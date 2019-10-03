КП Беларусь
Футболисты брестского «Динамо» устроили тематическую вечеринку
Игроки переоделись в образы Фредди Меркьюри, Валерия Леонтьева, полицейского, клоуна, пирата, полицейского
Чужие не поймут: тематическая вечеринка игроков "Динамо" Брест. Фото: instagram.com/sashkasokol
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В соцсетях разошлось фото игроков брестского «Динамо»: футболисты предстали в костюмах. Павел Нехайчик, похоже, был волшебником, Павел Савицкий предстал в образе типичного американского полицейского из кинофильмов, Александр Нойок изобразил певца Валерия Леонтьева, Максим Витус перевоплотился в музыканта Фредди Меркьюри, Артем Быков взял роль грозного зайца.
Футболисты, а также жена Максима Витуса Александра использовали хэштеги #чтогдекогда #brainring чужиенепоймут #толькодлясвоих #тематическаявечеринка #маскарад
Артем Быков в образе зайца. Фото: instagram.com/bykov200
Александр Нойок - мастер пародий. instagram.com/alexander_noiok18
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