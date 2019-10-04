2019-10-03T16:29:44+03:00
Минск
КП Беларусь

Выходные в Минске 5 и 6 октября: китайская культура, тыквы, летучие мыши и фото воробья

Почти все проекты выходного дня - бесплатные
Оксана ОСПИЩЕВА
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День национальной культуры - праздник Китая - состоится 5 октябряДень национальной культуры - праздник Китая - состоится 5 октябряФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Прощаемся с праздниками разных стран и народов на пл. Свободы. Последний в этом сезоне День национальной культуры - праздник Китая - состоится 5 октября с 13.00 до 17.00 в Верхнем городе.

- До 6 октября в кинотеатре «Пионер» в рамках фестиваля японской культуры «Японская осень в Беларуси 2019» - Неделя современного японского кино. Будут показаны фильмы (на языке оригинала с русскими субтитрами) различных жанров: документальный, фэнтези, комедия, драма. Показы 4 октября в 19.00, 5 и 6 октября в 16.00. Бесплатные входные билеты можно получить в день показа в фойе кинотеатра с 12.00.

- Хоть Хэллоуин еще далеко, но Минский зоопарк решил провести репетицию и 5 октября приглашает на «День Тыквы». В программе - награждения победителей конкурса на самую оригинально оформленную композицию «Красавица-тыква», а также музыка, танцы, кулинарный баттл среди поваров по вырезанию фигур из тыквы, мастер-классы для гостей. Весь день - показательные кормления питомцев зоопарка фаршированными тыквами! А еще в зоопарке рамках экопроекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» будут собирать пластиковые крышечки, а кто принесет больше, может выиграть два билета в дельфинарий. Вход в зоопарк - 9 руб.

- Вечером в пятницу, 4 октября, во дворике IBB (пр. Газеты «Правда», 11) с 19 до 22 часов «Ночь летучих мышей». Приглашают родителей с детьми на интересное и познавательное действо. Бесплатно.

- С 5 по 13 октября во Дворце искусства пройдет православный фестиваль «Покровская Радость». Здесь будет звучать живая музыка, пройдут кинопоказы, концерты, спектакли, интерактивные и игровые детские программы, можно будет задать интересующий вопрос священникам и медикам, попробовать блюда монастырской кухни. Неотъемлемой частью фестиваля является православная выставка. Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00, в день закрытия - до 15.00. Вход свободный.

- Художественная галерея «Университет культуры», что в цокольном этаже Дворца Республики, приглашает на бесплатный демонстрационный мастер-класс по художественной росписи по стеклу, который пройдет 5 октября с 11.00 до 13.00. Занятие будет проводить Нина Дранкович - учитель высшей категории Минской государственной гимназии-колледжа искусств.

- В Международный день астрономии, 5 октября, в 20.00 в планетарии, что в парке им. Горького, во время проекта «Трибуна ученого» расскажут об истории космического аппарата, обладающего уникальными техническими характеристиками, а именно проект многоразового ракетоплана «Буран» не получил дальнейшего развития в СССР. В заключение, если небо будет ясным, можно будет полюбоваться завораживающей картиной звездного неба. Вход свободный, но лучше зарегистрироваться на сайте.

- А Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» приглашает всех поучаствовать в открытом чемпионате по фотобердингу и провести 6 октября (с 8.00 до 13.00) среди птиц и единомышленников с фотоаппаратами в руках. Соревнования пройдут в Минске, участие бесплатное. Что нужно делать? В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает птиц в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за 5 часов сфотографировать как можно больше разных видов птиц и определить их вид. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде. Подробнее на сайте ptushki.org.

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