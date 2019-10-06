«К мамам в песочницу все же просил ходить жену». Откровения пап в декрете

Право уйти в декретный отпуск используют сегодня в Беларуси только около трех тысяч мужчин, то есть на 1000 сотрудников приходится примерно 10 пап в декрете. Причины - и финансовые: белорусские мужчины зарабатывают больше женщин, и ментальные: стереотип «мужчина - добытчик, женщина - бережет семейный очаг» остается незыблемым.

Двое отцов в декрете рассказали «КП», каково это, смотреть за ребенком, когда твоя жена работает.

ИСТОРИЯ №1

«Все, кроме кормления ребенка грудью, могут равноценно выполнять и муж и жена»

Александр, 38 лет, дочери Алисе 4 года. Опыт в декрете - 2 года.

Фото: личный архив

- Кто был инициатором решения о вашем выходе в декрет?

- Жена предложила, я подумал и согласился.

- В чем причина?

- Основных факторов было несколько. Конечно, финансовый - один из основных. Для нашей семьи было значительно выгоднее, чтобы работала жена. Второй - ее карьерные перспективы в качестве начальника отдела по работе с клиентами в очень солидной частной организации. У нее эти перспективы были выше, чем у меня. Я был ведущим инженером-электронщиком на одном из предприятий военпрома, но карьерных подвижек в перспективе не наблюдалось. А если честно, то и не хотелось. Жене критично было выйти на работу в тот момент, когда ее позвали. Меня в принципе на моей работе ничего не держало. Как раз закончился основной большой проект. К тому же я устал и сомневался, что хочу продолжать работать в этой области. Поэтому взял перерыв, чтобы разобраться в своих желаниях. Все совпало.

- Что сказала жена, когда впервые оставляла вас с дочерью на целый день, уходя на работу?

- «Ну, все, я пошла. Не скучайте». Примерно так. Это не было каким-то шоком, решение же мы принимали вместе, оно было обдуманное. Мы решили вопрос с грудным вскармливанием, жена ведь кормила дочь грудью до двух лет. Делала она это вечером дважды: после работы и непосредственно перед сном ребенка. Утром кормления не было, супруга старалась собираться максимально бесшумно, чтобы не разбудить ребенка.

- Сколько, если не секрет, вы зарабатывали на момент ухода в декрет и сколько составляло пособие по уходу за ребенком?

- Точно не помню. Около 3 миллионов по-старому были декретные. Зарплата на тот момент у меня была примерно раз в пять больше. Разница была действительно существенной.

- Как отреагировали ваши коллеги?

- Начальство косвенно пыталось отговорить: мол, это женское дело, ты не справишься и т. п. Но в общем никто не препятствовал. Друзья отнеслись к этому положительно, надеюсь.

- Сколько лет было Алисе, когда вы впервые остались с ней один на один?

- Ребенку на момент моего выхода в декретный отпуск был почти год. В отпуске был ровно до трех лет. Получается, два календарных года. Множество дней в декрете похожи друг на друга. Особенно зимой. Но ничего экстраординарного не произошло. Я ведь и до этого оставался один на один с ребенком. Втянулся за первую неделю.

- Что было самым простым, а что - самым сложным?

- Самое сложное - это то, что твоя жизнь резко меняется. Некоторые ведь на работе отдыхают от дома, а дома от работы. В декрете же ты уже себе не принадлежишь, не можешь делать то, что тебе хочется и когда хочется. С ребенком так не выйдет. С ним надо играть, за ним надо следить, кормить, мыть, выходить на прогулку. Ты к нему постоянно привязан. Что сложно? Делать что-то одно - несложно. А все вместе - нагрузка, с которой поначалу тяжело справиться. Но нет ничего непреодолимого.

- С мамами на детской площадке подружились?

- Я сам по себе не особо общительный, поэтому дружбы такой не искал. Да и, честно говоря, нам не о чем было бы общаться. У большинства мам в декрете разговоры только о детях: у нас то, у нас се. Мне это не интересно.

- Мама и папа в декрете делают одно и то же? Они равноценны или все-таки ребенку не хватало мамы?

- Я думаю, для ребенка в этом возрасте нет необходимости постоянного присутствия именно матери. Например, наша дочка всегда лучше засыпала со мной. Все функции, кроме кормления ребенка грудью, могут равноценно выполнять и муж и жена.

