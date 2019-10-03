Куда пойти в октябре: Lumen, Лара Фабиан и Лявон Вольский с четырьмя группами на одном концерте

«Руки вверх», 5 октября [купить билет]

Прошлой весной группа «Руки вверх» уже собирала «Минск-Арену» с программой «21» - именно столько лет существовали на тот момент «Руки вверх». Сейчас группа повзрослела и приезжает с программой «22» – о причине догадаться несложно. Готовьтесь подпевать «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует». Хотя с этим можно справиться и без подготовки.

Рок-гурт NAKA «З днём народзінаў», 6 кастрычніка

На сцэне адзначаць два святы: пятнаццацігодзе гурту і дзень народзінаў Насты Шпакоўскай – салісткі NAKA.

Cпектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Улицкой, 7 октября [купить билет]

«Мой внук Вениамин» - это пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь – властная и привыкшая все решать за других женщина – безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. Отправляется в Бобруйск и привозит оттуда юную наследницу семьи.

Cпектакль «Онегин», 8 октября [купить билет]

Московский режиссер Наталья Семенова и актеры Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Ирина Пегова и Сергей Шнырев смогли представить известное произведение по-новому. Музыка в спектакле –Алексея Айги и его ансамбля 4’33.

Семен Слепаков, 10 октября [купить билет]

На YouTube-канале Семена Слепакова больше сотни миллионов просмотров. Многие помнят Семена капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». Еще Слепаков – продюсер и главный автор шоу «Наша Russia», сценарист и резидент «Камеди Клаб», продюсер сериалов «Универ», «Интерны», «Сашатаня» и многих фильмов. На концерте Семен порассуждает о насущных вопросах: пятнице и соседях.

Дмитрий Певцов с «Балладой о Высоцком», 11 октября [купить билет]

«Баллада о Высоцком» - оригинальная авторская программа Дмитрия Певцова. Впервые ее показали в 2018 году в юбилей поэта. Певцов исполнит знаменитые песни кумира, расскажет, как познакомился с творчеством Высоцкого.

Максим Фадеев, 12 октября [купить билет]

Макс Фадеев из-за частичной потери слуха долго не мог петь и слушать громкие звуки. Чтобы вернуться на сцену, создал специальный аппарат, который помогает чувствовать вибрации. Но музыкант не сможет выходить из зоны со специальным оборудованием.

Максим Фадеев выступит в Минске с большим сольным концертом.

– Я буду на сцене с полностью заблокированным слуховым проходом – лишь смогу чувствовать вибрации через костную проводимость. То есть по собственным костям буду ощущать предположительные звуки. Это даже нельзя называть звуками - нечто срединное, скорее гудение. Это эксперимент, но риск - благородное дело, – рассказывал в Инстаграме Фадеев.

Дэвид Гаретт, 13 октября [купить билет]

Дэвида Гарретта считают называют Паганини среди звезд эстрады и Джимми Хендриксом среди скрипачей. Мировой тур музыканта приурочен к 10-летию сборника хитов «Unlimited – greatest hits – live».

– Я с нетерпением жду тура и, как никогда, хочу пригласить своих поклонников в увлекательное музыкальное путешествие! – так обратился к своим зрителям Дэвид Гарретт.

Лара Фабиан, 14 октября [купить билет]

Помните видео, которое несколько лет назад набрало в интернете миллионы просмотров – Лара после потери близкого человека не смогла на концерте спеть песню, а за нее это сделал зал? Лара Фабиан возвращается в Минск с новым туром 50 World Tour.

Lumen, 25 октября [купить билет]

Lumen приедут с новой электрической программой. В прошлом году группа отметила двадцатилетие. В середине апреля группа выпустила мини-альбом «Культ пустоты», в который вошли четыре новые песни.

Чатыры ў адным: Мроя, N.R.M., ZET і VOLSKI, 26 кастрычніка [набыць квіток]

Вялікі электрычны канцэрт Лявона Вольскага ў чатырох адзяленнях адбудзецца ўпершыню ў гісторыі. На адной сцэне загучаць хіты гуртоў Мроя, N.R.M., ZET і VOLSKI.

Першы гурт музыкі – Мроя – выйшаў на вялікую сцэну 35 гадоў таму, падчас фестывалю ў Траецкім прадмесці, і на доўгія гады заняў месца лідара айчыннай рок-сцэны.

– Гэты канцэрт будзе адным з самых цікавых: чатыры аддзяленні, кожнае з якіх цалкам прысвечанае аднаму з гуртоў, – кажа Лявон Вольскі. – Варта будзе ўзгадаць даўно не граныя песні, прапрацаваць паўнавартаснае шоу, якое паглыбіць гледача ў атмасферу таго ці іншага часу. Магчыма, атрымаецца знайсці ў шафе тыя самыя касцюмы…

Грузинский балет «Сухишвили», 27 октября [купить билет]

Грузинский балет «Сухишвили». Фото: предоставлено организаторами

В балете «Сухишвили» задействованы 500 профессиональных танцоров и собственный оркестр. Национальный балет Грузии даже стал рекордсменом в 1967 году: в книгу рекордов артисты попали за то, что на сцене миланского оперного театра «La Scala» артистов вызывали на бис 14 раз.

Владимир Пресняков, 30 октября [купить билет]

Владимир Пресняков исполнит хиты «Слушая тишину», «Неземная» и «Ты у меня одна». В прошлом году клип на сингл «Слушая тишину» собрал больше четырех миллионов просмотров на YouTube и получил премию «Золотой Граммофон».