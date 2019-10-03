Наша бегунья об условиях в Катаре: «Я чувствовала, как вот-вот закипит кровь и взорвется голова!»

Признаемся, мы никогда не читали от наших спортсменов таких душераздирающих строк, как написала бегунья Светлана Куделич.

- Я чувствовала, как вот-вот закипит кровь и взорвется голова! Будто горячий, раскаленный цилиндр навис над головой, медленно спускается и поглотит тебя, и ты исчезнешь или задохнешься!!! Пытаясь дышать, ты получаешь порцию совсем не свежего, а до невыносимости раскаленного катарского воздуха…

«За всю свою беговую карьеру, а это порядка 17 лет, я ни разу не мучилась, как в ту адскую ночь». Фото: instagram.com/svetik_blr

Чуть ниже мы полностью приведем крик души Светланы. А пока объясним, в чем дело.

В этом году чемпионат мира по легкой атлетике проводится в Дохе - столица Катара. Страна, расположенная на северо-восточной части Аравийского полуострова, известна своими экономическими возможностями и старается заявить о себе всему миру. В 2022 году там должен пройти чемпионат мира по футболу. Пока в Катаре набираются опыта. И, похоже, есть к чему стремиться. Спортсмены критикуют условия в отелях и некачественную пищу. А погодка там адская.

В конце прошлой недели прошел марафонский забег на 42 км у женщин. Из 68 стартовавших к финишу пришли лишь 40. Многих с трассы уносили на руках без сознания. Наша Ольга Мазуренок заняла 5-е место, Анастасия Иванова - 17-е, Светлана Куделич - 32-е места. Среди европеек Мазуренок и Иванова стали 1-й и 3-й соответственно. Выиграла кенийка Рут Чепнгетич с результатом - 2.32,43. С таким временем на чемпионате 2017 года она стала бы лишь 20-й.

- Так, как убивает эта влажность, так не убивает ничто, - сказала Мазуренок в комментарии для «Матч ТВ». - Первый день, когда сюда приехала, я на 90% была уверена, что вообще не финиширую. Тут как встал работать одним темпом, так все - нечем дышать. Даже не предполагала, что могу пробежать по такому плохому времени – 2 ч 36 мин (в прошлом году Мазуренок выиграла на чемпионате Европе со временем 2.26. - Ред.). Даже при худшем раскладе не ожидала.

Белорус Дмитрий Дюбин в спортивной ходьбе на 50 км не смог завершить дистанцию и сошел после 12 км. Как ответили в БФЛА, медики были поражены пульсом спортсмена, который просто зашкаливал.

СВЕТЛАНА КУДЕЛИЧ: Я ПОСТОЯННО СПРАШИВАЛА: "ДОКТОР, Я УМРУ?!"

Итак, вот тот самый душераздирающий рассказ нашей бегуньи на марафонские дистанции, который она опубликовала в Инстаграм.

- Прошло пять дней после моего четвертого чемпионата мира! И первого в качестве марафонки (ранее выступала в беге на 3000 м, 10 000 м, 3000 м с препятствиями. - Ред.)! И только сейчас я осознала и поняла, что произошло, где я побывала... Это была адская ночка, мучительно долгая и ни с чем несравнимая. Это было испытание для всех клеточек моего организма.

После финиша марафонку Светлану Куделич усадили в кресло. Фото: instagram.com/svetik_blr

Складывалось впечатление, что 28 сентября марафон проверял не наши физические качества и уровень подготовленности, а кто из нас живучее! Влажность под 80% и очень высокая температура делали свое дело. Тело отказывалось выполнять функцию «бег», слушаться, оно было будто не мое и с каждым километром, а потом и шагом становилось все тяжелее и непослушней. Я старалась сохранять хладнокровие и не обращать на все эти «мелочи»" внимания, я вела внутренний диалог с собой, пытаясь успокоить и уверить себя, что все получится. Я не пропускала ни один пункт, где были вода и питание, хоть и приходилось наматывать лишние метры (столы стояли по внешнему радиусу, намного дальше, чем мы бежали). Я брала воду и тут же лила ее на себя, пытаясь хоть как-то привести себя в чувства и немного охладиться. В этот момент я ощущала себя камнем в бане, на который поддают воду, а он издает отчаянное «пш-ш-ш»! Облегчение на пару секунд - и снова адская жара и невыносимая влажность оседает на тебе.

«От жары тело выворачивало наизнанку»

- Я чувствовала, как вот-вот закипит кровь и взорвется голова! - продолжает Светлана. - Будто горячий, раскаленный цилиндр навис над головой, медленно спускается и поглотит тебя - и ты исчезнешь или задохнешься!!! Пытаясь дышать, ты получаешь порцию совсем не свежего, а до невыносимости раскаленного катарского воздуха. Это непередаваемые ощущения!!!

Мое обезвоженное от жары тело выворачивало наизнанку, и я много раз сбегала с трассы, чтоб не пугать зрителей, потом снова возвращалась. После каждой остановки ноги наливались свинцом, и было в разы сложнее двигаться вперед, но у меня была цель и огромное желание добраться до финиша, любой ценой... Я видела, как вдоль трассы лежат марафонки, их глаза и лица не выражали никаких эмоций. Они были полностью обессилены. Это было страшное зрелище. Их увозили с трассы одну за другой. Мне очень не хотелось быть в их числе. Поэтому пока бегут мои ноги, я буду бежать.

