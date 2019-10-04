4 октября - Международный день защиты животных

За этим бегом не мудрено забывать, что рядом существует иной мир: живая природа, а еще ближе - животные - компаньоны людей: коты и собаки. И часть из них - армия бездомных, которая без участия и помощи человека не выживет.

Если на миг хотя бы раз в году остановить свой бег по кругу ради себя, своей жизни и своих дел, то можно увидеть рядом удручающую ситуацию с безнадзорными животными:

- нет закона о защите животных от жестокого обращения;

- нет госприютов;

- нет госпрограммы стерилизации и чипирования;

- налоги уходят только на оплату отлова, отстрела и эвтаназии несчастных котов и собак с улиц.

А самую дорогостоящую работу по лечению, вакцинации, кастрации, рекламе и содержанию до момента устройства бездомных животных проделывают волонтеры с помощью неравнодушных граждан, которые помогают финансово. Низкий поклон им и большое спасибо за поддержку в спасении тех, кто просит о помощи молча: брошенные, сбитые на дорогах, замурованные в подвалах, больные и голодные, по вине человека оказавшиеся за бортом жизни.

4 октября в Европе отмечают Международный день защиты животных. В этот день в европейских странах люди едут в приюты забирать в семьи котов и собак, выгуливать, убирать, строить, ремонтировать и т. д. В парках проводят мероприятия, в школах и иных учебных заведениях проходят свои праздники, подкрепленные реальными делами. С 2007 года ООЗЖ «Эгида», побывав на таких мероприятиях за рубежом, начала в Беларуси проводить благотворительные акции по своему размаху намного масштабнее тех, что довелось повидать. И зарубежный опыт отозвался в нашей стране тысячами устроенных бездомных братьев наших меньших в семьи.Очень скоро наши люди начали ждать такие акции, а брать у волонтеров бывших бездомных животных стало престижно. Эгидовский опыт проведения акций подхватили и региональные ООЗЖ.

Эгидовский опыт проведения акций подхватили и региональные ООЗЖ.

Как можно помогать, если вы заняты?

1. Взять под опеку семьей, коллективом, командой друзей и т. п. конкретное животное и оплачивать его содержание.

2. Помогать машиной. Такая помощь нужна постоянно: поездки с места передержки в клиники, на мойки и стрижки, развоз кормов по городу, развоз газеты «Друзья животных», которую печатаем за свои средства, перевозка инвентаря на мероприятия и т. д.

3. Перечислять деньги на р/с ООЗЖ «Эгида» на лечение, стерилизацию, проведение мероприятий, платную юридическую помощь, печать газеты, листовок, плакатов и т. д.

4. Помощь рекламой в соцсетях, работа в пиар-команде «Эгиды».

5. Постоянно требуются места временных передержек для котов и собак (лучше бесплатные!).

6. Очень нужны фотографы.

Ну а самое важное - это устройство животных в семьи. Ведь, взяв кого-то в дом, вы спасаете сразу две жизни: и того, кого усыновили, и того, кого с улицы волонтеры заберут на освободившееся место передержки.

Животные постоянно ищут дом. Но не все животные попадают в каталог. Пока они на лечении, нестабильны, требуют участия волонтеров, их темы размещают на форуме сайта. Там собирается адресная помощь и строятся ежедневные планы работы. Сегодня, в День защиты животных, мы хотим познакомить вас с несколькими самыми сложными темами форума EGIDA.BY. Возможно, кто-то захочет помочь именно этим животным. А возможно, кто-то примет их в свой дом (сложным животным гарантируем постоянную поддержку).

1. Кошка Матильда

Матильда.

За здоровье и жизнь многострадальной Матильды волонтеры борются почти год. Но вопрос об усыплении не стоит: кошка карабкается изо всех сил и изо всех сил хватается за жизнь. Операции, постоянные курсы лечения. Последняя операция дала печальный результат анализа гистологии - злокачественная опухоль. Назначено лечение. У Матильды мужественные и ответственные кураторы, качественная передержка и уход. Но за все нужно платить. И в теме Матильды у кураторов образовался приличный долг. А траты продолжаются.

Вы можете поговорить с кураторами, почитать тему и, приняв решение помочь именно Матильде - сохранить ей жизнь и здоровье!

Куратор Матильды: Марина, +375 (29) 609-46-26

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2. Лайка, вернее остатки от лайки - старый Янтарь

Янтарь.

Тему заметили в соцсетях. Промелькнуло сообщение о шатающемся рыжем псе в дачном кооперативе рядом с Раубичами. Забрали с помощью покрывала и полотенца на голову, одни мослы на 20 кг. Отвезли в клинику на ул. Каховского, 72. Там открылась картина: полуслепой старый пес с раной на ухе и с полностью пораженными личинками мух затылке, шее и подбородке … Все это выстригалось и обрабатывалось перекисью, шерсть отваливалась вместе с дерматитной кожей, какие-то полости под шерстью кишели опарышами, частью без них, с собаки сняли скальп... Прописано лечение. Под хвостом собаки очень преклонного возраста - выпавшая кишка с теннисный мяч. Требуется очень длительная реабилитация по здоровью и поиск места для доживания, если выздоровеет. Сейчас нужны анализы крови, УЗИ сердца и внутренних органов, консультация хирурга по поводу выпадения кишки, консультация невролога по поводу возможной ЧМТ или повреждения лабиринта внутреннего уха. С благодарностью прислушаемся к советам тех, кто сталкивался с подобными заболеваниями и со старческими болезнями у собак.

