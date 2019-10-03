«Допрашивали двух близнецов. А экспертиза почерка показала - один человек!» Судебный эксперт - о необычном в работе

В рубрике "Влюбленные в профессию" продолжаем знакомить вас с людьми, увлеченными своим делом.

Судебный эксперт должен быть на месте преступления в числе первых, без него работа не начинается: ничего нельзя трогать, перемещать, даже ходить! Ведь иногда самая незначительная деталь помогает выяснить правду.

Мы расспросили о тонкостях профессии Дмитрия Пашкевича и заглянули в святая святых - чемодан дежурного эксперта.

Внутри чемодана, кажется, есть все. Даже лак для волос!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Преступники предпочитают действовать ночью»

Дмитрий Пашкевич не представляет себя без этой работы: связал себя с криминалистикой сразу после окончания Академии МВД и занимается ею вот уже 15 лет.

- Если честно, сначала шел учиться на следователя, но понравилась работа судебного эксперта, которая увлекала все больше и больше.

Сейчас эксперт является наставником для менее опытных коллег, помогает разбираться в сложных ситуациях. Говорит, раньше приходилось сложно.

- Во время суточных дежурств иногда бывало более 15 выездов. В три часа ночи поступает звонок - и за тобой тут же выезжает дежурная машина.

Дмитрию больше по душе технические экспертизы документов, у него есть допуск к самостоятельному проведению восьми видов: почерковедческой, исследованиям маркировочных обозначений автомобилей, дактилоскопической, портретной, баллистической, трасологической, технической экспертизы документов, экспертизы холодного и метательного оружия.

Эксперт признается: ему все равно, на какое происшествие выезжать - поножовщину или кражу. Задача одна - найти все следы на месте происшествия.

- Друзьям, конечно, интересно, чем я занимаюсь. Детям, студентам и школьникам иногда организовываем экскурсии. Им всегда любопытно, когда показываю, как выявлять скрытые тексты - когда вносят изменения в первоначальный текст, пытаются скрыть его содержание.

Дактилоскопические порошки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Следы воров помог сохранить лак для волос»

От работы судебного эксперта, собранных им улик многое зависит. Чтобы ни одна улика не ускользнула, у специалиста с собой целый арсенал приспособлений. Потому и чемодан весит немало - 12 килограммов!

Сначала эксперт фотографирует место происшествия, ищет и выявляет следы рук, обуви, биологические следы. Чтобы выявить следы рук, поверхности обрабатывают дактилоскопическим порошком. В чемодане эксперта их несколько видов - для светлой и темной поверхностей, магнитный, люминесцентный... Выявленные следы копируют на специальную липкую ленту. Аналогичным образом копируют и следы обуви в квартире.

- А вот если следы обуви на грунте, то применяется гипс. Для изъятия следов орудий взлома используется специальный полимерный состав, чтобы не вырезать кусок двери или не изымать всю дверь. Да, лучше всего изымать доказательства вместе с их носителем, но это не всегда целесообразно. Хотя обычно люди заинтересованы в том, чтобы преступление было раскрыто, поэтому идут на сотрудничество и не препятствуют этому.

Лазерная указка помогает проследить траекторию пули.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иногда нужно осмотреть автомобиль, например, не перебит ли идентификационный номер кузова. Для этого в чемодане есть зеркало, похожее на то, которым пользуется стоматолог.

А вот неожиданностью для нас стал… лак для волос. Дмитрий смущенно просит не фотографировать его, но забавной историей делится:

- Однажды воры крали муку из ангара, открыли контейнер - и она рухнула на землю. Воришки убежали, но на муке остались следы обуви. Я обработал лаком след, мука затвердела, потом залил гипс - и слепок готов.

Лак для волос помогает зафиксировать следы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«В жизни все сложнее, чем в сериалах»

Инструменты - это важно, но главным была и остается смекалка. Чтобы найти следы, ты должен попытаться понять, как мыслил преступник. Предвидеть, куда он пошел, что трогал и как скрылся.

