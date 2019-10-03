Подросток в Витебске год крал кошельки и мобильники из незакрытых кабинетов в школах, детских садах и больницах

17-летнего подростка задержали с поличным, когда он пытался вынести из детского сада украденный кошелек. Юноша взял его в незакрытом кабинете психолога.

На счету подростка, как оказалось, несколько десятков краж. По разным учреждениям Витебска - детским садам, школам, больницам - он промышлял как минимум с начала года.

- Подросток не планировал заранее место совершения очередной кражи, выбирал их спонтанно, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Зайти в школу или поликлинику для парня не представляло проблемы - в поликлинике он притворялся пациентом, ищущим нужный кабинет, а школьные вахтеры не знают в лицо всех учеников, и подросток не вызывал у них подозрений. В областной больнице он совершал кражи в аудиториях, где занимаются студенты-медики, когда те уходили на перерыв и оставляли в кабинетах сумочки и мобильные телефоны.

Мобильники юноша сдавал в ломбард, деньги из кошельков забирал себе, а сами кошельки выбрасывал. Суммы ему доставались разные - от пяти рублей до ста. От банковских карточек он тоже избавлялся, не пытаясь ни обналичить деньги, ни расплатиться безналом в магазинах. Сколько краж совершил молодой человек - пока неизвестно. Правоохранительные органы говорят о нескольких десятках потерпевших. Только мобильных телефонов он украл без малого 20 штук.

Подросток учится в одном из витебских колледжей. Он вырос в обычной семье, которая никогда не состояла на учете как социально неблагополучная. Правда, сам юноша был на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На заметку к правоохранительным органам он попал после нескольких мелких краж и других незначительных правонарушений.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Милиция устанавливает его причастность к другим кражам.

- Находясь на работе, в учебных заведениях, различных учреждениях, не оставляйте без присмотра сумочки, мобильные телефоны, ценные вещи. Закрывайте кабинеты, даже если вы выходите на непродолжительное время, а если обнаружили, что у вас что-то украли, как можно быстрее сообщайте об этом в милицию, - напомнила Ольга Шкуратова.