Курировать собаку взялась волонтер-пенсионер Любовь Ивановна, которая знаменита у нас спасением лаек. Любая помощь важна! И конечно, нужен дом для доживания.

Куратор Янтаря: Любовь Ивановна, +375 (29) 121-31-18

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3. Пес Белый

Белый.

Пришло письмо в «Эгиду», в котором сообщили, что в промзоне «Шабаны» почти год ходит и гниет пес с открытым переломом задней лапы и разбитым бедром. Долго искали помощь: отловить (пес не шел в руки), машину, передержку, деньги на все. Пришел день, и волонтер, отважная девушка Ольга Кирильчик, собрав покрывала, старую куртку и что-то еще, подобралась к нему, накрыла, упала на него, зажала. И сумели его закрутить в одеяло, засунуть в машину и доставить к Григорию Чегодаеву в ветклинику! Пес оперативно прооперирован. Но предстоят еще операции. И есть шанс сохранить лапу! На все нужна финансовая поддержка и место передержки, пусть временные, но бесплатные.

Куратор Белого - тоже пенсионер Ольга Романовна, +375 (29) 602-23-31

Ей очень сложно! Требуется любая помощь, в том числе необходим сокуратор и финансовая поддержка.

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4. Горе-котенок Чуча

Чуча.

Чуча - это трехмесячный котенок, который был найден безжизненным в подвале. Мало кто верил, что кошечка выживет в принципе, но Чуча - боец. На данный момент она проходит лечение от гастроэнтерита, и после успешного завершения лечения ей предстоит операция на глазках - будут урезать третье веко, чтобы Чуча могла лучше видеть. У нее останутся бельма на обоих глазках, но это нисколько не мешает ей видеть

Долги в теме большие! Нужна поддержка !!

Нужна помощь:

* Спецкорм Royal Canin Gastrointestinal, или Sensitivity Control, или Hill’s i/d.

* Лекарства «Фосфалюгель», «Энтеросгель», «Диалакт», «Сульф-120».

* Финансовая помощь на анализы, обследование, последующую операцию на глазках.

Куратор Чучы: Марина, +375 (29) 609-46-26

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5. Бим

Бим.

Бим после смерти хозяина получил пожизненный срок: уже пять лет он сидит в тесной клетке без выгула, заботы, любви. Бим, несмотря на возраст (ему около 6 лет) и на то, что свои лучшие годы он провел в заточении, очень трепетно относится к каждым рукам, которые случайно оказываются рядом с его клеткой и тянутся через прутья погладить. С недавнего времени он попал в поле зрения волонтеров, и появилась надежда спасти Бима из тюрьмы!

Нужна передержка в доме, квартире и оплата кастрации, вакцинации и чипирования.

Куратор Бима: Анна, +375 (33) 651-45-32

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5. Тема диких животных - одна из сложнейших

Контактные зоопарки - тюрьмы для диких животных и птиц! Многие там не выживают. Но об этом знают только их хозяева, потому что на место умерших быстро приобретаются новые, и замены никто не видит. Недавно в Бресте распродавал остатки выживших животных КЗ «Страна Енотия»( лучше бы называли себя честно - места пыток). Часть животных выкуплена с помощью неравнодушных граждан. Животные были доставлены в Центр спасения диких животных «Сирин» в ужасном состоянии: длительные лечения, операции, один из енотов, Федот, был прооперирован и остался на трех лапах.

Центр спасения диких животных «Сирин».

Выкупить денег хватило. Но чтобы их содержать и не получить штраф, нужно построить вольеры по правилам содержания диких животных. На что необходима помощь.

Куратор спасенных животных из КЗ «Страна Енотия» - Ирина Трояновская, +375(29)191-38-78

Пройдя по ссылке - все реквизиты для помощи.

Мы рассказали вам всего о нескольких темах, но в каждой борьба за здоровье, за качественную жизнь, за уважение к тем, кто существует рядом с нами. А на форуме - огромное число тем, дел, проблем, которые стараются решать люди доброй воли - волонтеры, у которых хватает сил, мужества и сердца среди своих личных дел думать о тех, кто зависит от нас, реально спасая их и помогая! К сожалению, силы и возможности эгидовцев ограничены. Волонтерам не хватает 24 часов в сутках, они ограничены временем, финансами, физически, территориально и т.д. А ведь у всех есть свои семьи, работы, заботы! Не держите обиду те, кому не смогли помочь волонтеры. Лучшее решение - это присоединение к сообществу зоозащитников!

День 4 октября - Международный день защиты животных! Примите в нем участие! Творить добро - просто!

Как нам помочь: egida.by

А в ближайшие дни, 6 октября, состоится традиционная благотворительная акция «Дорога домой!»

Приходите! Выбирайте друзей! Приносите помощь: корма, наполнители, лотки, средства ухода и все, что нужно для содержания животных!

Любые вопросы можно задать, написав на адрес: bel@egida.by

Или на viber: + 33 7 82-23-05-30, Наталья Александровна.

ООЗЖ «Эгида»: С любовью к животным.

ООЗЖ «Эгида». УНП 101860476