- Однажды расследовали кражу из автомобиля. Я обработал все внутри, но там не нашлось пригодных отпечатков. А потом по наитию помазал порошком зеркало заднего вида - и нашел! Злоумышленник автоматически поправил его, чтобы видеть, не идет ли кто сзади. Оставил хороший след большого пальца, по нему его и задержали. В другой раз была кража в квартире, все замки целые, а окно вскрыто, человек влез на второй этаж по столбу. Но от одежды на столбе остались микроволокна. После задержания у подозреваемого изъяли одежду, сопоставили ткани - все совпало.

Иногда разгадку подсказывают сами потерпевшие:

- Был интересный случай в Брестской области, обокрали квартиру. Я все несколько раз пересмотрел - нет следов. Уточнили у потерпевшего, не заметил ли тот чего-то необычного? Тот говорит: «Кажется, у меня водки в холодильнике было немножко больше». Я обработал бутылку порошком и нашел след злоумышленника! Тот, совершив свой «акт вандализма», решил кражу отметить.

Сейчас Дмитрий Пашкевич является наставником для молодых коллег.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сериалы о судебных экспертах Дмитрий не смотрит. Говорит, сразу видны все ляпы.

Например, частый ляп - судебный эксперт светит люминесцирующим фонарем и видит светящуюся кровь на полу.

- Кровь, как правило, и так видна, а при воздействии ультрафиолета она выглядит еще темнее. Она не светится, как, например, отдельные элементы денежных купюр. А чтобы через много лет ее следы найти, как в сериалах… У меня такого в практике не было. В жизни все сложнее.

«Поначалу видел город с негативной стороны: здесь украли, здесь убили…»

Дмитрий говорит, что сколько ни учись - во время работы все равно будешь переучиваться.

- Теория - это хорошо, но практика дает намного больше. Творческий порыв накрывает, смекалка начинает работать, как лучше что-то сделать. Вообще, все зависит от человека - кто хочет, тот всего добьется.

Такие таблички показывают расположение улик на фото с места происшествия,Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть и опасность рутины: когда изо дня в день выезжаешь на места преступлений, совершенных на бытовой почве, в голове появляется шаблон. Но даже если с виду все ясно, нельзя расслабляться и делать все автоматически.

- Чаще всего я выезжал на осмотры мест совершения краж - когда люди ели-пили, никто посторонний не заходил, и что-то пропало. В принципе, тут все понятно. Но бывало, люди ложились спать, а кто-то залезал в окно. Поэтому надо отрабатывать все версии.

Магнитный порошок для проявления отпечатков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иногда происходят и совсем нестандартные ситуации.

- Как-то в преступлении были замешаны два близнеца. Сначала вызывали на допрос одного брата, потом второго… А впоследствии возникли какие-то нестыковки. Мы взяли два протокола допроса для почерковедческой экспертизы подписи. И та показала, что опрашивались не два разных человека, а один! Он просто приходил через некоторое время в другой одежде под видом брата.

Сказывается ли работа на характере? Дмитрий говорит, что стал более внимательным к деталям. А мир в темных тонах видел только в начале работы, когда места дежурств впоследствии ассоциировались с преступлением.

- Поначалу мне казалось, что в городе небезопасно. Иду с супругой, она видит город по-своему, а я - больше с негативной стороны. Здесь украли, здесь убили… Сейчас уже нет такого. Становишься более требовательным к себе, более ответственным. Внимательнее отношусь к тем, кто оформляет документы.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Пашкевич, 38 лет. Окончил Академию МВД, с 2004 по 2013 годы работал судебным экспертом в экспертно-криминалистическом отделе Пинского ГОВД УВД Брестского облисполкома, продолжил службу в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минску. С 2015 года - замначальника отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Госкомитета судебных экспертиз по городу Минску.

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