«Чувствовала, как стопы и икры пробивают судороги»

- Я помню 35 км... Еще 7 км! Я уже бегу не ногами, а всеми мимическими мышцами лица!!! За всю свою беговую карьеру, а это порядка 17 лет, я ни разу не мучилась и не терпела так, как в ту адскую ночь! - пишет Светлана. - За пару км до финиша я чувствовала, как мои стопы и икры пробивают судороги, это сильно меня напугало, это тоже впервые... Увидев финиш, такой долгожданный и порой, казалось, недостижимый, я была счастлива, горда, до безрассудства рада! После финиша я смогла лишь плюхнуться на раскаленный асфальт и рыдать, рыдать от счастья! Внутри я была пуста - физически и психологически... «Я сделала это! Я сделала это!»

Мы все были как зомби, пытавшиеся добраться до финиша, уже не думавшие о времени. Потом... Меня пытались усадить в кресло и увезти с трассы, но я боролась с людьми из последних сил, чтобы уйти с трассы на своих ногах! Что я и сделала. Потом были самые мучительные пять часов в моей жизни: я валялась от боли в животе и во всем теле то на газоне, то в комнате у нашего врача! Я думала, это моя последняя ночь, мой последний марафон! Я постоянно спрашивала: «Доктор я умру???!» - «Нет, не сегодня», - говорил он! И он был прав. К обеду я уже снова могла ходить, улыбаться и кушать. Только вот сон пришел ко мне на третьи сутки.

Светлана Куделич и Анастасия Иванова. Фото: instagram.com/svetik_blr

КОМПЕТЕНТНО

«Когда спортсменов привозят на тележке - это страшно»

Мы позвонили в Катар Аркадию Кириллову - врачу сборной Беларуси по легкой атлетике.

- На стадионе есть кондиционеры, там условия для атлетов еще более-менее. А вот на трассе для марафонцев и ходоков такого нет. Соревнования в марафоне и спортивной ходьбе стартовали в полночь, когда прохладнее, но чтобы вы понимали: даже в это время температура была +32 градуса, влажность почти 80%.

Очень много спортсменов сошли с дистанции, кто-то даже падал в обморок. У спортсменов, кто дошел до финиша, организм был настолько обезвожен, что начинались судороги, сбивался сердечным ритм, кого-то даже рвало. На финише был медпункт, но помощь оказывать местные специалисты не спешили - сначала надо пройти допинг-контроль. После этого предлагали отвезти в госпиталь, но наши спортсменки не захотели, ведь непонятно, какая там будет помощь. Трудно сказать, что спортивные чиновники и международные федерации заботятся о здоровье спортсменов, в таких условиях проводить соревнования нельзя, по крайней мере на большие дистанции.

- Как приводили в чувства наших марафонок?

- В первую очередь надо было восстановить водный, электролитный и энергетический балансы. Есть специальные напитки, растворы, которые вводили. Пока марафонки прошли допинг-контроль и другие процедуры и попали ко мне в руки, прошло четыре часа. То же самое было после старта на 20 км в спортивной ходьбе, тогда влажность была даже 97%. И еще предстоят старты у мужчин… Марафонки уже поехали домой, их состояние было более-менее нормальным, но в любом случае после марафона в таких условиях надо восстанавливаться месяц.

- В спортивной ходьбе Дмитрий Дюбин снялся на 12 км.

- Может, правильно сделал. Потому что когда спортсменов привозят на тележке - это страшно.

- Условия для марафонцев Вадим Девятовский назвал влажной сауной.

- Да, как в предбаннике, где обдает горячим воздухом. Ведь даже ветра нет. К соревнованиям в таких условиях подготовиться невозможно, где бы ты ни бегал, в горах или где-то еще. Если по-хорошему, то я бы отменил проведение марафона и старта на 50 км у ходоков в таких условиях. На мой взгляд, условия не соответствуют уровню чемпионата мира.

КСТАТИ

Падали атлеты не только на марафоне

На стадионе в Катаре, где проходят остальные дисциплины, есть кондиционеры и выступать там более-менее комфортно. Но и там люди падали. В беге на 5000 м бегун из Арубы Джонатан Басби на последнем круге едва мог стоять от усталости и жары. Брайм Дабо, представляющий Гвинею-Бисау, взял Басби под руки и помог ему пересечь финишную черту.

Брайм Дабо, представляющий Гвинею-Бисау, взял Басби под руки и помог ему пересечь финишную черту. Фото: Спорт-Экспресс

Зрители стоя аплодировали бегунам. Правда, Басби дисквалифицировали, так как по правилам нельзя пользоваться помощью от других лиц. Зато он стал единственным на чемпионате спортсменом из Арубы (маленький остров в Карибском море). Ради этого он добирался до Катара почти сутки с тремя пересадками. Кстати, Дабо установил личный рекорд, хотя отстал от победителя Селемона Бареги из Эфиопии на пять минут.