- Если бы вернуть время вспять, приняли бы вы аналогичное решение и пошли бы в декрет?

- Однозначно пошел бы. Это интересный опыт. Думаю, он поднимает самооценку и уверенность в себе и собственных возможностях.

- Ваш опыт изменил вас?

- Да. Я теперь хорошо представляю, как нелегко женщинам в декрете. Многие мужья считают, что раз они ходят на работу, то все остальные функции их не касаются. Дома к их приходу должно быть убрано, приготовлено и жена всегда в хорошем настроении. А вы сами попробуйте! Осознание того, что это тоже серьезная работа, укрепит семью.

- На работу было тяжело вернуться?

- Нет, мне этого хотелось. Это все-таки свобода.

ИТОГО: «Мужчинам важна свобода»

БЛИЦ: Три причины от Александра за и против декрета

ЗА

- укрепляет веру в себя и свои возможности;

- очень сближает с ребенком и укрепляет семейные отношения;

- приводит в тонус, помогает сбросить лишний вес, легче расстаться с вредными привычками.

ПРОТИВ

- возможно, женщины легче переносят рутину;

- мужчинам важна свобода;

- бывает, что очень хочется покурить, а не получается.

ИСТОРИЯ №2

«Первая улыбка ребенка, первый смех, шаг - это неповторимо»

Федор, 35 лет, сыну Егору 7 лет. Опыт в декрете - больше 6 лет.

Фото: личный архив

- Я не был в традиционном декрете в полном смысле слова. Так сложилось, что, когда сыну было полгода, я ушел с работы и начал работать дистанционно. В условиях съемной однокомнатной квартиры это было непросто: рабочее место на кухне, жена и ребенок в комнате. Пришлось, во-первых, по-новому организовывать рабочее время и пространство, во-вторых, научиться абстрагироваться.

- Это было сложно?

- Это было очень интересно. Я быстро понял, что у меня уникальная возможность: находясь 24 часа дома, я могу не просто видеть, как растет и развивается сын, но и активно участвовать в этом. Переодеть, покупать, накормить - часто отцы воспринимают это как разовую акцию, мне посчастливилось (и я не шучу) делать это постоянно, иногда вместе с женой, иногда вместо. Самым непростым, думаю, было одновременно и работать, и быть, по сути, в декрете. Зато выработал полезный навык тайм-менеджмента, ведь работа и ребенок шли параллельно.

- Ваш опыт - это главным образом участие в бытовых вопросах и хлопотах?

- Я человек, думаю, деятельный и активный. Общения мне периодически не хватало, поэтому я взял на себя коммуникации с педиатром, другими врачами.

- За что отвечала ваша жена?

- О! Она брала на себя общение с яжематерями в песочнице! Не хочу никого обидеть, но, знаете, есть такой особый тип женщин, которые очень увлечены процессом и статусом своего материнства. Кроме того, жена обеспечивала тыл - ведь домашний повседневный труд, который многими мужчинами вообще не замечается и воспринимается как должное, процесс бесконечный. Потом, когда ребенку исполнилось три года, жена вышла на работу, где больничные особо не приветствуются, а сын пошел в сад и, разумеется, стал часто болеть, я имел возможность оставлять его при необходимости дома.

- Если бы отмотать время, повторили бы ваш опыт?

- Без сомнения повторил бы. Не хочется быть банальным, но первая улыбка ребенка, первый смех, шаг… Все это неповторимо. Этот опыт бесценен. Но, уверен, важно вовремя отпускать ребенка. Сегодня в том объеме и формате, как раньше, сын не нуждается в родителях. Он вырос, пошел в школу, а я вышел на традиционную работу. Все, словом, счастливы.

ИТОГО: «У ребенка и отца появляется тесный контакт»

БЛИЦ: Три причины от Федора за и против декрета

ЗА

- стоит видеть и слышать, как растет ваш ребенок, здорово быть сопричастным;

- очень удобно с точки зрения быта, родители становятся взаимозаменяемыми;

- тесный контакт ребенка с отцом в раннем детстве - это суперважно, для мальчика в особенности.

ПРОТИВ

- иногда возникает ощущение дня сурка;

- круг общения сужается;

- весь мир может ограничиться рамками четырехугольника - дом - детская песочница - поликлиника - магазин.