Татьяной часто говорили о семейных вопросах, она мне давала советы, я слушала, потому что уверена - она идеальная жена и мать, - добавляет соседка.

ТАТЬЯНА ПОХУДЕЛА НА 65 КИЛО И СТАЛА «ТРЕНЕРОМ ПО ПИТАНИЮ»

Правда, есть одно «но». Убитую женщину в поселке знали не только как матушку Татьяну, но и «диетолога, консультанта, тренера по питанию». Так она сама себя называла. Дело в том, что женщина вступила в проект по похудению «Женский рай» известной сети. Татьяна вела в соцсетях страницу и писала там только на тему похудения и о своем участии в проекте. Она хвалилась, что похудела аж на 65 килограммов!

Татьяна похудела на 65 кило. Фото: соцсети

- Она пила специальные таблетки и какие-то другие препараты. Потом отец Георгий тоже стал их пить, и вроде бы сын тоже. По ним было заметно - они все похудели. Может, эти таблетки так на психику повлияли? Говорили такую версию, что когда Татьяна похудела, муж стал ее ревновать, но это неправда точно. Да, похорошела, ездила на свои «сходки», в интернете сидела, но с мужем не ругалась. По-любому было что-то неладное в этой «секте» и в таблетках, из-за этого все случилось, - уверены мужчины, которые коротали вечер на центральной площади поселка.

Накануне Татьяна вернулась с вечеринки. Фото: соцсети

Совпадение или нет, но как раз накануне Татьяна вернулась из Минска, где была на вечеринке проекта. Фото и селфи с праздника она выложила на своей странице. А последняя запись Татьяны - от 1 октября: «Жду всех в своей команде на личное сопровождение!». Последний раз заходила в сеть 1 октября вечером. Вскоре после этого произошло убийство.

- Я себя на банкете чувствовала королевой! - радуется Татьяна и выкладывает фото из Минска. Чуть раньше пишет о том, что 29 сентября был банкет директоров: «И снова сцена, цветы и поздравления!». На сцене Татьяна стоит с папкой, на которой видны надписи «Oriflame», «директор» и «1000$», «1500$», «2000$»…

В "Женском раю" Татьяну поздравляли и вручали сертификаты на крупные суммы. Фото: соцсети

Если проанализировать записи Татьяны и комментарии к ним, можно судить о том, что женщина многим помогала худеть по той же программе, но настораживают фразы, которые специалисты отнесли бы к обычной лексике сект. «В одиночку ничего не добиться, только одной командой», «Мы - одна семья!», «Уже нету «я», а только «мы» - вместе, едины!»

- Священник, матушка - верующие люди, а попали в секту. Вот откуда беда пошла, - рассуждает группа женщин на автобусной остановке. - Вместо настоящего рая выбрали этот «женский».

«МОЖЕТ, УБИЛ НЕ ОН?» МАШИНА СВЯЩЕННИКА ЗАГАДОЧНЫМ ОБРАЗОМ ОКАЗАЛАСЬ В 30 КМ ОТ ДЕРЕВНИ

Мы не нашли в поселке тех, кому бы Татьяна предлагала свои услуги «тренера по питанию». Продавец местного магазина - женщина полная, но с Татьяной о похудении не говорили, хотя она была постоянной покупательницей:

- Люди сами к ней обращались ото всюду, но в нашем поселке таких не знаю. И никогда в жизни они у нас не покупали алкоголь - только обычные продукты, колбасу, сметану. Татьяна была хорошей хозяйкой.

Старый храм закрыт на замокФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Отец Георгий в магазин не заходил, хотя сразу за ним - храм святых апостолов Петра и Павла. Церковью его трудно назвать - простой старый деревенский домик, украшенный крестами и иконкой. На крыльце сидят местные любители спиртного:

- Больше в поселке и посидеть негде, лавочек нету. Батюшка нас не прогонял, ругал только, если курили здесь. За это говорил нам крест целовать, который прибит перед входом. Иконки нам давал. А чтобы он пил когда-то - Боже упаси!

Поскольку храм совсем маленький, в деревне строили настоящую каменную церковь. Сам отец Георгий трудился вместе с двумя наемными работниками. Строил он в своем дворе и гараж - правда сам, без помощников.

Отец Георгий не успел достроить церковьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Те самые наемные работники тоже фигурируют в деле. Еще непонятно в какой роли, но на данный момент подозреваемый один - батюшка. Однако что произошло в ту страшную ночь, так еще и не известно. По неофициальной версии, ночью, еще перед рассветом, отец Георгий позвонил сыну, который работает в Островце, и сказал, что убил Татьяну. Тот перезвонил соседке и попросил узнать, что случилось. Она зашла в дом и увидела страшную картину. Приехала милиция.

Работа шла почти сутки - даже поздно вечером в среду в доме работали оперативники, во всех окнах горел свет. Задержанный священник даже к тому времени еще не пришел в себя от алкоголя и утверждал, что ничего не помнит.

На рассвете Татьяну нашли мертвой домаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

И еще одно: машину отца Георгия, микроавтобус, нашли разбитым примерно за 30 километров от дома, хотя самого священника застали дома. Как, что - пока объяснить эту мистику не получается.

Так вот про наемных работников. Опять же по неофициальной версии, вместе с ними священник якобы пил в тот вечер. Возможно, с ними же связано и таинственное исчезновение микроавтобуса. Но пока одна из главных версий - все же ревность.