2019-10-03T16:29:36+03:00
Спорт
КП Беларусь

Футболисты брестского «Динамо» устроили тематическую вечеринку

Игроки переоделись в образы Фредди Меркьюри, Валерия Леонтьева, полицейского, клоуна, пирата, полицейского
Захар ПЛАТОНОВ
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Чужие не поймут: тематическая вечеринка игроков "Динамо" Брест. Фото: instagram.com/sashkasokolЧужие не поймут: тематическая вечеринка игроков "Динамо" Брест. Фото: instagram.com/sashkasokol
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В соцсетях разошлось фото игроков брестского «Динамо»: футболисты предстали в костюмах. Павел Нехайчик, похоже, был волшебником, Павел Савицкий предстал в образе типичного американского полицейского из кинофильмов, Александр Нойок изобразил певца Валерия Леонтьева, Максим Витус перевоплотился в музыканта Фредди Меркьюри, Артем Быков взял роль грозного зайца.

Футболисты, а также жена Максима Витуса Александра использовали хэштеги #чтогдекогда #brainring чужиенепоймут #толькодлясвоих #тематическаявечеринка #маскарад

Артем Быков в образе зайца. Фото: instagram.com/bykov200

Артем Быков в образе зайца. Фото: instagram.com/bykov200

Александр Нойок - мастер пародий. instagram.com/alexander_noiok18

Александр Нойок - мастер пародий. instagram.com/alexander_noiok18

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