2019-10-03T16:29:44+03:00
Минск
КП Беларусь

«Венский бал с А1 в Купаловском» начинает отбор дебютантов среди белорусской молодежи

Объявлено начало отбора дебютантов для участия в торжественном открытии «Венского бала с А1 в Купаловском»
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Мероприятие, которое организуют А1 и Национальный академический театр имени Янки Купалы под патронатом Посольства Австрии в Беларуси, состоится 14 декабря в историческом здании Купаловского. Прием заявок от тех, кто желает стать дебютантом, продлится с 2 по 16 октября 2019 года.

Возможность стать дебютантом имеют незамужние девушки в возрасте от 16 до 23 лет и неженатые молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет, которые до этого никогда не участвовали в балах. Участие в бале для дебютантов, в отличие от других гостей, является бесплатным.

Генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко (на фото слева) и посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер (на фото в центре) на «Венском балу в Минске могут станцевать мазурку или вальс. Фото: предоставлено организаторами

Генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко (на фото слева) и посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер (на фото в центре) на «Венском балу в Минске могут станцевать мазурку или вальс. Фото: предоставлено организаторами

Претендентам желательно иметь хотя бы базовую танцевальную подготовку, разбираться в правилах этикета и быть способными поддержать непринужденную светскую беседу. При этом испытать удачу может каждый: для этого в период с 2 по 16 октября достаточно заполнить анкету по ссылке.

200 лучших кандидатов будут приглашены на очный кастинг, где члены бального комитета – представители организаторов, профессиональные хореографы и другие специалисты, в том числе представители австрийской стороны, которые имеют соответствующий опыт, – отберут 20 пар дебютантов.

В ноябре дебютантов ожидает начало насыщенной подготовки и репетиций, а 14 декабря они откроют «Венский бал с А1 в Купаловском».

Еще одним важным требованием к дебютантам, кроме посещения репетиций, является соблюдение утвержденного дресс-кода на самом балу. Он обязателен для всех венских балов и включает белоснежное бальное платье без пышной юбки, белые перчатки и белые закрытые туфли для девушек и черный фрак или парадную униформу, белые перчатки и черные лакированные туфли для молодых людей. Праздничный наряд обычно разрешается как купить или пошить на заказ, так и взять в аренду. А участники первого «Венского бала с А1 в Купаловском» могут рассчитывать на помощь организатора – компании А1 – в подготовке всего необходимого.

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